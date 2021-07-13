Особенности отдыха на "пресном море" Очакова 2021: пляж, цены, питание, жилье

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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В Очакове отдыхает мало туристов

Город Очаков находится на берегу Черного моря в Николаевской области. Это комфортная и бюджетная локация для летнего семейного отдыха.

Тревел-блогер Евгений Панюта порекомендовал арендовать жилье на пологой Черноморской косе вблизи города, ведь Очаков стоит на крутых склонах, поэтому на пляж придется спускаться по очень высоким ступеням. OBOZREVATEL собрал фото и видео из курортного городка.

В Очакове много бюджетных баз отдыха.
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Побережье Черного моря граничит с Днепровским заливом, поэтому вода в этой части моря почти пресная. В Очакове никогда нет медуз, ведь морские жители любят только соленую воду. В июле часто пускается кратковременный дождь, поэтому на суше есть немало комаров.

Когда облачная погода, на пляже очень мало туристов.

На Черноморской косе есть очень бюджетные комнаты, где можно заночевать. Домик на четырех стоит 150 грн в сутки с человека, за ребенка – 120 грн.

На Черноморской косе есть бюджетные домики для отдыха.

На косе также и более дорогое жилье. Комфортабельная двухэтажная комната со всеми удобствами и террасой с видом на море стоит 2300 грн в сутки с включенным завтраком на двоих. В номере есть две большие кровати и санузел на первом и втором этаже.

Комфортабельный номер в Очакове.

Вблизи центрального пляжа есть много уличных кафе. На море местные продают креветки и рапаны по 50 грн за стаканчик, а кочан кукурузы – 40 грн. Водорослей на берегу нет, а вход в море песчаный и пологий.

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