Не только море: что посмотреть в Греции в начале весны, когда еще мало туристов

Большинство туристов рассматривают Грецию исключительно в качестве летнего пляжного отдыха. Но по-настоящему эта страна раскрывается в холодный сезон и ранней весной, когда можно без толпы людей рассмотреть достопримечательности, древние города, руины и отведать самые вкусные местные деликатесы в тихих ресторанчиках. OBOZREVATEL подобрал 3 места Греции, которые следует посетить пока еще мало туристов.

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Кастория

Древний греческий город расположен на острове посреди одноименного озера. С сушей его совмещает всего одна дорога, ширина которой не превышает 4 метров. О Кастории упоминал еще византийский историк Прокопий Кесарийский. Он рассказывал, что недалеко отсюда в 4 веке было поселение Диоклитиануполис, которое разрушили многочисленные варварские набеги. Тогда император решил "перенести" город на защищенный клочок земли посреди водоема.

С одной стороны острова возвышается скала, другая оберегается глубокими водами. Это позволило сохранить до наших дней достопримечательности времен величайшего расцвета Греции. Здесь находятся:

Доисторическое поселение Диспилио – музей под открытым небом. Здесь, по гипотезе историков, вели хозяйство первые жители местности. Рядом находятся две пещеры, которые тоже привлекают туристов.

Монастыри Панагии Мавриотисы и Святых Бессеребрянников Мелиссотопа – два религиозных комплекса византийской и поствизантийской эпохи, которые одновременно являются центрами религиозного и культурного просветления. Здесь находятся иконы, фрески и картины древнейших времен, которые однозначно являются важной частью греческой истории.

Окаменевший лес Настимо – уникальный природный памятник, которому по оценкам историков более 15 миллионов лет. Здесь сохранились тропические растения, застывшие навсегда рядом со скелетами огромных акул и травоядных животных. Считается, что когда-то эту местность полностью затопило море, что и запустило процесс окаменения.

Афины

В любое время года знакомство с Грецией должно начинаться с Афин. На улицах этого города собралась вся византийская история, которая, как по учебнику, раскрывает о временах подъема и упадка одной из величайших империй человечества.

Столица окружена четырьмя высокими горами – Пандели, Имиттос, Эгалео и Парнита. Они защищают поселение от ветра и непогоды. Так что здесь даже зимой и весной относительно тепло. По крайней мере, если сравнивать с большинством европейских стран.

В прохладное время можно с легкостью гулять по интересным локациям:

Акрополь – место, где зарождались Афины. Ряд храмов и монументальных сооружений, посвященных божественной покровительнице города, древние аллеи и имперская роскошь даже через десятки веков вызывающие восхищение.

Византийский музей хранит монументы Критской и Македонской школы иконописи. Это место, куда следует прийти хотя бы для того, чтобы поближе познакомиться с многогранной историей Греции.

Мыс Сунион более тысячелетия назад стал домом для величественного храма Посейдона. Отсюда открывается невероятный вид на море. А из воды кажется, что святыня словно плывет вдаль.

Пелопоннес

Родина Олимпийских игр и могущественных спартанцев. 100 тысяч лет назад остров уже знали далеко за пределами региона. Сюда приезжали представители разных империй, чтобы проводить переговоры, заключать мирные соглашения и посмотреть первые в мире спортивные соревнования.

Благодаря долгой и бурной истории, Пелопоннес стал колыбелью многих интересных локаций. И что удивляет, каждый отдельный город острова имеет свой уникальный колорит.

Поэтому здесь следует посещать не отдельные достопримечательности, а целые округа:

Коринфия – первое, что видят туристы, приезжающие в эту местность. Она поражает иностранцев невероятным сочетанием гор, огромного количества зелени и пляжей. Здесь выращивают виноград, из которого делают знаменитый на весь мир греческий изюм.

Лакония славится не только очень красивой природой, но и историческими городами. Здесь расположен один из важнейших центров политической жизни поздней Византии – Мистра, а также древняя крепость Монемвасия.

Ахайю называют еще морскими воротами в Европу. Здесь находятся интересные достопримечательности древних времен, новейшие постройки и невероятно красивый мост. Из Афин сюда добраться можно буквально за час.

Ранее OBOZREVATEL писал об островах, наиболее интересные для путешествий весной.