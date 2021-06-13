Шестидневный рабочий день и проблемы с жильем: украинка – о жизни на острове Корфу

Украинка по имени Ольга родом из Харькова уже два года живет на острове Корфу, Греция. Еще в юном возрасте девушка мечтала проживать на греческом острове и заниматься любимым делом. Но добиться своей цели она смогла только спустя 20 лет.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Ольга назвала плюсы и минусы жизни в Греции и отметила существенные отличия с Украиной. Эмигрантка рассказала о медицине, ценах на продукты, о пляжном сезоне и о жизни на острове Корфу в целом. Кроме того, она сообщила, как обстоят дела с коронавирусом и вакцинацией там.

Об эмиграции и желании вернуться в Украину

Я переехала на остров Корфу, потому что мечтала здесь жить с десяти лет. С тех пор, как прочла о нем в книгах английского писателя-натуралиста Джеральда Даррелла. Поскольку я всю жизнь так или иначе что-то пишу, мне всегда хотелось жить в таком месте, где все вокруг тебя вдохновляет и в то же время подальше от суеты и каменных джунглей. Я уезжала не лишь бы сбежать из Украины, а ехала на Корфу – со своей профессией, работой и четким пониманием, зачем я это делаю. Больше никуда переезжать не хочу. Путешествовать, навещать родных и друзей в Украине – да, а жить хотелось бы остаться здесь.

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Ровно 2 года, как я проживаю на острове. Случались приступы безысходности или очень серьезные житейские проблемы, наталкивающие на желание либо сбросить со скалы виновников ситуации, либо спрыгнуть с нее самостоятельно. Я живу среди первозданной природы, с прекрасным климатом и едой, зачем возвращаться в загазованный мегаполис с продуктами низкого качества и ценам выше местных?

Я рада, что у меня есть возможность заниматься любимой работой находясь в любимом месте, параллельно вместе с командой единомышленников мы работаем над созданием англоязычного туристического портала со всей возможной информацией о Корфу.

Первое впечатление о Греции

Меня до сих пор продолжает поражать красота природы. Может показаться, что это далеко не самое важное, но в моем случае это именно так. Совершенно неописуемо красивые виды, чистое море и богатейшая флора и фауна и много солнца круглый год.

Об украинцах и проблемах эмигрантов на острове Корфу

За 2 года на Корфу я встретила лишь одну украинку. Очень много русских. Касательно эмигрантов и их проблем, честно сказать, не знаю. Все эмигранты из бывшего Союза, которых я знаю, – девушки, которые вышли замуж за греков. Стандартные проблемы нового человека в новом обществе, отсутствие родных и друзей, а так… Возможно, у других категорий другие проблемы, но я о них не знаю.

О медицине в Греции

Греческое государство полностью обеспечивает граждан и резидентов неотложной и консультативной помощью и примерно на 60-70% покрывает расходы на медикаменты, которые выписаны врачом. Стоматология, как и везде, за исключением неотложной помощи, не покрывается. Эта страховка всегда оплачивается работодателем.

К слову, с прошлого года в Греции запретили безрецептурную продажу антибиотиков. Однако здесь в принципе редко покупают антибиотики и другие серьезные лекарства самостоятельно – греки доверяют своей медицине и даже с малейшими проблемами идут к врачу. А местные доктора антибиотики очень любят, могут легко назначить их даже без осмотра.

При этом конкретно на Корфу с медициной существует проблема. Здесь всего лишь 1 больница на все 120 тысяч человек, которая как обслуживает попавших через скорую, так и оказывает консультативную помощь. Достаточно хорошо оборудованная больница, но есть дикая нехватка специалистов, потому за срочной помощью местные жители предпочитают обращаться к частным докторам. В противном случае можно ждать свою консультацию 2-3 недели.

В первое лето на острове у меня воспалился зубной нерв и я мучилась от такой боли, какой не испытывала никогда. Дело было в августе, который традиционно является месяцем отпусков для большинства греков и даже все частные стоматологи острова не принимали пациентов, как и единственный стоматолог в больнице. В итоге я 10 дней пила антибиотики по телефонному совету знакомого доктора, пока он не вернулся из отпуска.

Стоимость первичной консультации любого доктора в среднем – 50 евро (1650 грн), если какой-то очень модный специалист – может быть дороже.

О ситуации с коронавирусом в Греции

Коронавирус очень сильно повлиял на Грецию, и особенно на острова, которые живут за счет туризма. По сути, 1 год турбизнес вообще не работал. А значит, целый год все занятые в этой сфере владельцы и наемные сотрудники жили абсолютно без дохода. Много заведений закрылись. В этом году, благодаря появлению вакцин и достаточно активной вакцинации, дела обстоят немного лучше, но все равно из-за карантинных ограничений в разных странах туристов до сих пор очень мало.

