Отдохнуть можно дешево, но есть нюансы: туристы штурмуют Одессу, Бердянск и Кирилловку. Видео

В Украине в самом разгаре курортный сезон-2021. Многие украинцы традиционно решили провести свои отпуска и длинные выходные на побережьях Черного и Азовского морей, на дорогах образовались пробки.

Самыми популярными местами для отдыха в этом году стали Кирилловка, Бердянск, а также Одесса и приморские города области. OBOZREVATEL собрал информацию о том, что сейчас происходит на курортах и что может омрачить поездку на море.

Украинские туристы выбирают этот поселок из-за теплого моря и возможности найти бюджетное жилье, многие приезжают с детьми. Как сообщает ТСН, в среднем за номер за сутки здесь нужно отдать 350-400 гривен, апартаменты с бассейном обойдутся в 700-800 гривен в день.

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Если же вы готовы отдохнуть без удобств, можно найти жилье и в пределах 200 гривен за сутки. Отмечается, что цены на фрукты и овощи в Кирилловке такие же, как и в среднем по Украине, а вот готовые блюда по сравнению с 2020 годом выросли в цене примерно на 20%.

Напомним, что отдыхающие заметили в Кирилловке опасную кольчатую сколопендру. Это насекомое может вызвать сильный ожог и аллергическую реакцию. Кроме того, туристов в этом году атаковали морские блохи, все подробности читайте по ссылке.

На морских блох жалуются и те, кто приехал в Бердянск. По словам отдыхающих, мелкие ракообразные кусают людей в воде, после чего на коже остаются покраснения и начинается зуд.

Несмотря на это, многие украинцы все же традиционно отправляются на отдых именно в этот город на побережье Азовского моря. Номера без удобств в Бердянске стоят 100-350 гривен с человека, за удобства отдыхающим придется выложить 400-1000 гривен за сутки.

На излюбленном украинцами черноморском курорте зацвела вода, передает 24 канал. На побережье скапливаются горы сине-зеленых водорослей, отдыхающих просят воздержаться от купания, однако число туристов от этого не уменьшается, многие игнорируют предостережения экологов. В Минздраве при этом сообщили, что вода на пляжах соответствует гигиеническим требованиям.

Причиной цветения моря называют сильные дожди, из-за которых в водоем вместе с ливневыми могли попасть и канализационные стоки. Аномальная жара в свою очередь способствует размножению водорослей в воде.

Те украинцы, которые хотят избежать большого скопления людей на пляжах, выбирают для отдыха не саму Одессу, а прибрежные города и поселки по области. Жилье там обойдется дешевле, и каждый найдет развлечения на свой вкус.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед длительными выходными украинцы хлынули на отдых в Одессу. По состоянию на утро 26 июня на трассе образовалась огромная пробка.