Без Бали и Тенерифе: 6 островов для отдыха, о которых вы могли не знать

Обычно, когда мы думаем об отдыхе на островах, сразу представляем Мальдивы, Канары, Кипр или Тенерифе. Но в мире существует еще так много невероятно красивых лоскутов суши посреди воды, о которых вы вряд ли слышали. От тропических райских уголков до увлекательных ледовых краев, каждое направление в этом перечне имеет нечто, что покорит ваши сердца.

Видео дня

Гекчеада (Имброс), Турция

Чрезвычайный природный уголок, расположенный в Эгейском море у западного побережья Турции. Благодаря своей отдаленности от туристических маршрутов этот небольшой остров сохраняет аутентичную и девственную ауру, что привлекает ценителей спокойного отдыха и медитативной красоты.

Путешествуя по дорожкам Гекчеада, вы будете наслаждаться живописными пейзажами и кристально чистыми водами. Рекомендуем посетить руины древней крепости Искитер, исследовать греческие деревни Дерекей и Бадеми, позагорать на диких пляжах Мавикой и прогуляться у водопада Мармарос.

Интересный факт:

Гекчеада имеет вулканическое происхождение, о чем напоминает потухший вулкан, находящийся на юге острова.

Что посетить?

мечеть Меркез;

православные храмы Агиос Гергиос и Айя Варвара;

мыс Кашкавал (лучший вид открывается из моря);

водопад Мармарос;

соленое озеро.

Црес, Хорватия

Второй по величине остров Хорватии находится в северной части Адриатического моря. Здесь нет больших шумных курортов, поэтому это место очаровывает роскошной природой и пляжами с кристально чистой водой.

Наслаждайтесь морем, лежа под солнышком или попробуйте водные виды спорта – здесь каждый найдет занятие по душе. Посетите старинный город Осор с его средневековой архитектурой, отправьтесь на прогулку по улочкам Цреса, где вы сможете перевести дыхание в уютных кафе.

Интересный факт:

Остров расположен на высоте 0 м над уровнем моря, однако на нем находится пресное Вранское озеро глубиной 70 метров. Это самый большой подобный водоем Хорватии.

Что посетить?

кафедральный Собор Святого Иакова;

крепость Евангелиста;

музей Цреса;

город Мали-Лошинь;

пляжи Святого Иоанна, Эдита и Малые Стороны.

Ла-Диг, Сейшелы

Невероятный райский уголок находится в северо-восточной части Сейшельского архипелага в Индийском океане. Его девственная красота, живописные лагуны и богатый подводный мир очаруют вас с первого взгляда.

Прогуляйтесь по одноименному городку Ла-Диг, где на узкие улочки бросают тени кокосовые пальмы. Отдохните на пляжах с белоснежным песком и поплавайте в лазурных водах Индийского океана. Здесь вас встретят захватывающие виды с холмов Гранд-Анс и Бель-Анс, откуда открывается великолепная панорама.

Интересный факт:

На Сейшельских островах обитают одни из самых больших морских черепах в мире.

Что посетить?

пляжи Ансе Север, Ансе Д'Аргент и Ансе Коко;

природный заповедник Резерват Вале де Май;

город Махе на одноименном острове;

снорклинг на острове Ист-Систер.

Нуса Лембонган, Индонезия

Еще 5 лет назад на этом острове, который находится южнее Бали, невозможно было встретить ни одного туриста. Однако сейчас сюда наведываются путешественники в поисках успокаивающей атмосферы, невероятных закатов и душевного отдыха.

Этот остров – идеальное место, чтобы попробовать себя в дайвинге, снорклинге и даже в серфинге. Отправляйтесь на пешую прогулку или исследуйте все на скутере. Насладитесь видом на вулкан Агунг с пляжа Мангроу или ощутите силу водной стихии в бухте Слеза Дьявола. Сходите на экскурсию в мангровые леса или полюбуйтесь видом на Бали из скал на севере острова. Приехав на Лембонган, вы точно не будете скучать.

Интересный факт:

Нуса Лембонган расположен между островами Нуса Ченинган и Нуса Пенида. Вместе они образуют знаменитое тропическое трио.

Что посетить?

Желтый мост;

подземный дом Гала-Гала;

пляжи Машрум Бэй, Дрим Бич, Сансет Бич;

Голубую лагуну на острове Нуса Ченинган;

юго-западное побережье острова Нуса-Пенида.

Готланд, Швеция

Настоящее сокровище Балтийского моря находится к югу от Стокгольма. Хорошая земля – именно так переводится название Готланд со шведского языка и вы убедитесь, что не зря!

Прогуляйтесь по средневековому городу Висбю, где сохранилась крепостная стена с 44 башнями. Любуйтесь скалами-раукарами причудливых форм, отправьтесь на экскурсию в Готландский национальный парк, отдохните на песчаных пляжах и насладитесь ароматом цветущих роз – все это и даже больше предлагает невероятный остров викингов.

Интересный факт:

На острове было найдено более 650 кладов, содержащих арабские или европейские монеты и разнообразные украшения.

Что посетить?

старый город Висбю;

руины церкви Сент-Каринс;

готическую церковь Святого Николая;

остров Стора Калсе;

пещеру Люммелунда.

Лофотенские острова, Норвегия.

Отдаленное место, привлекающее любителей скандинавской мифологии, находится на севере Норвегии в пределах Полярного круга. Несмотря на суровый климат, короткое холодное лето и долгую снежную зиму, те, кто хоть раз был на Лофотенских островах, сходятся во мнении, что это одно из самых удивительных мест на планете.

Летом рекомендуем подняться на самые высокие вершины архипелага – горы Сволваргет и Рейнебринген или отправиться на экскурсию на катере по живописным фьордам. Зимой же открывается охота на северное сияние, которую местные называют "Аврора". Также, независимо от времени года, здесь можно встретить величественных китов, которые приплывают сюда полакомиться любимым деликатесом – крилем.

Интересный факт:

Хотя острова находятся на 200 километров севернее Полярного круга, зимой температура редко опускается даже до -5°C. Лофотены обязаны за это теплому течению Гольфстрим, омывающему северные берега архипелага.

Что посетить?

рыболовное поселение А (читается как О);

футбольное поле на скале в деревне Хеннингсвер;

дом-музей викингов Lofotr;

деревянную церковь Buksnes в "драконовом" стиле;

пляж Гаукланд.

В мире существует множество удивительных островов, но именно эти шесть – настоящее сокровище для путешественников, стремящихся посещать новые места и исследовать непопулярные маршруты. Откройте для себя эти скрытые уголки, окунитесь в их уникальную атмосферу и получите незабываемые воспоминания. Это путешествие подарит вам возможность постичь разнообразие нашего мира.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как организовать отпуск на Лофотенских островах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!