По большому счету, Греция все еще в локдауне, но в ослабленном варианте и при этом, официально открыта для всех туристов. Мы ходим в масках, все еще есть комендантский час (с 00:30 до 05:30). С ноября по май мы также отправляли СМС, чтобы выйти из дому, комендантский час был с 21:00 до 05:30.

Греция – одна из немногих стран ЕС, которые пускают туристов из-за его пределов, при этом достаточно просто иметь ПЦР-тест, не обязательно прививку. Вакцинация от COVID-19 не является принудительной и обязательной для граждан Греции.

О зарплатах в Греции

Средняя зарплата в Греции, она же минимальная, составляет около 650 евро (21 тысяча грн) на руки в месяц за 50-часовую рабочую неделю. По крайней мере, на туристическом острове, где большая часть рабочих мест – это туризм. В Греции шестидневка, за исключением госструктур, которые работают только до обеда и 5 дней в неделю.

Цены на продукты в Греции:

яйца – около 3 евро/десяток (100 грн);

молоко – 1 евро (33 грн);

хлеб – 1-3 евро (33-100 грн);

1 кг апельсинов или картошки – 1-1,5 евро (50 грн);

куриное филе – 4-5 евро/кг (160 грн);

свежая дорадо – 6 евро/кг (200 грн).

О еде и традиционных блюдах в Греции

Тут много свежих местных фруктов, овощей и рыбы круглый год и по более доступным, чем в Украине, ценам. А фрукты и овощи вообще легко можно вырастить самостоятельно, если живешь в частном доме. В этом году я впервые в жизни посадила огород и у меня взошло и очень активно растет абсолютно все: огурцы, кабачки, фасоль, салат, морковка, арбузы, дыни, земляника. Кстати, землянику здесь называют корфиотской клубникой, якобы она происходит отсюда.

О разнице в менталитете: украинском и греческом

Лично для меня самое большое различие – это повсеместная нелюбовь работать. За 2 года я встретила всего лишь одного человека, который искренне любил свою работу, – 26-летнего татуировщика. Можно легко встретить владельца успешного бизнеса, который все равно мечтает ничего не делать и просто получать деньги.

Это вроде бы и нормально для людей, не любить делать то, что не нравится. Но все же в Украине я встречала значительно больше людей, который работают и работу свою любят. А здесь когда я говорю, что люблю свою работу и работать, зачастую у людей очень непонимающий вид, как-будто говорящий "Любишь работать? Ты что, странная?".

Наверное, поэтому в Греции так популярны всяческие лотереи. Здесь на Корфу масса лотерейных киосков и магазинчиков, бесконечные лотереи со скретч-картами в супермаркетах и прочие активности для желающих "на дурака" выиграть состояние. Кажется, что мечта среднестатистического грека – выиграть в лотерею и всю жизнь ничего не делать, только лежать на диване, наслаждаться морем или неспешно пить часами кофе в уютном заведении.

О культуре и традициях на греческом острове

Мне кажется, что греки живут для удовольствия. Опять же, вроде и естественно для человека, но я прямо сейчас вспоминаю как бы осуждающие взгляды в метро или на улицах родного Харькова, когда я просто иду и улыбаюсь. А здесь не так. Здесь улыбаться – это нормально. Не стыдно веселиться и радоваться, в Украине у меня в такие моменты было чувство как-будто я должна стыдиться того, что у меня все хорошо. Обычаи таковы – надо радоваться жизни, кушать вкусную еду, веселиться с друзьями, ходить на море и прогулки.

Греки живут в парадоксальном для меня состоянии и отношении к жизни касательно стрессов и всяческого негатива в жизни. Кажется, что отсутствие стресса – это главное, чего хочет любой местный житель. При этом, повергнуть грека или гречанку в стресс просто необычайно легко. Легче всего это сделать вопросом о чем-то конкретном, связанном с определенностью и планированием.

Еще греки необычайно гостеприимны и любят помогать иностранцам. Есть такое слово, даже национальная черта, – филоксения (греч – Φιλοξενία), что значит дословно "любовь к чужеземцу". Греки сделают все возможное для того, чтобы помочь приезжему и порадовать его.

Все, что вы слышали о греках – скорее всего, правда. Неспешность, размеренность, гедонизм. Но чтобы понять почему это происходит и, возможно, перенять некоторые из этих черт, действительно стоит здесь пожить хотя бы немного. Я стараюсь интересно рассказывать об этом в своем Instagram.

