Курорты Черного и Азовского морей: куда поехать этим летом и какие цены

Все украинские курорты уже готовы встречать отдыхающих. Летний сезон 2021 будет многообещающим. Арендодатели ожидают большой поток туристов по сравнению с прошлым годом, когда в Украине действовали жесткие ограничения.

Если вы не готовы рисковать ехать за границу и делать ПЦР-тесты, то стоит присмотреться к курортам Азовского и Черного морей. Здесь отдых можно подобрать на любой вкус и кошелек. OBOZREVATEL собрал информацию о самых популярных и бюджетных приморских курортных поселках и городах Украины. Мы расскажем, на какие цены стоит ориентироваться в 2021 году.

Самым бюджетным в Украине остается отдых на Азовском море. Это Геническ, Счастливцево, Арабатская Стрелка, Бердянск, Степановка-1, Приморск, Белосарайская коса, Мелекино, Урзуф, Юрьевка, Ялта Азовская. Только в Кирилловке и на Федотовой косе стараются держать высокую ценовую планку.

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Кирилловка и Федотова коса

Кирилловка – это одно из немногих направлений пляжного отдыха на Азовском море, где есть множество развлечений на любой вкус. Сюда съезжается молодежь, чтобы потанцевать в местных клубах и покурить кальян на пляже, для детей здесь также раздолье – есть дельфинарий, аквапарк, луна-парк, сафари-парк, батуты и водные горки на пляжах.

В Кирилловке также огромный выбор жилья: частный сектор, отреставрированные базы отдыха, палаточный городок и гостиницы. Базы отдыха Кирилловки на косе Пересыпь, в основном, находятся в стадии "возрождения" после советской эпохи.

На Федотовой косе сосредоточена основная часть инфраструктуры курорта Кирилловки. Здесь также есть базы отдыха, отели, пансионаты, кафе и рынки. В конце Федотовой косы находится маленький поселок Степок, который примыкает к заказнику Бирючий остров.

Цены в Кирилловке на жилье в частном секторе начинаются от 70 грн с человека без питания, а в номерах без удобств – от 100-150 грн с человека. На Федотовой косе цены выше – от 200 грн.

Цены в Кирилловке в 2021 году

Эконом (без удобств в номере) – 100-150 грн;

Стандарт (с удобствами на территории) – 150-250 грн;

Стандарт улучшенный (с удобствами в номере) – 200-350 грн;

Полулюкс – 300-450 грн;

Люкс – 400-600 грн.

Бердянск

Бердянск – это город в Запорожской области, который расположен на восточном берегу Бердянского залива и западном берегу Белосарайского залива. Этот курорт отличается удобным расположением: из многих городов Украины сюда ездят прямые поезда и автобусы.

Здесь цены на жилье стартуют от 300 гривен за номер. Двухместные номера с завтраками обойдутся около 800 гривен. А за роскошный номер в отеле на первой линии, где все включено, могут попросить и по 5000 гривен за ночь.

В Бердянске обязательно следует съездить на косу, которая давно стала самостоятельным курортом. Сейчас там работает около ста баз отдыха и оздоровительных учреждений. Также в городе есть аквапарк (взрослый билет – 580 гривен), дельфинарий (200 грн вход) и зоопарк (200 гривен для взрослых и 150 для детей).

Геническ

Геническ – небольшой городок в Херсонской области с населением около 26 тысяч человек, который расположен возле Арабатской стрелки. Море здесь очень мелкое и теплое, а центральный пляж Геническа и вовсе называют детским из-за небольшой глубины. Туристов на этот курорт также привлекает соленое озеро Сиваш с оздоровительными грязями. Кроме того, в Геническе более развитый уровень сервиса, жилья, оборудование пляжа и зон отдыха.

Но при этом цена аренды жилья здесь зачастую ниже, чем на Арабатской стрелке. В сезон 2021 года жилье эконом-класса можно будет подобрать и от 100 грн за человека, а номера с удобствами – от 150-300 грн.

Арабатская стрелка

Арабатская стрелка протянулась на многие десятки километров от Геническа в сторону Крымского полуострова. Здесь находятся три небольших поселка с чистыми пляжами, в которые съезжаются отдыхающие: Геническая Горка, Счастливцево и Стрелковое, а также горячие источники и соленые озера с залежами лечебных грязей.

Также Арабатская стрелка привлекает туристов, которые любят отдыхать с палатками. Здесь на многие километры вдоль берега растянулся палаточный городок путешественников на авто. Но если спартанские условия проживания вас не устраивают, cнять жилье можно на любой вкус примерно по тем же ценам, что и в Кирилловке.

Приморский Посад

Приморский Посад – это небольшое село, расположенное в Приазовском районе Запорожской области. Этот курорт считается экологически чистым, поскольку он значительно отдален от промышленных объектов, железной дороги и шоссе. Также в Примпосаде есть источники воды, которые по бальнеологическому типу близки к минеральным водам "Миргородская", "Нафтуся" и "Свалява".

