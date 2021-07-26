Какую одежду нельзя носить туристам в ОАЭ, Японии, Китае, Франции и других странах. Фото

В Украине разрешено любое самовыражение: яркая одежда, цветные волосы, пирсинг и тату. Даже на улице, людном торговом центре или любом другом общественном месте вам ничего не скажут.

Но в других странах дело обстоит иначе. Некоторые законы Японии, Италии, Китая, запрещающие носить майки и сандалии, могут показаться слишком жесткими. OBOZREVATEL узнал, какие вещи не стоит надевать во время заграничной поездки в ту или иную страну.

Израиль

В Израиле очень жаркий климат. Из-за этого носить закрытую одежду там довольно сложно. Власти страны хотя и разрешают туристам одевать летние шорты, футболки, топы, но у святых мест (а их в Израиле очень много), требуют прикрывать плечи и колени. Это правило распространяется и на женщин, и на мужчин.

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Япония

В Японии огромное значение имеют рисунки и символы. Изображения на теле в этой стране носят только преступники и члены банды якудза. Поэтому, если у вас есть тату, лучше спрятать их под одеждой, заклеить пластырем или замазать тональным кремом.

Не приветствуются в Японии и любые виды пирсинга. Местные женщины практически никогда не прокалывают уши, а вместо сережек носят клипсы-обманки.

Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ в пределах пляжа можно ходить в любой одежде, но если вы хотите прогуляться в торговый центр или посетить местные музеи или достопримечательности, то лучше переодеться.

Это очень консервативная страна и нужно уважительно относиться к ее религии и законам. Женщине обязательно нужно покрыть все тело: надеть рубашку с длинными рукавами, длинную юбку или, максимум, капри, слегка открывающие лодыжки.

Мужчинам запрещено гулять по улицам ОАЭ в резиновых шлепках, майках, шортах, плавках или вообще с оголенным торсом.

Китай

На улицах Китая нельзя оголять плечи и ключицы, а также носить топы и футболки с глубокими вырезами. А вот с мини-юбками дело обстоит иначе. В стране демонстрация ножек выше колен считается нормой.

Также в Китае не рекомендуется носить традиционную одежду страны, поскольку она предназначена только для специальных местных церемоний.

Франция

Во Франции существует закон, который запрещает мусульманкам закрывать лица. То есть, носить в общественных местах паранджу никаб, чадру и бурку. Этот закон объясняется защитой граждан страны.

Иран

В Иране существует "полиция нравов", которая уделяет особенное внимание внешнему виду женщин. И несмотря на то, что на улице в этой стране очень жарко, женщина может выходить только в длинных брюках или лосинах (с прикрытыми щиколотками), в кофте с рукавами (руки прикрыты до запястья) и с платком на голове.

Длинные юбки в Иране не в почете и местные их не носят. Поэтому если вы появитесь в такой, то будете привлекать внимание. В стране не рекомендуется носить и открытую обувь, в том числе, летние сандалии. За них вам могут сделать замечание.

Индонезия

В этой стране очень лояльно относятся к туристам, но футболки с надписями и вызывающими принтами лучше оставить дома. А для посещения святынь нужно надевать одежду, прикрывающую колени.

Индия

В Индии нельзя носить одежду в обтяжку, она должна развиваться и не сковывать движений.

Но лучше попросите помощи его одеть у местных, так как в большинстве случаев иностранки надевают его неправильно.

Танзания

В этой африканской стране туристам запрещают носить одежду с камуфляжным принтом и военными расцветками. Во время сафари также нельзя облачаться в вещи синего и черного цветов, поскольку они приманивают опасную муху цеце.

Италия

Италия – страна моды и стиля. Поэтому здесь нельзя покупать подделки на брендовые вещи. Если вас поймают, то оштрафуют на круглую сумму.

Также во время посещения святых мест, храмов и Ватикана нужно отказаться от шорт, маек, топов и других откровенных вещей.

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