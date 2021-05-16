'В Украине туристические возможности лучше, чем в Европе': Дмитрий Комаров открыл секреты нового проекта. Эксклюзив

Дмитрий Комаров, профессиональный ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку", к 30-й годовщине Независимости Украины вместе с 1+1 запустили проект "Путешествуй Украиной". Журналист-путешественник, который побывал в самых отдаленных уголках нашей планеты, показал миллионам зрителей жизнь, быт, культуру и иногда непонятные нам, даже дикие для цивилизованного мира традиции, в этот раз "перезагрузил" Украину. По мнению Дмитрия, украинцам есть чем гордиться и есть что показать миру. У нас прекрасная и разнообразная природа, уникальные традиции и чрезвычайно приветливые люди. Все, чего не хватает, – немного желания местных властей, немного государственного и частного финансирования, немного государственного управления и защиты объектов, и содействия кампании по популяризации наших красот.

Об этих всех нюансах и перипетиях туристической жизни в Украине мы поговорили с Дмитрием Комаровым в салоне внедорожника, направляясь в Музей гуцульской магии в рамках выездного пресс-тура для журналистов.

Момент из всех поездок за 10 лет, который запомнился больше всего

Всегда свежие впечатления самые сильные, поэтому у меня свежее – это Украина и Пакистан. Это мне и актуально, и свежо в памяти.

Об Украине

Если глобально говорить об Украине, то я не ожидал, что это будет для меня настолько азартно, душевно и человечно. Я привык, что я всегда где-то далеко, в совершенно чужой мне среде, а здесь я дома и чувствовалась эта любовь и энергия. У нас реально очень классные и гостеприимные люди. И ты когда путешествуешь, просто даже общаешься, неважно с кем – хозяином, который выращивает пчел и делает виски из меда, старообрядцами с Вилково, которые совсем другие и придерживаются совершенно иных религиозных ритуалов... И когда мы ночевали в обычной семье, в которой стесняются, но при этом стараются; и если там ночевка стоит двести гривен, а для нас с Саньком (оператор Александр Дмитриев. – Ред.) накрывают стол на тысячу. И хозяева просто хотят сделать так, чтобы гостям понравилось. Вот это гостеприимство, которое очень привлекает. Поэтому в Украине запомнилось именно гостеприимство и люди.

Почему путешествовать по Украине нужно уже сейчас

Дома очень классно путешествовать, несмотря на то, что наш сервис и инфраструктура еще далеки от идеала. Дай Бог, чтобы я успел увидеть вот здесь идеальную дорогу (горная дорога в Верховине. – Ред.) и чтобы там, где мы поднимались на пастбище, была вот такая грунтовка, чтобы в Асканию Нову люди могли легко доехать. Но отсутствие инфраструктуры – не повод ограничивать себя в путешествиях по Украине. Хотя даже в том, что наш сервис не полностью развит, тоже свой кайф. Нужно продумать логистику, так как добраться трудно, дорога не очень хорошая, но это приключения. Вот эти приключения – это и есть эмоции, и именно их Украина подарила много.

Из неизведанного

К сожалению, люди не могут посмотреть остров Змеиный. Сейчас наше правительство активно обсуждает тему, чтобы Змеиный вошел в список туристических мест. Я никогда подумать не мог, что события, о которых я слышал из древнегреческих мифов, разворачивались у нас, в Украине, и там на дне лежат древние амфоры, которым по несколько тысяч лет, и там затопленные корабли. Это все очень интересно и захватывает, и именно это могло бы быть Меккой туризма, не только украинского, – мирового. Но это пограничная зона. Это самый отдаленный остров, где проживают только пограничники и военные. Как по мне, можно решить вопрос, возможно, зонированием, оставив воинскую часть и создав туристическую, ведь оно того стоит.

Что поразило больше всего

Больше Карпаты, конечно. Если вы меня спросите: "Дима, а куда ты возвращаешься?" Я возвращаюсь в Карпаты по несколько раз. Просто приехать, посидеть, отдохнуть. К сожалению, пока не получалось сюда вернуться с женой, но очень хочет приехать. Я был как раз в те моменты, когда она была в командировке или на съемках, а у меня появлялось несколько дней. И вот эти свободные дни я стараюсь вернуться в Карпаты. Такое было уже два-три раза. Это, например, то место, где я хотел бы себе дачу, чтобы выходить утром и видеть невероятные горные пейзажи. Наверное, это и есть лучшая оценка места. Мне здесь нравится.

С какой народностью еще можно сравнить гостеприимство украинцев

Моя оценка по гостеприимству будет необъективной, так как нужно учитывать фактор моей персоны. Меня люди знают и пытаются по-особому проявить гостеприимство. Хотя, считаю, если проверить, как было бы по-другому, я уверен, было бы плюс-минус так же.

