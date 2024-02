Как выглядит самый маленький населенный остров в мире: там есть дерево, два куста и дом. Фото

Каким вы представляли самый маленький населенный остров в мире? Наверное, где-то в океане... А вот и нет, его можно найти между Соединенными Штатами Америки и Канадой в проливе Александрия на реке Святого Лаврентия. Его интересностью есть невероятно малая площадь, что на территории каменной суши едва уместился дом и немного растительности.

Остров получил ироническое название Just Room Enough Island, что в переводе с английского остров "Вполне достаточно одной комнаты", в частности, он также известен как Хаб Айленд. Еще в 1950 году на остров заселилась семья Сайзлендов, возведших здание, сообщает The Sun. Но в мире оно стало известно только в 1992 году после автоматизации маяка Бишоп Рок в Англии.

Эта часть земли посреди воды состоит из довольно малого участка (310 квадратных метров), чуть больше теннисного корта. На своей скромной территории она вмещает дерево, два куста и один частный дом, который по сей день крепко "держится" за землю.

За зданием постоянно ухаживают – подкрашивают, убирают территорию, подрезают кустарники. Если внимательно рассмотреть старые фотографии, владельцы даже заменили крышу, чтобы в доме было комфортно проживать.

Сейчас на острове никто нет, но он до сих пор является частной собственностью. Поэтому, за таким маленьким чудом света можно понаблюдать только издалека. Впрочем, некоторым все же удается добраться до него поближе и рассмотреть подробнее, хоть и только с лодки.

Впрочем, в архипелаге Тысячи островов Хаб Айленд не самый маленький. Есть немало мелких участков, на которых растет только по одному дереву.

