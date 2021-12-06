Самые красивые города мира, которые поразят и запомнятся навсегда

Мир удивителен и так разнообразен. Поэтому каждый имеет свой топ самых красивых мест. OBOZREVATEL подобрал 7 городов, которые поражают всех туристов до глубины души и навсегда остаются в памяти.

Напомним, что на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса – Омикрон, страны усиливают меры безопасности и устанавливают новые запреты на въезд. В большинстве случаев, чтобы попасть на отдых, нужно пройти полный курс вакцинации и иметь отрицательный ПЦР-тест на наличие COVID-19. Обязательно ознакомьтесь с правилами въезда в выбранную страну.

Не путайте его с одноименным городом в Испании, в честь которого и назвали Картахену. Колумбийское портовое поселение считается пятым по количеству жителей по всей стране и долгое время удерживает статус экономического центра государства. Не удивляйтесь, что местные улочки имеют выраженный европейский стиль. Очень долго эта территория на берегу Карибского моря была колонией Испании. Вся красота Картахены сосредоточена в старых районах с крепостью и укреплением, внесенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом – разноцветные одноэтажные домики с большим количеством деревьев и цветов.

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Еще один портовый город расположен на берегу Атлантического океана. Настоящей гордостью региона является мощная Столовая гора, на вершину которой можно подняться по канатной дорожке. Сверху открывается вид на весь Кейптаун и остров Роббен. Кстати, там находится печально известная тюрьма, в которой отбывал срок наказания Нельсон Мандела.

Родина Марко Поло как будто создана, чтобы быть курортом. Остров со всех сторон омывается Адриатическим морем, а тихие песчаные пляжи почти круглый год принимают гостей. На территории города растут многовековые сосны и экзотические цветы. Разнообразие зелени делает Корчулу своеобразным райским городком, в который съезжаются люди со всей планеты.

Пиран популярен далеко за пределами Словении. И этому много причин. Здесь родился всемирно известный скрипач Джузеппе Тартини. Город имеет невероятную венецианскую архитектуру, много удивительных домов, дворцов и религиозных построек. Рядом с урбанистическими пейзажами – очаровательные пляжи и теплые воды Адриатического моря.

Этот город удивит любого. Большинство домов, сооружений, тротуаров и даже церквей имеют яркий голубой цвет. Кажется, что здесь находится то самое 7 небо, на которое попадают от счастья. Историки до сих пор спорят, откуда взялась такая любовь к голубым оттенкам. Некоторые уверены, что первые переселенцы окрашивали свои дома таким образом, чтобы чувствовать себя ближе к Богу. Другие же утверждают, что жители города так хотели показать свое миролюбие. В любом случае, это имеет поразительные результаты.

Привлекательный исторический город Мексики является жемчужиной средневековой архитектуры. Здесь смешались традиции коренного населения чичимеков и испанских колонистов. Сан-Мигель-де-Альенде привлекает туристов невероятными храмами и укреплениями, радушными горожанами и комфортными условиями проживания. Город уже давно популярен среди состоятельных пенсионеров со всей Америки, переезжающих сюда в старости.

Элитный французский курорт на берегу Ла-Манша, кроме кучи интересных локаций, имеет еще и древние легенды. Поговаривают, что раньше здесь жили рыбаки и земледельцы, которые в военное время становились пиратами и грабили британские корабли. Правда это или вымысел – истории не известно. Однако курорт пользуется наибольшей популярностью именно среди английских туристов. Хотя городок сам по себе очень маленький, здесь много интересных домов и роскошных пляжей, которые понравятся каждому.

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