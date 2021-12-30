Новый год в Италии: все, что нужно знать перед поездкой

Итальянцы – люди горячие и экспрессивные. Они все делают от души и с большим размахом. Особенно это касается празднования Нового года.

OBOZREVATEL рассказывает, как проходят рождественские выходные в разных городах этой удивительной страны.

Еще со средины ноября Италия превращается в зимнюю сказку. Многочисленные витрины модных бутиков сияют от гирлянд и новогодней атрибутики, на улицах устанавливают елки и разворачивают сцены для разных шоу. Но главные события проходят в период с католического Рождества (25 декабря) до Крещения (6 января). В это время ежедневно во всех уголках страны устраивают концерты, фестивали, открытые представления и ярмарки. Это самый удачный момент для семейного отпуска.

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Все зависит от ваших предпочтений. Любителям активного отдыха подойдут выходные в итальянских Альпах, романтический отпуск лучше устраивать в Венеции, а культурный туризм наибольшим образом развит в Риме и Флоренции. Чтобы понять особенности разных регионов, нужно немного больше узнать о местных традициях.

Рим

Столица, традиционно, предлагает наибольшее количество аттракций в Новогоднюю ночь. Последние годы итальянцы проводят этот праздник в семейном кругу, а затем идут гулять по площадям. Можно сразу обойти несколько интересных локаций, или выбрать одну для себя.

Главные события происходят на Пьяцца дель Пополо. Здесь всю ночь играет музыка и запускают фейерверки. Большинство людей собирается именно в этом месте. Утром 1 января здесь проходят детские цирковые и театральные представления.

Концертная сцена для поп и рок исполнителей традиционно размещается рядом с Колизеем на площади Via dei Fori Imperiali. Классическая же музыка звучит перед Квиринальским дворцом.

Неаполь

Именно в этом городе можно увидеть самое лучшее пиротехническое шоу страны. Приготовьтесь долго смотреть вверх. Иногда все длится очень долго. Но это действительно невероятное зрелище.

В Неаполе все еще сохраняются давние итальянские традиции. В некоторых районах из окон периодически вылетает одежда или мебель, которую выбрасывают для "очищения" своей жизни. А по домам ходят детишки и поют рождественские песни. За что, кстати, принято расплачиваться деньгами или сладостями.

Венеция

Если этот Новый год должен быть особенно романтичным, отправляйтесь в город на воде. Кроме праздничных концертов и представлений, здесь есть интересная традиция. Ровно в полночь под бой курантов площадь Сан Марко становится местом тысячи поцелуев. Все влюбленные могут присоединиться к своеобразному флешмобу, таким образом, закрепив свои чувства еще на целый год.

Болонья

Здесь провожают старый год довольно интересным методом. На площади Маджоре сжигают чучело деда, в високосные года ему на замену устанавливают соломенную бабу. Все это происходит в сопровождении праздничного концерта и шоу фейерверков.

Валь ди Фасса, Арабба, Чарвиния и другие горнолыжные курорты

В конце декабря Альпы становятся центром празднования Нового года среди туристов. Здесь устраивают настоящие рождественские феерии, всех объединяют в больших залах ресторанов, где проводятся концерты с национальными звездами, конкурсами и розыгрышами. В это время здесь царит атмосфера настоящего чуда.

Стоимость новогоднего отпуска в Италии значительно выше аналогичного отдыха в любой другой период. Но для подсчета точной цены необходимо знать выбранное направление, развлекательную программу, класс отеля и планы на празднование. 5-дневная поездка в туристические города страны на двоих обойдется примерно в 750-900 долларов. Горнолыжный курорт будет стоить от $1100 и выше.

Карантинные ограничения

В настоящее время для украинцев въезд в Италию закрыт до 31 декабря из-за карантинных ограничений. Изменится ли ситуация в свете быстрого распространения штамма Omicron – неизвестно. Актуальную информацию проверяйте на портале, разработанном Консульской службой Украины.

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