Плюсы и минусы проживания на острове Корфу

Очень тяжело дается совмещение моего рабочего графика, стандартной пятидневки з 10:00 до 19:00, с местным жизненным укладом.

Все магазины по понедельникам и средам работают только до обеда, госучреждения до 14:00 всегда, и окружение мое, по большей части, работает в сменных графиках, потому тяжело их совмещать. Когда я могу пойти на море или погулять, почти все на работе, а когда они свободны – у меня рабочий день.

Касательно же отличий, я бы скорее назвала общее с Украиной – ужасная бюрократия, низкие зарплаты и, конечно, православие. Здесь люди даже намного более религиозны, чем украинцы. Масса выходных, связанных со святыми, какими-то праздниками (кроме Рождества и Пасхи). В церковь ходят даже неверующие, а именины (день ангела), празднуют масштабнее дня рождения.

О транспорте на острове Корфу

На Корфу один общественный транспорт – автобус. Есть 2 линии, городская для не очень отдаленных локаций и пригородная, по ней расписание в обычное время очень неудобное, 1-2 автобуса в день, и более активное в туристический сезон.

Но в очень многие места автобусы не ходят либо расстояние от остановок достаточно большое. Да и сам автобус иногда может просто не прийти или опоздать. Стоимость билета на городском автобусе – 1,40 евро (46 грн), пригородном от 2,50 до 7, в зависимости от расстояния.

Более удобным способом перемещения здесь будет маленький автомобиль или даже скутер. Качество дорожного покрытия на Корфу оставляет желать лучшего, дороги везде очень узкие и не редкость, когда на узкой улочке встречаются две машины, едущие в разных направлениях, и не могут разъехаться. Случается, что даже вызывают эвакуатор.

О виде на жительство

Каждая ситуация индивидуальная. Рабочий ВНЖ получить практически невозможно – чтобы вас пригласили работать в Грецию (собственно, как и в любую другую страну ЕС), вы должны быть лучшим специалистом, чем граждане. То есть, если среди граждан таких специалистов нет, то у вас есть шанс получить работу. Ну, и греческий нужно будет знать обязательно. Но в Греции и среди граждан безработица, многие местные сидят без работы – по крайней мере, у нас на острове.

Еще существует студенческий ВНЖ – Греция дает возможность получить бесплатное высшее образование гражданам третьих стран. Поступить туда вполне реально, но обучение проходит на греческом языке, и даже если вас примут (вступительных экзаменов нет, просто нужно подать пакет документов), нужно будет отучиться на курсах (стоят примерно 600 евро) в специальном центре и сдать экзамен уровня Upper Intermediate.

Еще есть возможность получить ВНЖ финансово-независимого лица – нужно предоставить документы, которые подтверждают ваш официальный доход с уплаченными по нему налогами в вашей стране на сумму не менее 2000 евро/месяц на протяжении года.

Можно также купить недвижимость на сумму от 150 тысяч евро и тогда вам автоматически выдадут гражданство. Но все, что ниже 150 тысяч, не дает права на ВНЖ.

Поскольку Греция является страной, скажем так, "семейного типа", легче всего получить право на проживание по семейным направлениям – ВНЖ или гражданство, выйдя замуж или же родив ребенка от гражданина (ребенок получит гражданство по рождению).

Об аренде жилья на острове Корфу

Долгосрочная аренда жилья на Корфу – пожалуй, одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются даже местные жители. Его очень мало, большая часть недвижимости – это краткосрочная аренда на туристический сезон.

Потому найти и снять приличное жилье очень тяжело и дороже, чем в Афинах и других крупных городах. В городе (он тут один) при большой удаче можно снять квартиру-студию в старом доме (состояние соответствующее) за 200-250 евро в месяц (6700 грн), что-то более приличное – от 400. Маленький домик в деревне – 300 евро. Плюс услуги ЖКХ, примерно 70-80 евро/месяц.

Купить жилье вполне реально. На Корфу можно найти недвижимость как за 20 тысяч евро (старый дом под капремонт), так и за 1 миллион – хорошую красивую виллу. Юридически никаких сложностей, если есть деньги.

О пляжном сезоне на греческом острове

Пляжный сезон на Корфу, если не учитывать пандемию коронавируса, очень длинный – с мая по октябрь, или даже ноябрь. Совершенно никак не отражается на ценах. Недельный отдых на Корфу для 1 человека обойдется в среднем в 600-700 евро (20 тысяч грн) в бюджетном варианте и от 1000 евро, если вы хотите побывать на экскурсиях и питаться вне дома.

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