Лиссабон за 24 часа: что посмотреть в столице Португалии
Первое, что видят все туристы в Лиссабоне – это невероятная феерия цветов. Яркие трамваи кружат вокруг разноцветных сказочных домов по узким улицам. Но это не единственное, что удивляет в португальской столице. OBOZREVATEL собрал 5 мест, которые можно пройти за сутки.
Обратите внимание, что въезд в Португалию возможен только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Правила пребывания туристов на территории страны постоянно меняются, поэтому рекомендуем ознакомиться с ними перед планированием поездки.
Дворец Келуш
В 10 километрах от Лиссабона расположена бывшая летняя резиденция португальских правителей – дворец Келуш. В настоящее время это главный замок страны, где останавливаются иностранные президенты. Однако большая часть здания открыта для туристов.
Трудно представить, что менее четырех веков назад на этом месте стоял охотничий дом. И только в 1747 году младший сын короля Жуана V решил сделать здесь летний дворец в стиле рококо. После женитьбы, Педро захотел расширить замок. Так появились новый павильон, сад, Тронный и Музыкальный залы.
Мария, жена владельца резиденции была наследницей престола. Она справедливо и преданно выполняла свои обязательства, однако имела склонность к психическим заболеваниям. После смерти младшего сына она окончательно сошла с ума, стала видеть галлюцинации. Посетителей дворца пугали взбалмошные крики бедной женщины. Через некоторое время другой сын вывез ее в Бразилию.
После того, как дворец покинули, он долгое время стоял в полном упадке. А после страшного пожара 1934 вообще был почти полностью уничтожен. Однако португальские власти провели полную реставрацию замка и сейчас он практически идеально воспроизводит первоначальный вид.
Резиденция имеет более сотни разных комнат, каждая из которых украшена лепниной, орнаментами, фресками и позолотой. Выделяется красотой Танцевальный и Музыкальный залы, оформленные с особой роскошью, присущей архитектуре той эпохи.
Собор Се
Из португальского языка "Se" означает не что иное, как кафедральный собор. Недавние раскопки доказали, что на месте нынешней святыни когда-то стояла римская церковь, а после этого еще и мечеть. Во время Крестовых походов последнюю снесли и начали строительство большого храма, объединившего в себе романтическое и готическое архитектурные течения.
Конечно, само здание поражает своим древним величием. Однако тысячи туристов приходят сюда, чтобы прикоснуться к мощам святого Викентия Сарагосского. В святыне, кроме гробницы, есть еще и реликвии, связанные с жизнью мученика, а также экспозиция из церковных костюмов и коллекции серебра.
Внутренний дворик собора изучают историки. Он полностью перекопан и закрыт для посещения.
Площадь Коммерции
Торговая площадь Лиссабона расположена на берегу реки Тахо и раньше была местом работы всех таможенных и торговых палат. Украшением этой территории служил королевский дворец Рибейра. Но в 1755 году землетрясение и цунами уничтожили половину Лиссабона, в том числе и резиденцию правителя, оставив за собой только развалины.
Во время восстановления города архитектор Евгениу Душ Сантуш пытался воссоздать монументальные сооружения разрушенного дворца. И ему это практически удалось. Завершающим штрихом реконструкции было установление Триумфальной арки.
Сегодня площадь Коммерции – самое популярное место Лиссабона. Здесь расположено много интересных заведений, в том числе и Национальный музей, который по количеству посетителей может конкурировать с самыми известными подобными учреждениями Европы.
Башня Белем
Эта оборонительная крепость на воде когда-то защищала Лиссабон от проникновения врагов через реку Тахо. Сейчас это прекрасный дворец с смотровыми площадками, просторными залами и древней историей. Внутри Белема – строгие готические залы с четкими линиями, сдержанным оформлением и дизайном.
Строительство башни началось в 16 веке. В это время Португалия стала вести активную торговлю с Индией. Так что крепость отличается яркими восточными мотивами. Украшает дворец большое количество лепнины и статуя носорога. Кстати, именно это животное как-то привезли королю Мануэлю І путешественники в подарок.
Лифт Санта Жушта
Долго ходить по Лиссабону очень тяжело, потому что он расположен на десятках холмов. Поэтому еще в прошлом веке власти стали беспокоиться об установлении в городе лифтов, которые помогали бы быстро передвигаться по столице.
Так возникла мысль о подъемнике Санта Жушта. Он объединяет низменный Лиссабон с площадью Ларго до Кармо, где стоят руины одноименного замка.
Открытие лифта прошло в 1902 году. В тот день лил жуткий дождь. Но даже это не помешало местным прийти на эту волшебную церемонию. Больше часа на крыше соседнего дома играл оркестр, а лифт доставлял на верхнюю смотровую площадку приглашенных гостей – тогдашнюю политическую элиту и знаменитостей. С того момента подъемник почти никогда не останавливался, радуя своей красотой и нынешних туристов.
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