Самое дорогое и дешевое жилье в Кирилловке: актуальные цены на июль-август 2021. Фото

Поселок Кирилловка – один из самых известных и комфортных курортов на Азовском морском побережье с развитой инфраструктурой и большим выбором жилья.

Его неоспоримое преимущество среди других рекреационных локаций Азова – это разнообразие цен. Самые низкие можно найти в частном секторе, а дорогие варианты жилья в Кирилловке, на косе Пересыпь и острове Бирючий могут легко конкурировать по стоимости и качеству с европейскими курортами. OBOZREVATEL решил узнать, сколько стоит жилье для отдыха на самом известном курорте Азовского моря в разгар лета 2021 года.

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Частники предлагают на выбор номера и домики, которые могут называться как угодно: "эконом", "полный эконом", "люкс", "полулюкс" и даже "апартаменты". Но на деле все будет немного не так, как в турецких отелях.

Жилье в частном секторе Кирилловки – это только гостевые дома, мини-отели, частные пансионаты, базы отдыха и гостевые комнаты, расположенные большей частью в центре поселка, в Степке и на Федотовой косе.

В центре Кирилловки стоит обратить внимание на такие бюджетные варианты:

Частный отель "Калинина 104" от 350 грн за одну ночь;

Гостевой дом "Агат" от 350 грн за одну ночь;

База отдыха "Азовский берег" от 350 грн за одну ночь.

Как видим, 350 грн – минимальная цена жилья за сутки с человека в центре Кирилловки в летний сезон 2021 года.

Отметим, что частный сектор расположился в отдаленных друг от друга районах Кирилловки, поэтому он достаточно неоднороден как по качеству жилья, так и по ценам.

Самые низкие цены могут предложить микрорайоны Степок, Санаторный и Царское село. Там вы не увидите шумных улочек с сувенирными лавками и множеством кафе. Вместо этого вас ждет бюджетный семейных отдых в тихом месте.

В Степке и на Федотовой косе недорогой отдых на первой линии от моря может предложить база отдыха "Борислава" (от 250 грн с человека за ночь в деревянном домике), апартаменты "Малибу" (от 200 грн за ночь), база отдыха "ДаЛи" (от 220 грн с человека за ночь).

Базы на косе Пересыпь также известны своими низкими ценами. Самые бюджетные варианты жилья здесь можно найти на базах еще советских времен. У них свой пляж, но условия довольно "спартанские" – туалет и душ общие на улице, а ремонт в комнатах оставляет желать лучшего.

Самые дешевые варианты жилья на косе Пересыпь стоит искать самостоятельно, уже приехав на место. Так, к примеру, эконом-номера на первой линии предлагают:

База отдыха "Ирида" (номер эконом – от 250 грн/ночь с человека);

База отдыха "Краностроитель" (номер эконом – 240 грн/ночь с человека);

Апартаменты "Релакс" (номер стандарт – 350 грн/ночь с человека).

Стоит отметить, что зачастую эти места отдыха не могут похвастаться пресной водой в душе, поскольку стоимость привозной воды в Кирилловке – порядка 200 гривен за кубометр.

В центре Кирилловки можно роскошно отдохнуть в отелях с большими бассейнами и номерами люкс. Цены в них стартуют от 700 грн/номер. Так, к дорогим вариантам жилья в Кирилловке можно отнести:

Частный отель "Европейский" от 1 200 грн за одну ночь;

Пансионат "Панорама" от 1 250 грн за одну ночь;

База отдыха FLEUR (Флер) от 800 грн за одну ночь.

В Степке "с размахом" можно остановиться на базе отдыха "Коралловый остров" (от 1 100 грн за одну ночь) или в гостевом доме "Компас" (от 700 грн за ночь).

Самые дорогие варианты жилья на косе Пересыпь – это база отдыха "Приморская Галатея" (от 1 640 грн за одну ночь), частный отель "Софи" (от 1000 грн за одну ночь), база отдыха "Казацкий стан" (от 2 200 грн за одну ночь).

Также недешевое жилье предлагает курорт Бирючий остров. Там можно остановиться на базе отдыха минимум за 950 грн в сутки.

OBOZREVATEL ранее писал, что в разгар курортного сезона-2021 в поселке Кирилловка туристы жалуются на грязное море с сотнями медуз и фекалиями. При этом, даже в обеденное время на пляже нет свободных мест.

Кроме того, OBOZREVATEL сравнивал моря Украины для отдыха, а также пляжи, цены и развлечения.