Отдых на курортах Запорожской области: цены на жилье, пляжи и достопримечательности. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Места
4 минуты
379
Отдых на курортах Запорожской области: цены на жилье, пляжи и достопримечательности. Фото

Запорожская область с юга омывается Азовским морем. Здесь находятся многочисленные санатории и дома отдыха, а также знаменитые курорты Бердянск и Кирилловка.

Но есть еще целый ряд небольших курортных поселков, которые летом становятся магнитом для отдыхающих, которые любят чистое море и ленивый пляжный отдых.

OBOZREVATEL собрал информацию о самых популярных и бюджетных приморских курортных поселках и городах Запорожской области с актуальными ценами на жилье и туристическими местами, которые нужно посетить.

1. Бердянск

Бердянск неспроста называют жемчужиной Азова. Это и важный порт, и курортный город, который ежегодно посещает около полумиллиона человек.

Видео дня

Здесь есть аквапарк, дельфинарий, храмы, музеи, 20-километровая Бердянская коса, живописная набережная, а также хорошо развитая инфраструктура.

Стоимость жилья: от 200 грн с человека (с удобствами на улице). Двухместные номера с завтраками обойдутся около 800 гривен. А за роскошный номер в отеле на первой линии, где все включено, могут попросить и от 5000 гривен за ночь.

Город Бердянск расположен в Запорожской области, на западном берегу Белосарайского залива

2. Кирилловка

Поселок Кирилловка – один из самых известных и комфортных курортов на Азовском морском побережье с развитой инфраструктурой и большим выбором жилья.

Так, здесь есть набережная с Луна-парком, аквапарк, дельфинарий, конный цирк, сафари-парк и другие развлечения для детей и взрослых.

Стоимость жилья: в центре Кирилловки самые бюджетные варианты жилья у частников обойдутся одному от 350 грн за одну ночь, на Федотовой косе и косе Пересыпь можно подобрать жилье и от 250 грн с человека за ночь. Отели и номера люкс в гостевых домах в Кирилловке в 2021 году стоят от 1200 грн с человека за ночь.

В Кирилловке огромный выбор развлечений

3. Приморск и Набережное

Эти два курорта расположены недалеко друг от друга возле Обиточной косы. И Приморск, и Набережное радуют гостей широкими песчаными владениями, целебным воздухом, живописными пейзажами и относительно невысокими ценами. В городе есть пологий пляж, поэтому вода быстро прогревается.

Стоимость жилья: самые дешевые варианты жилья можно найти от 150 грн с человека, а чтобы отдохнуть "на широкую ногу" в Приморске и Набережном, придется отдать от 1800 грн.

И Приморск, и Набережное радуют гостей широкими песчаными владениями, целебным воздухом, живописными пейзажами и относительно невысокими ценами.

4. Новопетровка

Село Новопетровка находится в 12 км от Бердянска. Сюда часто приезжают туристы из города, чтобы насладиться широким песчаным пляжем и более чистой морской водой.

Здесь можно взять в аренду лодку, катамаран, также есть ряд водных развлечений для взрослых и детей. Работают кафе и рестораны. Поселок очень тихий, а цены в Новопетровке на аренду жилья значительно ниже, чем в райцентре.

Стоимость жилья: в гостевых домах и пансионатах номер класса эконом обойдется одному в 250 грн. За удобства в номере и кондиционер придется доплатить.

Село Новопетровка находится в 12 км от Бердянска

5. Степановка Первая

Курортный поселок Степановка Первая находится недалеко от Кирилловки. Это место рассчитано на спокойный, семейный и бюджетный отдых.

Здесь нет шумных развлечений, поэтому развлекать себя придется самостоятельно: купанием в чистой морской воде, походами к Молочному лиману и прогулками вдоль моря.

Стоимость жилья: От 250-300 грн за номер эконом. Можно подыскать и более дорогие варианты на базах отдыха, которые стоят прямо на берегу моря. Здесь номер будет стоить уже от 850 грн.

Курортный поселок Степановка Первая находится недалеко от Кирилловки

6. Приморский Посад

Приморский Посад славится своей хорошей экологией и минеральными источниками, которые по бальнеологическому типу близки к минеральным водам "Миргородская", "Нафтуся" и "Свалява".

На весь поселок – одна аптека и несколько магазинов. Но все оправдывает отдаленность от шоссе, заводов и фабрик. Из достопримечательностей здесь есть только Тубальский лиман, где можно принять целебные грязевые ванны

Стоимость жилья: можно снять в пансионатах, на базах отдыха и в частном секторе. Цены летом начинаются от 100-200 гривен с человека за номер без удобств, на улучшенный эконом – от 200-300 грн.

Приморский Посад славится своей хорошей экологией и минеральными источниками

OBOZREVATEL ранее писал, что в разгар курортного сезона-2021 в поселке Кирилловка туристы жалуются на грязное море с сотнями медуз и фекалиями. При этом даже в обеденное время на пляже нет свободных мест.

Кроме того, OBOZREVATEL сравнивал моря Украины для отдыха, а также пляжи, цены и развлечения.

УкраинаЗапорожьеЛетний отдыхАзовское морепляжицены на отдыхотпускпутешествия по Украине