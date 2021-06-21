Топ-7 самых больших озер Украины, где можно незабываемо отдохнуть. Фото

Летний отпуск или выходные можно отлично провести не только на море. Незабываемые впечатление и спокойный отдых можно найти на берегу большого и чистого озера, которых в Украине очень много.

Каждое из украинских озер по-своему уникально. Можно встречать красивейшие рассветы и закаты, омолодиться в целебных водах, узнать о древних легендах об возникновении озер у местных жителей, заняться рыбалкой или парить на поверхности воды мертвого моря. OBOZREVATEL собрал самые красивые и большие озера Украины, которые как нельзя лучше подойдут для летнего отдыха.

1. Озеро Свитязь

Как добраться: из Киева до озера можно доехать на поезде по направлению в Ковель (Волынская область), а оттуда на маршрутке до Шацких озер.

Видео дня

Свитязь является самым глубоким озером и большим в Щацком национальном природном заповеднике. Его глубина составляет 60 метров, а вода в нем славится целебными свойствами. По легенде, оно образовалось на месте замка, который ушел под землю в мгновение ока.

Также посреди Свитязя есть Остров влюбленных. Люди верят, что пеший путь к нему открывается только тем, в чьем сердце живет настоящая любовь, остальные же могут добраться до него на лодке.

Всего в парке около 30 озер, однако наиболее привлекательными для отдыхающих являются Свитязь и Песочное. Во втором вода прозрачнее, чем в Свитязе, и меньше туристов. Также там оборудованы комфортные зоны для принятия солнечных ванн и купания.

2. Голубое озеро

Как добраться: озеро находится в Черниговской области, недалеко от села Олешня. Из Киева туда можно доехать автобусом Киев-Гомель, а из Чернигова – рейсовым автобусом или пригородным поездом Чернигов-Горностаевка.

Голубые озера на Черниговщине – это затопленные карьеры по добыче кварцевого песка, из которого изготавливают стекло и окна. Из-за белого дна, вода в озерах приобрела лазурный цвет, прямо как на Мальдивах. Всего Голубых озер в окрестностях села Олешня три – и все они пригодны для купания и рыбалки.

Инфраструктура пляжей развита хорошо. Есть беседки и места для приготовления шашлыков. Ежегодно сюда приезжает летом более 250 тысяч украинцев, но несмотря на это, Голубые озера до сих пор не стали раскрученным курортом.

3. Озеро Сиваш или Лемурийское озеро

Как добраться: озеро с соленой водой находится в селе Григоровка Херсонской области. Однако удобнее добираться на своем автомобиле – от села к озеру еще 6 км.

К розовым озерам в Херсонской области едут для того, чтобы оздоровиться. Высокая концентрация соли в воде наделяет ее целебными свойствами и уничтожает вредные микробы. Грязь, которую можно набрать прямо у берега, улучшает работу суставов и укрепляет организм в целом.

На побережье озера есть оборудованные душевые кабинки, где можно смыть целебную грязь, есть раздевалки и детские площадки.

4. Белое озеро

Как добраться: Озеро находится в селе Рудка Ровенской области. Ближайшая к озеру железнодорожная станция – Рафаловка. Водоем следует искать в гуще леса вокруг села.

Белое озеро хорошо подходит как для семейного отдыха, так и для активного туризма. Кроме купания в лечебной воде озера, отдыхающим предлагают аренду водных видов транспорта – катамараны, катера, водные скутеры.

Кроме того, в воде содержится много глицерина – около 6 мг на литр, поэтому в Белом озере нет бактерий. Это вещество очень полезно для кожи.

Здесь есть база отдыха (от 280 грн за номер), также можно арендовать домик или поставить палатку за 20 грн в сутки.

5. Буковельское озеро

Как добраться: озеро находится на самом популярном курорте Карпат – Буковеле.

Озеро на курорте Буковель – самое большое искусственное озеро в Украине. Эта достопримечательность появилась совсем недавно – в 2015 году. Глубина озера достигает 8 метров, а вода кристально чистая.

Для туристов здесь оборудован пляж с шезлонгами и развита инфрастурктура: есть водные виды спорта, лыжи и дайвинг. Зимой озеро используется как источник воды для получения искусственного снега.

6. Озеро Синевир

Как добраться: поездом до железнодорожной станции Воловец, оттуда на такси или автобусе до с. Синевирская Поляна с пересадкой в с. Межгорье.

Синевир давно стал туристической визиткой Карпат. Это самое синее озеро и одно из самых красивейших в стране. По легенде, оно появилось из-за того, что голубоглазая девушка Синь выплакала целое озеро слез из-за гибели возлюбленного Выра. На самом деле, этот водоем образовался из-за таяния ледника тысячелетия назад.

В самом озере плавать не разрешается, поскольку в нем очень холодная вода. Однако, можно порассекать водную гладь на деревянном плоту или покупаться в водоемах рядом с озером.

Также недалеко от озера Синевир находится реабилитационный центр бурых медведей, напоминающий огромный зоопарк, и единственный в Европе Музей леса и сплава.

7. Ялпуг

Как добраться: поездом до Одессы, откуда на рейсовом автобусе следует доехать до города Болград.

Ялпуг – самое большое озеро Украины. Оно находится среди степи на юге Одесщины. В летнее время оно хорошо прогревается, поэтому в нем хорошо купаться и ловить рыбу: окуня, судака, красноперку, леща и сазана.

Также это место очень нравится археологам. Совсем недавно здесь нашли артефакты из драгоценных металлов, созданные в 5 столетии.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Запорожской области заканчивается сезон дождей , поэтому Кирилловка готова встретить путешественников и предложить отдых на любой кошелек. Найдется даже самый бюджетный вариант – 100 гривен в сутки за жилье в частном секторе.

Помимо морских курортов в Украине летом пользуется большим спросом и горный отдых. Поэтому OBOZREVATEL узнал, сколько стоит отдых на самых популярных курортах Карпат, какие стоит увидеть достопримечательности в горах и что попробовать из местной кухни.