Средняя зарплата 76 тысяч грн, высокие цены и налоги: украинка – о жизни в Нидерландах

Украинка по имени Ляна родом из Харькова почти 8 лет проживает в Нидерландах. Девушка не планировала переезжать из родного города, но чтобы повысить качество жизни своей семьи она выбрала именно эту страну.

Эмигрантка в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL призналась, что оказалось самым сложным во время переезда из Украины в Нидерланды и рассказала о плюсах и минусах проживания в городе Харлем. Помимо этого, девушка назвала все нюансы медицинской системы в этой стране, сравнила цены на продукты и аренду жилья. Также Ляна призналась, кем работает и какая средняя заработная плата в Нидерландах.

О переезде в Нидерланды

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Когда я случайно познакомилась со своим будущим мужем, в один момент стал вопрос, где мы будем жить вместе. Решили, что в Нидерландах. Это был мой первый переезд заграницу.

В Нидерландах я проживаю почти 8 лет. Были сложные моменты, когда казалось, что в Украине легче и проще. Такие ситуации возникали в момент адаптации и интеграции в общество. В новой стране пришлось учиться всему заново: менять свои привычки, стиль одежды и учить местные "правила игры".

Первое впечатление о стране

Первое, что меня поразило в Нидерландах – это были дороги и для автомобилей, и для велосипедов. Тогда в Украине почти все дороги были в ужасном состоянии. Также поразило то, как нидерландцы ценят и берегут природу, историю и архитектуру. Они могут на крошечном кусочке земли посадить сад с различными растениями, а еще место для отдыха и пруд с рыбками.

Об украинцах в Нидерландах

Украинцев здесь не очень много, около 10 тысяч. Те, кто выучил язык, интегрировался в общество и принял его таким, каким оно есть, сейчас счастливы.

После переезда в другую страну многие сталкиваются с проблемой социальной изоляции. Все родные, друзья и знакомые теперь далеко, и этот социальный шар нужно строить заново. К этому не каждый готов.

Также не каждый может принимать местные устои и правила, менять себя. К примеру, здесь не выйдет кому-то дать взятку, ускорить процесс или найти знакомых.

О медицине в Нидерландах

В Нидерландах обязательное медицинское страхование для всех людей старше 18 лет. Страхование платное, а сумма зависит от полиса, сколько вам лет и есть ли хронические болезни. Также здесь есть такое понятие, как "собственный риск" (это сумма, которую вы обязаны погасить, и только после этого расходы по медицинскому обслуживанию либо уходу будут списываться со страховки). Например, мой собственный риск составляет 500 евро в год при ежемесячной оплате страховки в 130 евро. Если мне потребуется медицинская помощь, то все расходы на общую сумму 500 евро я должна буду покрыть самостоятельно. Оплата стоматолога идет дополнительно.

С больницами в Нидерландах сейчас полный порядок. Практически все вернулись в прежний режим работы с плановыми обследованиями и операциями.

О ситуации в стране с коронавирусом

С июня этого года жизнь идет в обычном русле. Из ограничений только ношение масок на вокзалах, в транспорте, а также на мероприятиях, где невозможно держать дистанцию. Из-за всплеска индийского штампа вируса среди молодежи власти закрыли ночные клубы, запретили фестивали, а гостинично-ресторанный бизнес может работать только до полуночи.

Вакцинация от COVID-19 – не обязательная. Здесь высокий уровень гражданской ответственности и люди месяцами ждали, когда до них дойдет очередь. Все хотят как можно быстрее вернуться к прошлому образу жизни. Это не только про поведение, но и про то, чтобы все сферы экономики начали работать в прежнем режиме.

Зарплата в Нидерландах

Равноправие здесь гарантировано конституцией страны и на зарплату происхождение не влияет. Средняя заработная плата – это очень субъективная оценка. К примеру, в компании на одной и той же должности люди могут получать разную заработную плату. Все зависит от общего стажа в этой сфере и биологического возраста сотрудника. У 22-летнего зарплата будет ниже, чем у сотрудника, которому 40 или 50 лет.

Средняя зарплата по стране (после оплаты налогов) – 2400 евро (больше 76 тысяч грн). Для Украины это может показаться огромной суммой, но Нидерланды – дорогая страна. Где-то половина зарплаты уйдет на оплату жилья и коммунальных услуг.

Цены на продукты в Нидерландах

Цены на продукты здесь практически одинаковы по всей стране. В среднем на месяц для двоих человек уходит 500-600 евро.

Сколько стоят продукты в Нидерландах:

хлеб – 2 евро и выше (63 грн);

1 литр молока – 0,95 евро (30 грн);

10 шт яиц – 3 евро (94 грн);

куриное филе – 12 евро/кг (379 грн);

картофель – 2 евро/кг (63 грн);

твердый сыр – от 14 евро/кг (440 грн).

