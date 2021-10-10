Как за десятки лет изменились известные туристические локации и города. 10 фото

Большие города и туристические локации со временем кардинально меняются. Путешественники, которые однажды отдыхали на определенном курорте, могут не узнать его через несколько лет.

А что уж говорить о трансформации городов за столетие. OBOZREVATEL решил заглянуть в прошлое и сравнить, как преобразились столицы, курорты и другие известные места за последние годы.

Дубай

Небоскребы в туристической столице Дубай в ОАЭ строили начиная с 1999 года. До нефтяной эры главный город эмиратов выглядел как обычное поселение, где жили всего 800 человек.

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Лондон

Самую старую станцию метро построили в Лондоне в 1863 году. Бейкер-стрит до сих пор функционирует.

Мачу-Пикчу

Древнее поселение инков в Перу построили примерно в 1440 году. Сотни лет это место было забыто, но в 1911 году получило всемирную известность. С того времени Мачу-Пикчу посетили десятки тысяч туристов.

Милан

Кафедральный собор в Милане посвященный рождеству Девы Марии, его начали строить в 1386 году. Костел считается крупнейшим в мире сооружением из мрамора. С тех пор он принимает тысячи туристов каждый год и является несокрушимым символом Италии.

Гонконг

Более 50 лет назад вместо мегаполиса на полуострове Коулун в Гонконге были горные пейзажи, долина и мелкие постройки.

Краков

В польском туристическом городе Краков особо заметен технологический прогресс, но архитектура практически осталась неизменной.

Хиросима

В 1945 году японский город Хиросима разрушила ядерная авария, но через 76 лет не осталось даже следа от техногенной катастрофы.

Куала-Лумпур

Дворец султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре кардинально отреставрировали на современный манер.

Буэнос-Айрес

Центр Буэнос-Айреса в Аргентине реставрируют каждое десятилетие, открывают популярные рестораны и бутики.

Петрополіс

Популярный ресторан в Петрополисе функционировал в 1960-х и был центром туризма в Бразилии, а сейчас это просто заброшенная постройка.

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