Лучшие пляжи Затоки, где нет водорослей, медуз и толп туристов. Фото и видео
Поселок Затока в Одесской области – одно из самых популярных направлений отдыха в Украине. Черное море возле курорта мелкое, поэтому днем вода прогревается до +25 градусов.
OBOZREVATEL собрал фото и видео из знаменитых пляжей Затоки, где ежедневно отдыхают сотни туристов. Во многих уголках Черноморского побережья песчаный берег, нет медуз и водорослей.
Центральный пляж
На Центральном пляже поселка Затока пресный Днестровский лиман впадает в Черное море, поэтому вода мутная и менее соленая. Однако здесь совсем нет водорослей и медуз.
В час пик на пляже негде яблоку упасть. На набережной много ресторанов и кафе, но нет общественных туалетов. Вдоль берега оборудованы накрытия, зонтики сдают в аренду за 60 грн, а шезлонги – 70 грн.
Чтобы найти уборную, придется идти на аллею недалеко от берега, где продают сувениры. Туалет стоит 5 грн, но там нет воды.
На пляже огромное количество развлечений. Поездка в море на "бэтмене" и "банане" стоит по 100 грн с человека, а на таблетке – 600 грн за двоих. Медовую пахлаву продают по 35 грн, стакан креветок – 40 грн.
Солнечный пляж
В Солнечном районе Затоки широкий песчаный пляж и немного туристов. Отдых здесь более уютный и спокойный. Чтобы отдохнуть на этой локации, нужно брать свой зонт и покрывало.
На Солнечном берегу прозрачная вода, кое-где попадаются водоросли, однако медуз совсем нет. Вход в море пологий, поэтому комфортно купаться с детьми.
Лиманский район
В Лиманском районе вся прибрежная зона покрыта водорослями. Туристы вынуждены купаться в грязном и зеленом море. Из-за гнилых водорослей появилась мошка, она кусает и не дает покоя отдыхающим. Также у моря стоит неприятный запах
Блогер Евгений Панюта советует выбирать отель в Солнечном районе, где чистейшее и прозрачное море.
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