Но если все же сравнивать гостеприимство, то давайте возьмем Пакистан, в котором я был (с последним сезоном "Мир наизнанку". – Ред.). Когда мы слышим слово Пакистан, мы думаем сначала, что он где-то около Индии или воюет с Индией. Далее, что это мусульманская страна, где ущемляют права женщин, где опасно, террористы, взрывы, таллибан, убьют и лучше не ехать. Но когда ты приезжаешь и начинаешь общаться с людьми, ты понимаешь, что они стали заложниками этого имиджа, которого сами пакистанцы очень стесняются и пытаются от него избавиться.

Например, есть опасный регион на границе с Афганистаном, где живет народность пуштуны, в культуре которых оружие – это обязательный элемент. И когда они сейчас видят иностранца, а их очень мало, они очень хотят показать свое гостеприимство.

Я, будучи в Пешаваре под усиленной охраной государства, не смог на рынке ни разу заплатить за что-то при всем своем желании. У меня не получилось потратить на базаре ни копейки. Я подхожу к лоткам с конфетами, меня ими угощают, продают сладости – меня ими угощают, суп, рис, мясо – угощают. Мне зарядка нужна была на телефон и мне все равно этот провод дарят. Говорят: "Ты гость, мы тебе дарим этот провод для зарядки". Они максимально пытаются показать, что "мы не такие, мы – не террористы, мы добрые и хорошие люди". Ну, хотя конечно там есть группировки, которые раскачивают ситуацию и опасность при этом существует.

ТОП негостеприимных стран

Поэтому по гостеприимству давайте попробуем обратным путем пойти – кто не гостеприимный? В принципе, в большинстве стран так или иначе люди приветливые. Просто есть те, кто "подсажен на деньги", а есть те, кто еще нет. В таких местах тебя рассматривают как живой кошелек. Очень часто это наблюдается в туристических африканских регионах, где там ты – один доллар, а не человек.

Особенно, те места, где есть туристические племена, а не настоящие. Там ты источник прибыли и ходячий кошелек. Для меня топ по негостеприимству к иностранцу – это Эфиопия. Страна замечательная и мне она понравилась, но я просто устал от того, что за мной бегают и говорят: ван бир, ван бир, ван бир, бир, бир (бир – национальная валюта). Там детей с детства учат: вот видишь – белый, подойди к нему и скажи – дай один бир.

В каждой стране есть что-то свое. В той же Индии есть места, где с тебя денег не возьмут, бесплатно поселят, а есть, где достают нищие и там нужно изучить несколько слов на хинди и далеко отправлять их. Та же история работает в Пакистане – учишь на урду несколько жестких, но не оскорбительных фраз и когда говоришь это людям, они думают, что, возможно, ты дипломат или местный и отстают.

Если разбудить ночью и спросить, куда больше бы никогда не поехал...

Это обычно происходит так: вот вернулся я из Пакистана, меня разбудите ночью и скажите:

"Дима, Пакистан понравился?". Я отвечу: "Да". Это будет означать, что он запомнился.

"Еще бы поехал?"

Я бы сейчас наверняка сказал: "Да ну его, нет, никогда".

А потом проходит время и хочется снова. Так практически со всеми странами происходит.

Ответ таков: "Дима, Эфиопия понравилась?" "Да". "Интересно?" "Да". "Поехал бы?" "Никогда в жизни".

"Боливия понравилась? Поехал бы?" "Никогда в жизни". Сейчас наверняка бы поехал, потому что очень интересно работает мозг – он стирает все плохие моменты.

Поэтому я стараюсь иногда даже записывать яркие события, но не всегда, к сожалению, успеваю. Я люблю возвращаться в те места, где был на съемках. Чувствую себя там совсем по-другому. В том же Пакистане у меня был шанс проехаться после съемок местами эфиров уже без камеры – и это совсем другие впечатления.

То же самое вот в Карпатах. Когда я приезжаю сам... у меня другие ощущения. Первый раз, когда я приехал, у меня вот так искрились глаза, – "вау", смереки, река горная, здесь сыр варят – это все "вау"! Когда ты приезжаешь второй, третий раз, четвертый – все, ты уже дома. И уже нет разницы идти по Подолу или по Верховине. И вот так со всеми странами. То есть, грубо говоря, когда ты в Индию уже в пятый раз приезжаешь, тебя тоже перестает это все удивлять. И в Бангкоке, когда ты транзитом десятый раз в жизни, то в этом нет уже никакого "вау". Частично все зависит от количества посещений.

Украина для тебя – это...

