Приезжают семьями и тратят много денег: почему Украина облюбовали туристы из арабских стран. фото

В этом году в Украине наблюдается настоящий бум арабских туристов. К нам едут из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Катара и Бахрейна. Приезжают большими семьями с родителями и детьми и восхищаются природой и погодой.

Как сообщает BBC News Украина, председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив отметила, что гостей из арабских стран в Украине сейчас больше, чем из других стран. В гостиницах они занимают до 50% номеров.

По данным Госпогранслужбы, Украину только за первое полугодие 2021 года посетило более 17 000 туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Катара и Бахрейна. Это в десятки раз больше, чем в предыдущие годы. На первом месте – туристы из Саудовской Аравии – более 14 тыс.

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В частности, во Львове этим летом арабские туристы являются второй по численности группой иностранных гостей. Об их впечатлениях от города и страны в целом рассказала заместитель директора премьер-отеля "Днестр" Александра Гагарина.

"Вы бы видели, как арабы радуются, когда начинает падать дождь. Это такой шквал эмоций. Никто у нас так не радуется дождю, как радуются они. У них там жара, а у нас прохладно", – рассказала она.

По словам Гагариной наибольшей популярностью в отелях пользуются номера не с видом на город, а с видом на парк, чтобы с окна было видно зелень.

"Снимают грозу на телефоны и звонят родственникам, чтобы показать дождь, фотографируют каждое дерево, в восторге от лесов, водопадов и гор, катаются на самокатах и водных аттракционах", – рассказывают о восторге арабских туристов украинские гиды и отельеры.

"То, что они приезжают сюда за секс-туризмом, – это заблуждение. Такого количества путешествующих семьями у нас не было. Это семейный отдых. Призываю украинцев не нарушать их традиции, относиться с уважением, не фотографировать женщин", – отметила Гагарина.

Издание отмечает, что в арабских СМИ десятки публикаций посвящено Украине. Из-за карантина в Европе туристы из этих стран были вынуждены искать новые направления для путешествий и так открыли для себя Украину.

Бахрейнское издание Al-Ayyam также описало впечатления граждан своей страны от отдыха в Украине.

"Набиль Кансара с женой приехали во Львов после посещения Киева и крупнейшего горного курорта в Карпатах. Кансара сказал: это как другая страна. Как Швейцария. И надо немного усилий, чтобы не отставать от нее. Но люди дружеские и цены здесь умеренные. И окружающая среда, и все остальное – ок", – говорится в материале.

Что касается Саудовской Аравии, наблюдается высокий спрос на билеты в Украину и увеличение количества рейсов в Киев и Львов. Летом 2020 года Украина ввела безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Омана, поэтому теперь с этой арабской страны в Украине летают десятки прямых рейсов в неделю.

По словам гида Лели Филимоновой, приезжая на 10-14 дней, туристы успевают по несколько дней посвятить Киеву, Львову и Карпатам. Чуть меньше едут в Одессу.

Из сложностей, возникающих у них во время путешествий, называют трудности перевода и меню в ресторанах, где много блюд из свинины, однако это легко решается с помощью онлайн-переводчика.

Напомним, по состоянию на 3 августа на украинском курорте Буковель наблюдался массовый наплыв туристов из Саудовской Аравии. Меню в ресторанах уже перевели на арабский язык. Чаще всего они бронируют номера в больших и комфортабельных гостиницах. По предварительной информации, отдыхающие саудиты уже оставили в Украине от 30 до 50 млн долларов.

Ранее также сами туристы из арабских стран рассказали OBOZREVATEL, что их привлекло в нашу страну. Главная причина – пандемия коронавируса. Кроме того, безвизовый режим, частота рейсов, комфортный климат.

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