Новый год в Италии: все, что нужно знать перед поездкой

Альбина Панченко
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Новый год в Италии: все, что нужно знать перед поездкой

Итальянцы – люди горячие и экспрессивные. Они все делают от души и с большим размахом. Особенно это касается празднования Нового года.

OBOZREVATEL рассказывает, как проходят рождественские выходные в разных городах этой удивительной страны.

Когда лучше ехать

Еще со средины ноября Италия превращается в зимнюю сказку. Многочисленные витрины модных бутиков сияют от гирлянд и новогодней атрибутики, на улицах устанавливают елки и разворачивают сцены для разных шоу. Но главные события проходят в период с католического Рождества (25 декабря) до Крещения (6 января). В это время ежедневно во всех уголках страны устраивают концерты, фестивали, открытые представления и ярмарки. Это самый удачный момент для семейного отпуска.

Видео дня
Празднование Нового года в Италии длится почти 2 недели.
Какой город выбрать

Все зависит от ваших предпочтений. Любителям активного отдыха подойдут выходные в итальянских Альпах, романтический отпуск лучше устраивать в Венеции, а культурный туризм наибольшим образом развит в Риме и Флоренции. Чтобы понять особенности разных регионов, нужно немного больше узнать о местных традициях.

Рим

Столица, традиционно, предлагает наибольшее количество аттракций в Новогоднюю ночь. Последние годы итальянцы проводят этот праздник в семейном кругу, а затем идут гулять по площадям. Можно сразу обойти несколько интересных локаций, или выбрать одну для себя.

Главные события происходят на Пьяцца дель Пополо. Здесь всю ночь играет музыка и запускают фейерверки. Большинство людей собирается именно в этом месте. Утром 1 января здесь проходят детские цирковые и театральные представления.

Концертная сцена для поп и рок исполнителей традиционно размещается рядом с Колизеем на площади Via dei Fori Imperiali. Классическая же музыка звучит перед Квиринальским дворцом.

Рим считается центром празднования Рождества.

Неаполь

Именно в этом городе можно увидеть самое лучшее пиротехническое шоу страны. Приготовьтесь долго смотреть вверх. Иногда все длится очень долго. Но это действительно невероятное зрелище.

В Неаполе все еще сохраняются давние итальянские традиции. В некоторых районах из окон периодически вылетает одежда или мебель, которую выбрасывают для "очищения" своей жизни. А по домам ходят детишки и поют рождественские песни. За что, кстати, принято расплачиваться деньгами или сладостями.

В Неаполе запускают самые красивые фейерверки.

Венеция

Если этот Новый год должен быть особенно романтичным, отправляйтесь в город на воде. Кроме праздничных концертов и представлений, здесь есть интересная традиция. Ровно в полночь под бой курантов площадь Сан Марко становится местом тысячи поцелуев. Все влюбленные могут присоединиться к своеобразному флешмобу, таким образом, закрепив свои чувства еще на целый год.

Венеция подходит для романтической рождественской поездки.

Болонья

Здесь провожают старый год довольно интересным методом. На площади Маджоре сжигают чучело деда, в високосные года ему на замену устанавливают соломенную бабу. Все это происходит в сопровождении праздничного концерта и шоу фейерверков.

В Болонье есть интересные местные традиции.

Валь ди Фасса, Арабба, Чарвиния и другие горнолыжные курорты

В конце декабря Альпы становятся центром празднования Нового года среди туристов. Здесь устраивают настоящие рождественские феерии, всех объединяют в больших залах ресторанов, где проводятся концерты с национальными звездами, конкурсами и розыгрышами. В это время здесь царит атмосфера настоящего чуда.

По праздникам популярностью пользуются итальянские горнолыжные курорты.
Цены

Стоимость новогоднего отпуска в Италии значительно выше аналогичного отдыха в любой другой период. Но для подсчета точной цены необходимо знать выбранное направление, развлекательную программу, класс отеля и планы на празднование. 5-дневная поездка в туристические города страны на двоих обойдется примерно в 750-900 долларов. Горнолыжный курорт будет стоить от $1100 и выше.

Карантинные ограничения

В настоящее время для украинцев въезд в Италию закрыт до 31 декабря из-за карантинных ограничений. Изменится ли ситуация в свете быстрого распространения штамма Omicron – неизвестно. Актуальную информацию проверяйте на портале, разработанном Консульской службой Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших местах для семейного зимнего отпуска в Европе.

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