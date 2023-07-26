Летний отпуск в Греции: 5 лучших курортов 2023 года

Греция – одна из самых популярных стран для летнего отдыха. Местные острова завораживают невероятными пляжами, красивыми ресторанами, множеством исторических локаций и значительным выбором развлечений. Однако здесь так много курортов, что выбрать один идеальный – очень тяжело. Расскажем немного больше о лучших из них.

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Санторини

Этот курорт идеально подходит для вашего романтического путешествия. Белоснежные домики, в хаотическом порядке разместившиеся на склоне горы над Эгейским морем – вот что ждет вас на этом острове.

И это еще не всё. Курорт порадует вас не только роскошными пляжами и волшебными виллами. Здесь есть термические источники, которые делают отдых в этом регионе еще более интересным. Кроме того, здесь, как и во многих других частях Греции, достаточно много исторических локаций, куда можно отправиться на экскурсию.

Начните свое знакомство с островом с его столицы – города Фира. Здесь вы увидите церкви с голубыми куполами, узкие улочки между белыми кубическими домами, много зелени и красивое побережье.

Далее следует проехаться к вулканическому кратеру Кальдера, посреди которого вы увидите два острова. Загляните и на них, чтобы понежиться в термальных источниках.

Если вы любите историю, то посетите старинный город Акротири, а точнее то, что от него осталось после извержения вулкана в 16 веке до нашей эры. Здесь вы сможете убедиться, что даже в древности Санторини был преуспевающим островом, жившим за счет торговли и судоходства.

В общем на этом курорте скучать вам не придется. Здесь много красивых локаций и интересных развлечений.

Миконос

Если вы ищете курорт с яркой ночной жизнью, то вам нужно посетить Миконос. Все лето здесь проходят всевозможные вечеринки. Сюда приезжают диджеи со всего мира, чтобы устроить потрясающее шоу.

Популярность острова началась в 70-х годах прошлого столетия, когда массово стали открываться бары и ночные клубы. Тогда сюда приезжали хиппи, сейчас же Миконос привлекает всех ценителей веселья.

Больше всего вечеринок традиционно запланировано на август. Именно в это время на остров приезжают тысячи туристов. До утра из местных ресторанов, пабов, пляжных баров и кабаре играет музыка, так что искателям тишины здесь комфортно не будет.

Милос

Практически все острова Греции могут похвастаться красивыми пляжами. Но именно на Милосе находятся самые лучшие из них. Этот курорт подходит тем, кто хочет провести весь отпуск, лежа на удобном шезлонге и наслаждаясь видами моря.

В общей сложности на острове вы найдете более 70 пляжей. Все они имеют свои особенности. Некоторые могут похвастаться роскошными виллами и ресторанами, рядом с другими вы найдете пещеры и хорошие пешеходные маршруты.

Если же вы захотите разнообразить свой отдых, то отправляйтесь в путешествие по курорту, взяв в аренду мопед или велосипед. Прежде всего следует посетить действующую столицу острова – город Плака. Добраться до него автомобилем невозможно, ведь он расположен в горной местности. Не менее интересным будет прогулка по Адамасу, который еще совсем недавно исполнял роль главного населенного пункта Милоса.

Если же и этого будет мало, то закажите экскурсию по местным катакомбам. Однако предупреждаем, что там очень страшно. По данным историков, в этих подземных ходах похоронено более 2 тысяч христиан.

Эпир

Если вы думаете, что Греция может предложить туристам только пляжи и экскурсии по историческим местам, то Эпир вас точно удивит. Этот живописный остров не пользуется большой популярностью среди иностранцев, ведь здесь не так уж много отелей, вилл и пляжей.

Однако именно здесь вы сможете насладиться горными пейзажами, быстрыми реками, скрытыми озерами, скалистыми каньонами… Это настоящий рай для любителей длинных пеших прогулок.

Кроме того, здесь можно осуществить сплав по одной из рек. Это замечательное приключение для любителей экстремальных развлечений.

А еще здесь много зон для кемпинга, которые имеют все необходимое для вашего комфортного отдыха: начиная от аренды палаток и заканчивая услугами по приготовлению пищи.

Родос

Если вы планируете разнообразный семейный отпуск или хотите отдохнуть в Греции с друзьями, отправляйтесь на Родос. Этот остров имеет столько достопримечательностей, что вам точно не будет скучно.

Конечно, здесь есть красивые пляжи, рестораны с вкусными блюдами из морепродуктов, отели с панорамными окнами. Но все это отходит на второй план, ведь здесь расположен целый средневековый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чтобы пройтись по всем скрытым улочкам этого музея под открытым небом, наймите гида с государственной лицензией. Он проведет вас в такие места, куда простые туристы фактически не заходят. Это позволит вам как можно больше узнать о средневековом Родосе.

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