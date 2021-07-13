Особенности отдыха на "пресном море" Очакова 2021: пляж, цены, питание, жилье

Город Очаков находится на берегу Черного моря в Николаевской области. Это комфортная и бюджетная локация для летнего семейного отдыха.

Тревел-блогер Евгений Панюта порекомендовал арендовать жилье на пологой Черноморской косе вблизи города, ведь Очаков стоит на крутых склонах, поэтому на пляж придется спускаться по очень высоким ступеням. OBOZREVATEL собрал фото и видео из курортного городка.

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Побережье Черного моря граничит с Днепровским заливом, поэтому вода в этой части моря почти пресная. В Очакове никогда нет медуз, ведь морские жители любят только соленую воду. В июле часто пускается кратковременный дождь, поэтому на суше есть немало комаров.

На Черноморской косе есть очень бюджетные комнаты, где можно заночевать. Домик на четырех стоит 150 грн в сутки с человека, за ребенка – 120 грн.

На косе также и более дорогое жилье. Комфортабельная двухэтажная комната со всеми удобствами и террасой с видом на море стоит 2300 грн в сутки с включенным завтраком на двоих. В номере есть две большие кровати и санузел на первом и втором этаже.

Вблизи центрального пляжа есть много уличных кафе. На море местные продают креветки и рапаны по 50 грн за стаканчик, а кочан кукурузы – 40 грн. Водорослей на берегу нет, а вход в море песчаный и пологий.

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