Лучшие гастрономические направления Европы: отсюда вы привезете немало рецептов

Люди уже давно перестали расценивать прием пищи исключительно как нечто необходимое для жизни. Это целый ритуал, который может подарить немалое удовольствие. Только представьте, как много разнообразных блюд вы пробовали, а как разные города (или даже люди) у вас ассоциируются с конкретными вкусами. Так что гастрономический туризм сейчас – не что-то странное, это популярный вид отдыха.

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Прованс (Франция)

Местные повара очень серьезно относятся к качеству продуктов, из которых готовят свои кулинарные шедевры. В прованских ресторанах вы редко увидите несезонные блюда, мясо из супермаркета или овощи, щедро "приправленные" пестицидами.

Здесь царит идеология экологического питания, поэтому большинство заведений имеют договора с местными фермерами и тщательно проверяют качество всех продуктов. Именно поэтому Прованс входит в подборку лучших гастрономических направлений Европы.

Что попробовать

Мясо по-провански – это нежная говядина, которую тушат целых 8 часов в глиняном горшке, добавив овощи, бекон, цедру апельсина и красное вино. Готовят такую вкуснятину преимущественно зимой и подают ее на стол с полентой – кукурузным блюдом, которое по вкусу очень напоминает мамалыгу.

Рататуй – кулинарная визитка Прованса, которую лучше всего пробовать летом и осенью. Кушанье готовят исключительно из сезонных овощей, в частности добавляют помидоры, цуккини, перец, баклажаны. Все это нарезают кольцами и тушат с оливковым маслом и травами. Иногда добавляют и томатный соус.

Нисуаз – вкусный летний салат, в который добавляют много овощей, анчоусы и вареные яйца. До сих пор неизвестно, где на самом деле появился этот рецепт, ведь за него "идет борьба" между разными странами. Однако жители Прованса абсолютно уверены, что блюдо полностью принадлежит им.

Альта Бадия (Италия)

В Италии практически каждый город славится уникальными гастрономическими шедеврами. Чего только стоит местная пицца или нежная паста. Однако кухня Альта Бадии очень отличается от всего, что мы привыкли видеть в этой стране.

Что попробовать

Тутрес – невероятно нежные оладьи, в которые добавляют начинку из шпината, мака, рикотты, квашеной капусты или картофеля. Подается это блюдо с разными местными соусами и, конечно, качественным вином.

Суп из ячменя как-будто создан для прохладных дней. Он готовится на наваристом бульоне. Добавляются к этому блюду еще овощи и копченое мясо.

Канедерлы – это отварные изделия из теста, которые подают к первым блюдам. Их готовят, как правило, с разными начинками. Больше всего местным жителям нравятся канедерлы с копченым мясом, грибами или квашеной капустой.

Валлетта (Мальта)

Мальтийские блюда объединили в себе все самое лучшее из арабских, французских, британских и сицилийских кулинарных традиций. Есть здесь и национальные особенности, которые поразят ваши рецепторы с первой секунды.

Что попробовать

Лампуки – это пирог, который готовится из белой рыбы, помидоров и каперсов. Все это запекается в слоеном тесте и щедро посыпается мятой.

Тушеный кролик тоже очень нравится туристам, приезжающим в Валетту. Готовят его в винном маринаде и травах.

Пастицци – еще одно традиционное мальтийское блюдо. Это слоеные пирожные с сыром или горохом. Продаются они чуть ли не на каждом шагу.

Амстердам (Нидерланды)

Амстердам славится не только всемирно известными пирожными с каннабисом. Любой гурман оценит местную кухню, насыщенную европейскими блюдами с индонезийским акцентом. Насыщенные вкусы, большое количество специй и уникальные рецепты – все это ждет вас в этом ярком городе.

Что попробовать

Гороховый суп, безусловно, любит большинство местных жителей. Он варится очень густым и по консистенции напоминает суп-пюре. Но имеет не привычный нам желтый, а яркий зеленый цвет. В блюдо добавляют копченые сардельки и много мяса.

Стамппот – традиционное нидерландское пюре, которое готовят на основе лука, картофеля и моркови. Подается с тушеными овощами или мясными шариками, похожими на наши котлеты.

Крокеры – самая популярная закуска Амстердама. Она делается как из мяса, так и из овощей, приготовленных во фритюре. Подаётся с кетчупом или любым другим соусом.

Вена (Австрия)

Венская кухня отличается от всего, что вы когда-нибудь пробовали. Здесь так много разнообразных блюд, как сладких, так и соленых, что каждый сможет найти что-нибудь для себя. Но советуем начать с местного кофе, вкус которого вы никогда не забудете.

Что попробовать

Тафельшпиц – это отварная говядина, которая подавается с яблочным пюре, сметанным соусом или шпинатом и щедро поливается бульоном. На гарнир вам могут предложить печеный картофель или фасоль. Кстати, это любимое блюдо императора Франца Иосифа I, правившего Австрией в XIX веке.

Горячие сосиски жарятся на гриле и продаются практически на каждом шагу. Это самый популярный фаст-фуд Вены, который здесь просто обожают.

Венские ребрышки обязательно следует заказать в одном из местных пабов, где подается крафтовое австрийское пиво. Их обжаривают на медленном огне со специями и подают с разными соусами.

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