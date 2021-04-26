10 известнейших архитектурных шедевров, у которых есть двойники, но о них мало кто знает
Миллионы туристов ежегодно посещают мировые памятники архитектуры. Вы мало кого удивите фото возле Эйфелевой башни или Лондонских часов.
А вот если покажете фотографию у китайской "Эйфелевой" башни или канадского "Биг-Бена" – точно ошарашите своих фолловеров. OBOZREVATEL собрал 10 архитектурных сооружений-двойников, о которых вы не знали.
Биг-Бен – это часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне. В другом уголке планеты, в канадской столице Оттава, можно увидеть не менее эффектное сооружение – Башню Мира, которая является частью здания парламента.
Колизей – это сооружение Древнего Рима, которое ежегодно посещает около 6 миллионов туристов. Стоимость стандартного билета составляет 16 евро. Похожий амфитеатр можно найти в хорватском городе Пула. Чтобы его посетить, нужно заплатить лишь 6 евро.
Тауэрский мост стал всемирно известным символом Лондона, который объединил в себе разводную и подвесную конструкцию одновременно. В китайском городе Сучжоу находится реплика Лондонского моста.
Акрополь – это греческая старинная крепость. Туристов здесь так много, что невозможно сфотографироваться без толпы. Серьезную конкуренцию афинской крепости может составить древний город Эфес в Турции. Здесь можно увидеть целый комплекс различных зданий, которые будут не менее интересны.
В голливудских фильмах вы не один раз встречали самый известный мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Невероятную схожесть можно увидеть в конструкции моста под названием "25 апреля" вблизи Лиссабона.
Капитолий США всегда находится в списке туристов, посетивших Вашингтон. Подобное сооружение можно встретить на Кубе. Гаванский Капитолий расположен в самом центре города.
Стоунхендж – одна из самых известных достопримечательностей всего мира. Ежегодно миллион туристов приезжают, чтобы увидеть каменное сооружение. Не менее загадочное место находится в Шотландии, в городе Калланиш. Здесь нет ограждений, можно прикоснуться рукой к камням, возраст которых достигает 5 тысяч лет.
Наверняка многие слышали о знаменитом древнем городе империи инков – Мачу-Пикчу. Добраться до него – задача довольно сложная, потому что поселок находится на высоте. Неплохой альтернативой может стать остров Исла-дель-Соль в Боливии, который расположен на красивом озере Титикака. Говорят, что именно в этом месте была основана империя инков.
Каждый из нас когда-нибудь мечтал посетить Венецию, чтобы насладиться архитектурным видом города на воде. Для того, чтобы вдвое сэкономить, можно отправиться во французский город Кольмар.
Огромное количество туристов приезжает к Пизанской башне, чтобы сделать фотографию на ее фоне. Однако мало кто знает, что в США есть наполовину уменьшенная копия итальянской "легенды" в штате Иллинойс.
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