Традиционные блюда и отличия с украинской кухней

Мне очень не хватает тех вкусных и сочных томатов, фруктов и ягод, к которым я привыкла в Украине. И, конечно же, тех низких цен.

В Нидерландах нет культа еды и многие могут питаться одними бутербродами. Горячее тут едят только на ужин. Как правило, это картофель с кусочком мяса либо рыбы и просто салат из свежих овощей.

Традиционные блюда – это стампот (картофельное пюре с добавлением различных овощей и шкварок). К нему подают вареную колбасу. Часто едят отварной картофель с тефтелями. Зимой готовят суп-пюре. Среди них фавориты: гороховый, томатный, луковый и тыквенный.

Культура и обычаи в Нидерландах

Детей с детства учат уважительно относится к природе и другим людям. Они умеют принимать чужую точку зрения. Здесь принято решать все спорные вопросы при помощи переговоров и говорить спокойно.

Самая главная ценность для нидерландцев – это семья и дети. После работы все спешат домой, чтобы провести время вместе. Украинцам в начале очень сложно понять, почему никто из их коллег не соглашается сходить в бар после работы. И это не потому, что с ними что-то не так: у нидерландцев время с детьми и ужин всей семьей всегда на первом месте.

Ужин в Нидерландах настолько важен, что тут не принято звонить кому-то, когда идет приготовление еды, либо когда семья сидит за столом. Звонки с 17:30 до 19:00 – это дурной тон.

На праздники тут принято отправлять открытки с пожеланиями, написанными от руки. Если в семье родился малыш, то молодые родители рассылают открытки родным и друзьям, где сообщают о пополнении в семье (кто родился, рост, вес и имя). Также пишут, когда можно прийти проведать новорожденного. Тут детей никто не прячет от общества, а наоборот показывают с первых часов рождения.

На празднование дня рождения первое, что вам предложат – это торт, а потом уже другие закуски. Между прочим, если вас пригласили в гости на праздник, не стоит ждать большого застолья. В лучшем случае это будут напитки и закуски, которые проносят по кругу и каждый выбирает, что ему по вкусу. На празднование дня рождения здесь принято поздравлять не только именинника, но и всех присутствующих и трижды поцеловать в обе щеки.

Несмотря на то, что нидерландцы все меньше и меньше ходят на службы в церковь, главным праздником считается Рождество. Это, конечно же, в первую очередь семейный праздник, когда за столом собираются все родные. И это чуть ли не единственный раз, когда готовят разнообразные блюда.

Плюсы и минусы проживания в Нидерландах

Минусы проживания:

Очень короткое лето и нестабильная погода из-за близости к Атлантике. Зато относительно комфортная зима со средней температурой +5.

Высокие цены и налоги. Здесь нет такого количества льгот, как в Украине. Например, бесплатный проезд в транспорте только для детей до трех лет. Все остальные обязаны оплачивать проезд.

Высокие штрафы, которые стимулируют придерживаться правил и законов.

Осознанность и ответственность граждан. Каждый понимает, что государство ему ничего не должно. Именно поэтому часто могут просто посадить цветы перед входом в подъезд либо установить лавочку в парке.

Нет пенсии, за исключением нескольких государственных служб. Каждый сам определяет, какие отчисления он будет делать в пенсионный фонд.

Плюсы проживания:

Большой выбор свежей морской рыбы и морепродуктов. Практически везде есть велодорожки. Часто добраться в центр города на велосипеде будет гораздо быстрее, чем на общественном транспорте.

Удобное расписание поездов. Для тех, кто часто путешествует, есть различные абонементы на поезд. У меня, к примеру, абонемент "бесплатные выходные" за 40 евро/мес. В выходные могу бесплатно ездить по всей стране. В рабочие дни (не в час пик) по абонементу у меня скидка 40% на стоимость проезда, это помогает мне существенно сэкономить, потому что проезд здесь очень дорогой. Например, поездка из Харлема в Амстердам (20км) обойдется в 4,60 евро в одну сторону.

Большое количество музеев. Там интересно, как взрослым, так и детям. Практически в каждом из них также есть специальные интерактивные стенды либо квесты для детей. Цена на входные билеты высокая (в среднем 12-15 евро), но нас выручает музейная карта. Ее цена всего лишь 60 евро за год.

Библиотеки с огромным выбором различных книг, CD и DVD дисков, грампластинок и т.д. Книги не только на нидерландском, но и на английском, французском, немецком и испанском языках. Большинство семей имеют годовой абонемент, чтобы брать книги на дом. Читательский зал – бесплатный и открыт для всех.

Уважение друг к другу и чужой точке зрения. Даже если она в корне противоречит моему мнению. Не навязывать кому-то свой образ жизни и не рассказывать, как правильно.

Соблюдение личного пространства. Можно только попросить кого-то что-то сделать, а не приказать.

