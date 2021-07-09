Море грязное, на пляже не пройти: турист назвал минусы отдыха в Железном Порту. Видео

В курортном Железном Порту на Херсонщине в этот летний сезон возник настоящий ажиотаж: пляжи там переполнены туристами, цены на отдых выросли. При этом туристы жалуются на их несоответствие сервису, а еще недовольны грязной водой в море, страдают от "нападений" насекомых.

Об этом рассказал украинский блогер Евгений Панюта. Он опубликовал в YouTube видеоролик, чтобы показать минусы отдыха в популярном поселке в Голопристанском районе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сперва турист удивился большому количеству людей на пляжах, где порой не остается места, чтобы отдохнуть в уединении. По его словам, отдыхающих в Железном Пору гораздо больше, чем в не менее популярной Кирилловке.

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Также Евгений указал на опасность – скользкие плиты на побережье возле набережных. Там из-за неосторожности можно не просто упасть в воду, но и сильно травмироваться.

Упомянул Панюта и нашествие божьих коровок. Он уточнил, что много насекомых наблюдается на автокемпинге, и по прогулочной набережной, а ближе к морю немного меньше.

Воду в море он назвал холодной и грязной, ведь волны прибивают к побережью большое количество водорослей.

"Их здесь хватает. Ладно, если бы они просто летали, а они еще и нормально кусаются. Это не комарик, а как муха. Укус болючий. Если они садятся просто на одежду, то дискомфорта нет. А вот для девушек более неудобно – насекомые запутываются в волосах", – рассказал Евгений.

Блогер затронул тему цен на жилье и развлечения в Железном Порту, отдельно рассказав о шезлонгах. Один зонтик и шезлонг там обойдутся в 300 грн, а аренда кровати – в 500 грн.

По словам Евгения, люди считают, что это дорого и не берут. При этом шезлонги все равно занимают большую часть территории пляжей, из-за чего отдыхающим иногда не хватает места, чтобы прилечь на песку просто на полотенцах.

"Как всегда, наше национальное жлобство, шезлонг по 300 грн! Больные на голову... Да сделайте по 100 грн, вы на обороте заработаете намного больше, нет... Вдавяться, но дешевле никогда", "За шезлонги с зонтом? Одурели. В Хорватии дешевле", "Это за 9 дней надо $100 только за шезлонг – неадекватная цена", "Жаль, что на уровне закона или правил пользования общественными пляжами не запрещено застраивать шезлонгами, например, более 50% пляжа. Ибо действительно людям с покрывалом негде из-за этих "застроек" разместиться нормально", – отреагировали на это пользователи сети.

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