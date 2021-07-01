Как сейчас выглядит Ялта: курорт не узнать после июньского потопа. Фото и видео

На Крымском полуострове в июне бурлит страшная стихия: идут сильные ливни и разливаются реки, в результате чего появились горы камней на улицах. Больше всего пострадал курортный городок Ялта, а именно район Васильевка, где живет много крымских татар.

OBOZREVATEL собрал свежие фото и видео из Ялты, где люди собственными силами борются со стихийным бедствием. Местные жители показали на своем Youtube-канале разрушенные дома (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Причиной стихии стали сильные ливни, в результате чего из берегов вышла река Водопадная и ее притоки в горах. На улицах Ялты сейчас вместо дорог – тонны булыжников, высота которых достигает нескольких метров.

Видео дня

Микрорайон Васильевка изменился до неузнаваемости. Крымчани, которые живут здесь более 20 лет, не узнали родные улицы после наводнения. "Здесь произошло что-то невообразимое во время потопа. Несколько домов на улице Джафера Сейдамета смыло с лица земли", – подчеркивает местный блогер Юлия Репринцева, которая снимала видео на месте событий.

Новые автомобили, бытовую технику и другие приборы выносило потоком воды из домов и дворов. "Во время наводнения камни катились с огромной скоростью, сбивая все на своем пути. Потоки воды несли тонны камней на улицы города, от некоторых домов остались лишь крыши", – описывает блогер.

На улицах до сих пор не ликвидировали последствия стихии. Жители собственноручно отстраивают дома, убирают камни и готовят еду для всей семьи на костре.

Некоторые дома полностью ушли под воду и не подлежат восстановлению. "Власть не выдает документов на дом, поэтому мы не знаем, начинать ремонт за собственные средства или ждать переселения в новую квартиру. Возможно нас выселят отсюда насовсем", – жалуется местная жительница Татьяна Барабаш.

В оккупированном Крыму власть пообещала заплатить 100 000 рублей каждому человеку, чье имущество пострадало. Однако, местные утверждают, что материальной помощи некоторые до сих пор не получили.

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