Пунктуальность. К друзьям или на встречу можно опоздать максимум на 5 минут. На прием к врачу либо в государственные службы опаздывать нельзя. К последним можно попасть только по записи онлайн. Обычно запись за несколько недель наперед. Опоздал – записывайся снова. Опоздал к врачу – жди счет на оплату. Регулярные опоздания приведут к тому, что домашний доктор откажется принимать.

Много различных клубов по интересам, всевозможных курсов и лекций. Клубы бывают от литературных и рукодельных до любителей утренних пробежек и коллекционирования бабочек. Официально считается, что население Нидерланд больше всех учится. Получив диплом в университете, они продолжают учиться дальше на различных курсах даже после выхода на пенсию .

Практически все бюрократические вопросы можно решить онлайн, включая регистрацию по месту жительства, подачу налоговой декларации либо прошение о субсидии. Все счета при покупке либо услугах также отправляют онлайн, исключение государственные структуры, которые пока дублируют в бумажном виде.

Парки в пешей доступности для каждого. По местным законам он должен быть не далее, чем 2 км от дома любого жителя.

В стране 22 национальных заповедника и их продолжают создавать. Последний из них был открыт несколько лет назад. Одна из его частей находится на искусственно созданных островах для отдыха миграционных птиц. Экодуки для животных, а для нас возможность наблюдать за дикими животными в естественной среде.

Мифы о Нидерландах

1. Самые популярные мифы – это то, что здесь одни проститутки, наркоманы и извращенцы. На самом деле это стереотип навязанный пропагандой. Легализация проституции дала возможность защитить женщин от насилия и сексуального рабства. Они платят налоги и делают отчисления в пенсионный фонд, а значит, смогут рассчитывать на достойную жизнь.

2. Политика попустительства легких наркотиков, а не легализация, как ошибочно пишут многие СМИ, помогла снизить уровень наркозависимых. В Нидерландах он один из самых низких в мире. Несмотря на то, что легкие наркотики без проблем можно купить в кофешопах, торговля и перевозка их в большом количестве для личного потребления приводят к проблемам с законом.

3. В Украине общество очень резко реагирует на любые отличия от каких-то навязанных стандартов. Здесь же каждый имеет законное право быть тем, кем он хочет, если это не нарушает личные границы кого-то другого. Именно поэтому люди ведут себя естественно и не боятся быть такими, какими их создала природа.

Аренда и покупка жилья в Нидерландах

Аренда и покупка недвижимости – это один из самых больных вопросов. Проблема нехватки жилья спровоцировала рост цен, который продолжается до сих пор. Стоимость в разных городах страны очень сильно отличается. В том же Амстердаме аренда квартир одна из самых высоких. В соседних городах аренда 3-х комнатной квартиры без мебели обойдется в среднем 1300-1500 евро (больше 41 тысячи грн) в месяц.

Собственное жилье для многих недоступно по причине его стоимости. 3-комнатная квартира площадью в 65 кв.м. обойдется где-то в 300 тысяч евро (больше 9 миллионов грн). Дома стоят еще дороже.

О работе эмигрантов в стране

Эмигранты в Нидерландах работают во всех сферах. Все зависит от их желания, опыта и багажа знаний. Я же, поработав в разных структурах, поняла, что единственное, чем хочу заниматься – это быть гидом. Показывать настоящую страну, разрушать стереотипы и рассказывать о том, чего не найти в интернете и путеводителях. Ко всему подхожу очень ответственно, поэтому отучилась в Амстердаме на гида и успешно защитила диплом. Правда на этом я не остановилась и продолжаю регулярно посещать различные курсы.

Я люблю не только проводить экскурсии по различным городам и музеям страны, но и организовывать групповые либо индивидуальные поездки, как с деловой целью, так и просто для отдыха. В таких поездках удобно комбинировать посещение предприятий либо частных хозяйств с экскурсиями по городу и/или музею.

Достопримечательности в Нидерландах

Нидерланды – неповторимая страна. На такой маленькой площади есть различные ландшафты, часть из которых уникальна: от всем известных цветочных полей до дюн и вересковых пустошей. Практически в каждом населенном пункте найдется то, что посмотреть и куда сходить. Именно поэтому я советую всем, кто приезжает в Нидерланды, выезжать за пределы Амстердама. Национальные заповедники, музеи под открытым небом, старинные города и крошечные деревни – выбор на любой вкус.

Кроме Амстердама я советую посетить Харлем, Делфт, Утрехт, Лейден, Заансе Сханс, замок De Haar, музей под открытым небом Zuiderzeemuseum, национальный заповедник Zuid-Kennemerland, весной парк цветов Кейкенхоф и поля цветов.

Также о жизни украинцев в других странах рассказывали в эксклюзивных материалах для OBOZREVATEL: