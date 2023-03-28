Какие острова следует выбрать для весеннего путешествия: лучшие направления

Островной отдых – мечта многих туристов. Из-за постоянных карантинных ограничений и уменьшения количества туристов популярные курорты в последнее время снижают цены и устраивают различные акции. 5 лучших направлений для путешествия весной 2022 года – в подборке OBOZREVATEL.

Видео дня

Шри-Ланка

Март и апрель – последние месяцы высокого сезона на курорте. В это время температура воздуха постепенно поднимается выше 30 градусов тепла, а влажность может достигать 80%. Но даже это не отпугивает туристов, которые приезжают познакомиться с местной культурой и отдохнуть на многочисленных пляжах.

Иностранцы говорят, что Шри-Ланка меняет их судьбы. Связывают это прежде всего с общением с местными жителями. Их мировосприятие и ценности очень отличаются от привычных для европейского сообщества. При этом даже природа здесь наполнена спокойствием и умиротворением.

Маэ

Этот курорт Сейшельских островов предназначен для спокойного отдыха. Активным туристам, привыкшим к постоянному движению, здесь будет скучно. Хотя и они могут себе найти утешение в дайвинге и велопрогулках. В основном все проводят время в гамаках между пальмами и на пляжах.

Весной на Маэ погода просто волшебная. Днем температура воздуха составляет до 27 градусов выше нуля, воды – до +24. Это очень комфортабельные условия для отдыха с детьми.

Пхукет

Начало весны – лучшее время для отдыха на Пхукете. Еще в марте и апреле на курорте температура держится около 31 градуса тепла. Большинство времени царит приятная безоблачная погода. А уже с мая начинается сезон невероятной жары и дождей.

Еще одно преимущество – это большое количество развлечений на острове. Так что вам будет чем заняться в обеденное время, когда солнце в зените и загорать не рекомендуется.

Хайнань

Этот китайский остров принимает туристов круглый год. Однако и здесь есть разделение на высокий и низкий сезоны. Март считается переходным месяцем, когда уже практически нет дождей, но еще не слишком тепло. А уже с апреля на Хайнане открываются пляжи и сюда приезжают люди.

Курорт не пользуется большой популярностью и на самом деле об этом направлении мало кто знает. А зря, потому что здесь созданы все условия для комфортного отдыха.

Боли

На райский остров приезжают на неделю, а остаются на месяца. Мало того, что здесь невероятная природа и волшебные виды, да еще и все очень дешево. Поэтому этот курорт становится все более популярным.

В апреле на острове начинается сухой сезон, когда можно не опасаться постоянных дождей. Но самое комфортное время для отпуска – это май. Температура воздуха в последний весенний месяц составляет около 30 градусов тепла, а воды – практически всегда +27.

Ранее OBOZREVATEL писал, как бюджетно отдохнуть на Бали и в Таиланде.