Для меня это дом, прежде всего. Меня часто спрашивают, где бы ты хотел жить? Я всегда отвечаю, что нет, я нигде не хотел бы жить. Я бы много куда хотел бы съездить, а жить я хочу здесь. Я родился в Киеве, я люблю Киев, жить мне комфортно в Киеве, дача у меня есть арендованная под Киевом, в лесу сосновом, похожем чем-то Карпаты. Хотел бы, возможно, в Карпатах отдыхать тоже. Если говорить о диком, активном туризме, я люблю прогулки по горам, море. Но Одесса, к сожалению, сейчас превратилась в место, где мне нравятся только прогулки по городу. А вот что касается пляжного отдыха – я Одессу вообще не рассматриваю, из-за невероятной загруженности городских пляжей, где нужно переступать через людей. Поэтому мне больше импонирует Джарылгач в Украине, где я лучше буду жить в палатке, но не будет вокруг тысяч людей.

Украина – это... Если связывать с нашим проектом, то это страна, которая имеет перспективы туристические не хуже, чем большинство стран Европы, а может даже в чем-то лучше.

В чем мы сейчас уже выигрываем, несмотря на отсутствие, например, дорог? Мы выиграем ценами. Я думаю, что нужно крутить украинский туризм среди иностранцев. Потому что когда иностранец приедет даже в Буковель, а если он еще приедет в Верховину, он будет всегда говорить: "Вау, почему так дешево? Почему я потратил полтора евро и съел первое, второе, третье, и компот!" Вот у дедушки в Верховине можно переночевать за двести пятьдесят гривен и у него есть даже ночевка на пчелах. Я не знаю, сколько бы такое стоило в Австрии, но вряд ли за шесть евро он бы там переночевал в приличном, очень неплохом двухместном номере.

Что нужно Украине для развития туризма

Поэтому однозначно Украина – это туристическая страна, и сюда нужны инвестиции. Честно скажу, что не верю в развитие туризма с помощью госинвестиций или это будет происходить очень медленно. Мне кажется, что здесь скорее будут работать частные инвестиции. Хотя стоит следующая проблема – "если им позволят".

Вот если фантазировать, давайте развивать Олешковские пески на Херсонщине. У меня есть свой план, я знаю во что бы я превратил эти двести гектаров. Но я прекрасно представляю, что какой-то губернатор скажет "нет", какой-то местный дядя-чиновник, скажет тоже "нет". Какую-то бумажку я не получу и в итоге этот проект не будет развит. Поэтому хорошо, что сейчас есть определенные госпрограммы по нашим "туристическим магнитам". Нужно просто не мешать, а развязать руки и сделать привлекательным инвестиционный климат для инвесторов, ведь места у нас есть. Нужно, чтобы люди были уверены, что они смогут это сделать, как они привыкли. Если заходит какой-то американец или европеец-инвестор и хочет, чтобы все было чисто, бело, согласно закону, с налогами. Ему и нужно обеспечить эту возможность. Конечно, еще круче было бы, если бы наши инвесторы вкладывались в Украине, но для этого надо поверить. Я очень надеюсь, что в частности и мой проект в какой-то степени позволит поверить в этот сумасшедший потенциал.

Главное – не мешать

Например, мы заговорили об Олешковских песках. Очень красивая пустыня и она в чем-то красивее других пустынь в мире, а бывал я во многих.

Вопрос: как с этого места получить деньги в государственный бюджет и плюс дать туристу классную возможность для отдыха? Нужно какую-то часть выделить для туристического объекта и там поставить правильные трассы, кемпинг, кафе, ресторан. Ведь людям нужна инфраструктура. Все хотят приехать не просто погулять, а потом еще сходить вечером где-то поесть, получить инста-зону для фотосъемок, развлечения – это могут быть квадроциклы или, как в Дубае, лыжи для катания по песку. Нужно просто взвешенно к этому подходить и возможно, имело бы смысл выделить гектар и одну трассу, к примеру сделать, чтобы не весь заповедник превращать в курорт.

Поэтому я за разумный подход во всем и за то, чтобы привлекать не только иностранных инвесторов, но и иностранных крутых профессионалов, которые делали подобные туристические проекты, и консультироваться. То, что мы не умеем пока сами, нужно, чтобы нам помогали.

Как охарактеризовать Украину и ее путь в 30 лет

Во-первых, уникальный, неповторимый характер. Я не буду обозначать принадлежность по стати, но если говорить о красоте, то точно женщина. Если говорить о силе, то точно мужчина. И Украина, не случайно мы говорим, – независимая. Мы действительно очень гордый народ, мы – независимый народ и мы очень сильны во всех отношениях, в том числе духом. И мне нравится то, что мы не сдаемся никогда. Мы не видим препятствий. Мы очень принципиальные, а в чем-то даже слишком требовательны.

Поэтому нам самое главное, мне кажется, нашей сильной Украине быть всем вместе, знать, что мы все – один народ. Быть дружными, держаться за руки и просто идти в сторону одной общей цели. И в туризме мы тоже победим. Нам природа и наша география подарила столько всего уникального, что запросто можно войти в топ-десять туристических стран в Европе.