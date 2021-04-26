10 известнейших архитектурных шедевров, у которых есть двойники, но о них мало кто знает

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Самые известные достопримечательности мира повторили в разных странах

Миллионы туристов ежегодно посещают мировые памятники архитектуры. Вы мало кого удивите фото возле Эйфелевой башни или Лондонских часов.

А вот если покажете фотографию у китайской "Эйфелевой" башни или канадского "Биг-Бена" – точно ошарашите своих фолловеров. OBOZREVATEL собрал 10 архитектурных сооружений-двойников, о которых вы не знали.

Биг-Бен – это часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне. В другом уголке планеты, в канадской столице Оттава, можно увидеть не менее эффектное сооружение – Башню Мира, которая является частью здания парламента.

Слева – Биг Бен в Великобритании, справа – Башня Мира в Канаде.

Колизей – это сооружение Древнего Рима, которое ежегодно посещает около 6 миллионов туристов. Стоимость стандартного билета составляет 16 евро. Похожий амфитеатр можно найти в хорватском городе Пула. Чтобы его посетить, нужно заплатить лишь 6 евро.

Слева – Колизей в Италии, справа – амфитеатр Пулы в Хорватии.

Тауэрский мост стал всемирно известным символом Лондона, который объединил в себе разводную и подвесную конструкцию одновременно. В китайском городе Сучжоу находится реплика Лондонского моста.

Слева – Тауэрский мост в Лондоне, справа – реплика в Китае.

Акрополь – это греческая старинная крепость. Туристов здесь так много, что невозможно сфотографироваться без толпы. Серьезную конкуренцию афинской крепости может составить древний город Эфес в Турции. Здесь можно увидеть целый комплекс различных зданий, которые будут не менее интересны.

Слева – Акрополь в Афинах, справа – город Эфес, Турция.

В голливудских фильмах вы не один раз встречали самый известный мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Невероятную схожесть можно увидеть в конструкции моста под названием "25 апреля" вблизи Лиссабона.

Слева – мост "Золотые ворота" в США, справа – мост "25 апреля" в Португалии.

Капитолий США всегда находится в списке туристов, посетивших Вашингтон. Подобное сооружение можно встретить на Кубе. Гаванский Капитолий расположен в самом центре города.

Слева – Капитолий в США, справа – Капитолий на Кубе.

Стоунхендж – одна из самых известных достопримечательностей всего мира. Ежегодно миллион туристов приезжают, чтобы увидеть каменное сооружение. Не менее загадочное место находится в Шотландии, в городе Калланиш. Здесь нет ограждений, можно прикоснуться рукой к камням, возраст которых достигает 5 тысяч лет.

Слева – Стоунхендж в Великобритании, справа – Калланиш в Шотландии.

Наверняка многие слышали о знаменитом древнем городе империи инков – Мачу-Пикчу. Добраться до него – задача довольно сложная, потому что поселок находится на высоте. Неплохой альтернативой может стать остров Исла-дель-Соль в Боливии, который расположен на красивом озере Титикака. Говорят, что именно в этом месте была основана империя инков.

Слева – Мачу-Пикчу в Перу, справа – Исла-дель-Соль в Боливии.

Каждый из нас когда-нибудь мечтал посетить Венецию, чтобы насладиться архитектурным видом города на воде. Для того, чтобы вдвое сэкономить, можно отправиться во французский город Кольмар.

Слева – Венеция в Италии, справа – Кольмар во Франции.

Огромное количество туристов приезжает к Пизанской башне, чтобы сделать фотографию на ее фоне. Однако мало кто знает, что в США есть наполовину уменьшенная копия итальянской "легенды" в штате Иллинойс.

Слева – Пизанская башня в Италии, – справа ее копия в США.

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