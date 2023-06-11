Паломничество по святым местам: какие направления выбрать для духовного путешествия верующим

Путешествия к святым местам с целью духовного обогащения, прощения грехов или совершения религиозных обрядов были известны еще тысячи лет назад. Тогда люди пешком преодолевали сотни километров, чтобы стать ближе к Иисусу, Аллаху, Будде… Годы проходят, но традиция совершать паломничество к религиозным достопримечательностям не исчезает. Поэтому мы подготовили подборку городов, которые чаще всего выбирают для духовного туризма.

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Христианские святыни

Можно долго говорить об Израиле или Риме, которые, конечно же, являются центрами христианского паломничества. Но есть и другие, не менее важные для представителей самой распространенной религии в мире, города.

Виттенберг (Германия)

Этот город известным сделал Мартин Лютер, который своими действиями изменил основные принципы католической церкви, что привело к началу Протестантской реформации. Здесь можно посетить Виттенбергскую замковую церковь, на дверях которой средневековый священник прикрепил свои 95 тезисов о злоупотреблении индульгенциями и безнаказанной торговле ими.

Сантьяго-де-Компостела (Испания)

В этом городе находится могила апостола Иакова, одного из самых известных учеников Иисуса Христа. Каждый год сюда приезжают паломники со всего мира, чтобы пройти Путь Святого Иакова (Camino de Santiago) и посетить собор Сантьяго-де-Компостела.

Афон (Греция)

Крупнейший в мире центр православного монашества официально называется Автономным монашеским государством Святой Горы. Здесь находятся 20 монастырей, которые ежегодно открывают двери верующих. Это место паломничества привлекает людей, которые стремятся приблизиться к Богу, поднявшись на вершину горы.

Аль-Азария (Вифания, Израиль)

Родной город Лазаря, которого Иисус Христос воскресил на четвертый день после смерти. Здесь можно посетить первую гробницу епископа и многие другие святые достопримечательности.

Лурд (Франция)

Этот город стал известен после того, как перед молодой бедной девушкой по имени Бернадетта Субиро 18 раз появлялась Дева Мария. Сначала 14-летней дочери мельника никто не поверил, однако впоследствии к ее словам прислушивались церковнослужители. Так, в Лурде построили Святыню Бернадетти и Базилику Непорочного Зачатия, куда приезжают христиане со всего мира.

Исламские святыни

Сторонники второй по численности религии имеют множество святых мест в разных уголках мира. Сюда они наведываются, чтобы объединиться и совершить важные духовные обряды.

Мекка (Саудовская Аравия)

Это самый святой город для мусульман, где находится Мечеть-аль-Харам. На ее территории расположена Кааба – главное религиозное сооружение приверженцев ислама. Каждый год миллионы людей со всего мира совершают хадж (паломничество в Мекку).

Медина (Саудовская Аравия)

Медина является вторым по значимости городом для мусульман. Здесь находится Масджид ан-Набави, где похоронен Магомет. Это место паломничества, которое посещают для того, чтобы приблизиться к последнему пророку и посетить роскошную мечеть.

Иерусалим (Израиль)

Иерусалим является последним из трех святых мест для мусульман. Здесь расположена мечеть Аль-Акса, где одновременно могут находиться 5 тысяч человек. Сторонники ислама связывают это место с ночным путешествием Мухаммеда и его вознесением на небо.

Кербала (Ирак)

Это невероятно известный среди шиитских мусульман город. Здесь находится Мечеть Аль-Хусейна, где похоронен имам Хусейн ибн Али – немаловажная фигура для шиитского ислама. Ежегодно миллионы паломников приходят сюда на празднование Ашуры.

Кайруан (Тунис)

Древний город привлекает мусульман со всего мира благодаря Мечети Укба – важному религиозному сооружению. Когда-то Кайруан был священной столицей Туниса, в настоящее же время он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Буддийские святыни

Сторонники этого философско-религиозного течения верят, что следуя наставлениям Будды они дойдут до просветления. Поэтому они посещают святые места, чтобы почувствовать поддержку своего учителя и стать ближе к нему.

Бодх-Гая (Индия)

Именно в этом живописном городе Сиддгартха Гаутама, более известный как Будда, добился просветления, сидя под деревом Бодги. Здесь находится храм Махабодхи – сооружение, построенное на месте "пробуждения" и является важным центром паломничества.

Варанаси (Индия)

Варанаси считается местом первой проповеди Будды после его просветления. Здесь он впервые вышел к людям и основал свое орденское сообщество. В этом городе находится Дхамек – большая ступа, являющаяся символом буддизма.

Лумбини (Непал)

Буддисты верят, что здесь родился Сиддгартха Гаутама. Здесь можно увидеть памятный знак, установленный на месте, где Будда появился на свет, а также Пагоду всемирного мира.

Янгон (Мьянма)

Пагода Шведагон является одним из самых выдающихся буддийских сооружений в мире. Этот величественный храм считается святым местом, поскольку содержит волосок Будды.

Сигирия (Шри-Ланка)

Впечатляющая крепость, построенная на 370-метровой гранитной скале, считается важным буддийским комплексом. Здесь находятся древние ступы и руины монастырей.

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