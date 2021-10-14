Куда поехать на выходные осенью: топ-5 самых живописных локаций в Украине

Если вы хотите сбежать из шумного города, чтобы насладиться природой, эти долгие октябрьские выходные – прекрасная возможность.

Можно отправиться в путешествие по малоизвестным туристическим локациям, чтобы вдоволь налюбоваться осенними красотами. Как бонус, кадры на фоне красно-золотых деревьев украсят ваши странички в соцсетях.

OBOZREVATEL решил сделать подборку красивейших мест в Украине, идеально подходящих для отдыха на выходные.

Парк "Софиевка", Умань

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Парк "Софиевка" в Умани лучше всего выглядит осенью, поскольку в это время деревья переливаются золотистыми, оранжевыми и бордовыми оттенками. Растения здесь сажали каскадами, поэтому когда они краснеют и желтеют, то создают невероятный природный рисунок.

Ежегодно сюда приезжают около 500 тысяч туристов, чтобы увидеть произведение садово-паркового искусства.

Таракановский форт, Дубенский район

Одно из самых загадочных и мистических мест Украины – Таракановский форт, который расположен вблизи города Дубно. Местные жители села Тараканов рассказывают, что здесь можно встретить призраков погибших военных.

Поговаривают, что время Второй мировой войны в подземельях фашисты проводили эксперименты над пленными. В наши дни в форте проводят интересные экскурсии. Также там можно сделать невероятные фото на фоне заброшенной архитектуры и дикой природы.

Тоннель любви, Клевань

Тоннель любви в городке Клевань – одна из самых интересных локаций, которая неизвестна для большинства украинцев. Кустарники и деревья сплелись между собой и получился тоннель над железной дорогой.

Ежедневно там курсирует поезд, который не дает растениям сильно зарастать. Осенью здесь невероятно красиво, поскольку весь коридор становится красно-желтого цвета. Влюбленные устраивают свадебные фотосессии, а многие туристы приезжают сюда, чтобы просто насладиться пейзажами.

Карпаты, Яремче

Украинские Карпаты красивые весной, летом, осенью и зимой. Водопад Прибой – это визитная карточка города Яремче. Лес вокруг реки Прут в октябре разрисованный осенними красками.

В городе есть заповедник с дикими животными, там можно их покормить. В городке продают гуцульские атрибуты культуры, домашнее вино и сыр.

Остров Хортица, Запорожье

Осень – идеальная пора для прогулок на острове Хортица, который расположен на Днепре. В национальном заповеднике можно увидеть Запорожскую Сечь, поплавать на байдарках, покататься на пароходе и посетить конный театр "Запорожские казаки". Остров является одним из семи чудес Украины.

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