Жилье можно снять в пансионатах, на базах отдыха и в частном секторе. Цены летом начинаются от 100-200 гривен с человека за номер без удобств, на улучшенный – от 200-300 грн.

Отметим, что лучше всего добираться до Примпосада на собственном авто или автобусом из Мелитополя (от 50-60 гривен с человека).

Одесса

Цены на отдых в Одессе обычно растут до самого августа. Сейчас можно арендовать жилье не возле моря от 400 грн в сутки, а в середине июля цена достигнет и 1000 грн. Самая бюджетная гостиница на пляже обойдется в 1800 грн, а вот люксовая с закрытым бассейном и панорамными окнами с видом на море – от 5500 гривен в сутки. Цены на еду в Одессе также остаются довольно высокими: готовые обеды и ужины на одного человека в среднем стоят 300 грн.

Санжейка

Это село находится всего в 35 километрах от Одессы, но при этом море здесь довольно чистое, а пляжи – песчаные и малолюдные. Сюда удобно приезжать отдыхать на выходные из Одессы.

Стоит отметить, что все базы отдыха и жилье в частном секторе немного удалены от прибрежной линии, а спуск к морю обустроен только в центральной части Санжейки. В остальных местах придется спускаться к морю по вырезанным в склонах дорожкам или ступенькам.

Затока

Поселок городского типа Затока – это один из самых популярных развивающихся украинских курортов. Он расположен на Будакской косе, между Днестровским лиманом и Черным морем. На пляже песок чистый и мелкий, дно моря пологое.

Здесь есть десятки пансионатов, баз отдыха и мини-гостиниц на любой вкус. Самые низкие цены в Затоке (по 70-150 грн за одного) предлагает частный сектор, как правило, со стороны лимана и далеко от моря. На базе отдыха в номерах с кондиционером и душем попросят уже 300 грн с человека, а вот в гостиницах цены будут кусаться – до 7000 грн за ночь.

Пляжи Затоки плавно переходят в пляжи Каролино-Бугаза. Этот курорт традиционно считается элитным и одним из самых экологически чистых мест на черноморском побережье. Он находится в 40 минутах езды на машине на юго-западе от Одессы.

Железный Порт

Железный Порт последние годы также стремительно развивается и застраивается. По популярности среди молодежи он может конкурировать с Затокой. Украинцам здесь нравятся широкие песчаные пляжи и пологий заход в море. При этом центр Железного Порта многолюдный и шумный. В воздухе прямо на пляже витает запах шашлыков и дыма, разносится громкая музыка.

Чуть западнее поселка начинается природоохранная заповедная зона. Если вы любите природу, это место – обязательно к посещению. Как и везде, цены на жилье здесь можно найти абсолютно разные: от 100 грн в отдалении от моря в частном секторе и от 200 грн за номер в гостинице в 5 минутах от моря.

Коблево

Еще один популярный морской курорт Украины находится на границе Одесской и Николаевской областей в 60 км от Одессы и 110 км от Николаева. Базы отдыха в Коблево, отели и пансионаты находятся не в самом селе, а в курортной зоне. Подобрать жилье в Коблево можно в зависимости от финансовых возможностей: от 150 грн в номере "эконом", от 200 грн – в номере "стандарт", от 400 грн – в номере "полулюкс". Однако цены будут выше в июле и августе.

Лазурное

Лазурное известно расположением – курорт омывает Черное море и Джарылгацкий залив. Именно от Лазурного ближе всего добираться к острову Джа, который известен как "Украинские Мальдивы" благодаря лазурной прозрачной воде. Также недалеко отсюда находится биосферный заповедник Аскания Нова, пустыня Алешковские пески и многие другие природные и рукотворные памятники.

В зависимости от сезона и условий проживания, цены на аренду жилья изменяются в диапазоне от 100 до 450 грн в сутки.

Скадовск

Этот курорт на Черном море как нельзя лучше подойдет для отдыха с детьми из-за мелкой прибрежной полосы. Скадовск славится своим мягким климатом, который благоприятствует лечению и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. Также известно, что в здесь находится самое большое количество детских лагерей в Украине.

Отели на берегу недорогие, но частный сектор пользуется большей популярностью.

Также среди самых бюджетных курортов на Черном море следует выделить такие поселки, как Лебедевка, Рыбаковка, Курортное, Николаевка, Катранка и Вапнярка. Эти места немного заброшенные и глуховатые, но в этом есть свои преимущества: чистые широкие и безлюдные пляжи, прозрачное море, рыбалка, невысокие цены на жилье и питание.

Стоимость номера без удобств на этих курортах стартует от 150 гривен с человека в сутки, а отдельный домик на берегу моря можно снять за 2000 грн в сутки.

OBOZREVATEL сообщал, что украинцы несмотря на пандемию коронавируса сейчас уже могут путешествовать в 107 стран мира. В этот перечень входят и государства, куда необходима виза.

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