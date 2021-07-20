Самое дорогое и дешевое жилье в Кирилловке: актуальные цены на июль-август 2021. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Места
6 минут
43
Самое дорогое и дешевое жилье в Кирилловке: актуальные цены на июль-август 2021. Фото

Поселок Кирилловка – один из самых известных и комфортных курортов на Азовском морском побережье с развитой инфраструктурой и большим выбором жилья.

Его неоспоримое преимущество среди других рекреационных локаций Азова – это разнообразие цен. Самые низкие можно найти в частном секторе, а дорогие варианты жилья в Кирилловке, на косе Пересыпь и острове Бирючий могут легко конкурировать по стоимости и качеству с европейскими курортами. OBOZREVATEL решил узнать, сколько стоит жилье для отдыха на самом известном курорте Азовского моря в разгар лета 2021 года.

Видео дня
Самое бюджетное жилье в Кирилловке

Частники предлагают на выбор номера и домики, которые могут называться как угодно: "эконом", "полный эконом", "люкс", "полулюкс" и даже "апартаменты". Но на деле все будет немного не так, как в турецких отелях.

Азовские базы отдыха отличаются от турецких отелей, даже если вам будут предлагать номера "люкс"

Жилье в частном секторе Кирилловки – это только гостевые дома, мини-отели, частные пансионаты, базы отдыха и гостевые комнаты, расположенные большей частью в центре поселка, в Степке и на Федотовой косе.

В центре Кирилловки стоит обратить внимание на такие бюджетные варианты:

  • Частный отель "Калинина 104" от 350 грн за одну ночь;

Частный отель "Калинина 104" в центре Кирилловки

  • Гостевой дом "Агат" от 350 грн за одну ночь;

Гостевой дом "Агат" в центре Кирилловки с общей кухней для жильцов

  • База отдыха "Азовский берег" от 350 грн за одну ночь.

Номера "эконом" на базе "Азовский берег" в Кирилловке

Как видим, 350 грн – минимальная цена жилья за сутки с человека в центре Кирилловки в летний сезон 2021 года.

Отметим, что частный сектор расположился в отдаленных друг от друга районах Кирилловки, поэтому он достаточно неоднороден как по качеству жилья, так и по ценам.

Самые низкие цены могут предложить микрорайоны Степок, Санаторный и Царское село. Там вы не увидите шумных улочек с сувенирными лавками и множеством кафе. Вместо этого вас ждет бюджетный семейных отдых в тихом месте.

В Степке и на Федотовой косе недорогой отдых на первой линии от моря может предложить база отдыха "Борислава" (от 250 грн с человека за ночь в деревянном домике), апартаменты "Малибу" (от 200 грн за ночь), база отдыха "ДаЛи" (от 220 грн с человека за ночь).

База отдыха "Борислава" на Федотовой косе в 10 км от Кирилловки
Кухня чаще всего общая в бюджетных домиках и номерах класса "эконом"
База отдыха "ДаЛи" в Степке на первой линии от моря предлагает жильцам экономно отдохнуть в железных вагончиках
Апартаменты "Малибу" в Степке и комната класса эконом

Базы на косе Пересыпь также известны своими низкими ценами. Самые бюджетные варианты жилья здесь можно найти на базах еще советских времен. У них свой пляж, но условия довольно "спартанские" – туалет и душ общие на улице, а ремонт в комнатах оставляет желать лучшего.

Самые дешевые варианты жилья на косе Пересыпь стоит искать самостоятельно, уже приехав на место. Так, к примеру, эконом-номера на первой линии предлагают:

  • База отдыха "Ирида" (номер эконом – от 250 грн/ночь с человека);

База отдыха "Ирида" на косе Пересыпь

  • База отдыха "Краностроитель" (номер эконом – 240 грн/ночь с человека);

База отдыха "Краностроитель", номер эконом

  • Апартаменты "Релакс" (номер стандарт – 350 грн/ночь с человека).

Апартаменты "Релакс" на косе Пересыпь

Стоит отметить, что зачастую эти места отдыха не могут похвастаться пресной водой в душе, поскольку стоимость привозной воды в Кирилловке – порядка 200 гривен за кубометр.

Самое дорогое жилье в Кирилловке

В центре Кирилловки можно роскошно отдохнуть в отелях с большими бассейнами и номерами люкс. Цены в них стартуют от 700 грн/номер. Так, к дорогим вариантам жилья в Кирилловке можно отнести:

  • Частный отель "Европейский" от 1 200 грн за одну ночь;

Частный отель "Европейский" в центре Кирилловки

  • Пансионат "Панорама" от 1 250 грн за одну ночь;

Пансионат "Панорама" в центре Кирилловки

  • База отдыха FLEUR (Флер) от 800 грн за одну ночь.

База отдыха FLEUR в центре Кирилловки

В Степке "с размахом" можно остановиться на базе отдыха "Коралловый остров" (от 1 100 грн за одну ночь) или в гостевом доме "Компас" (от 700 грн за ночь).

Бассейн в гостевом доме "Компас" в Степке
База отдыха "Коралловый остров" в Степке

Самые дорогие варианты жилья на косе Пересыпь – это база отдыха "Приморская Галатея" (от 1 640 грн за одну ночь), частный отель "Софи" (от 1000 грн за одну ночь), база отдыха "Казацкий стан" (от 2 200 грн за одну ночь).

База отдыха "Приморская Галатея" на косе Пересыпь
База отдыха "Казацкий стан" на косе Пересыпь

Также недешевое жилье предлагает курорт Бирючий остров. Там можно остановиться на базе отдыха минимум за 950 грн в сутки.

Так выглядят роскошные базы отдыха курорта Бирючий остров

OBOZREVATEL ранее писал, что в разгар курортного сезона-2021 в поселке Кирилловка туристы жалуются на грязное море с сотнями медуз и фекалиями. При этом, даже в обеденное время на пляже нет свободных мест.

Кроме того, OBOZREVATEL сравнивал моря Украины для отдыха, а также пляжи, цены и развлечения.

УкраинаОтдыхЛетний отдыхжильеАзовское мореотпускцены на отдыхцены