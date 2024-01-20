Если начнется Третья мировая война: в сеть выложили карту самых безопасных стран мира

Нападение в 2022 году России на Украину, а затем конфликт между Израилем и Газой, заставил весь мир беспокоиться из-за возможной Третьей мировой войны. Как известно, если она начнется, то будет ядерной. Именно поэтому многие люди начали задумываться о безопасных странах, в которых можно будет пережить "апокалипсис".

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В 12 странах есть большая вероятность выжить в случае мировой войны. Карту с обозначенными государствами составили журналисты Daily Mail. Оказалось, что даже в центре Европы есть безопасные места, а один из материков ядерный удар не должен задеть.

Аргентина

В Аргентине можно пережить голод. Известно, что выброс дыма от 100 ядерных бомб может закрыть солнце, что приведет к голоду и неурожаю. Аргентина богата на разные виды устойчивых культур, поэтому шанс спастись здесь есть.

Бутан

С 1971 года эта страна является нейтральной по отношению к любым конфликтам. Возможно, из-за этой позиции она часто занимает высокие позиции в Глобальном индексе мира и имеет статус одной из самых счастливых стран мира.

Безопасным Бутан будет из-за горных регионов и отсутствия выхода к морю.

Чили

Как и ее сосед Аргентина, Чили богата разнообразием пищевых культур и природных ресурсов.

Чили также имеет высок уровень развития инфраструктуры и современных технологий, поэтому спокойствия и комфорта, находясь в стране, можно ожидать.

Антарктида

Этот континент наиболее безопасен в случае Третьей мировой войны. Тем более, Антарктида славится своим экстремальным туризмом, прекрасными снежными ландшафтами и ледяной местностью. Но возникает вопрос, будет ли кто-то желать плыть сюда в случае мировой войны.

Фиджи

Это отдаленная от материков страна в Тихом океане. Этот нюанс, а также потенциальное отсутствие военной стратегии, означает, что она занимает высокое место в Глобальном индексе мира.

Большую часть страны составляют густые леса, а также Фиджи богата полезными ископаемыми и рыбой, поэтому пережить Третью мировую войну здесь вполне реально.

Гренландия

Остров Гренландия, как известно, удаленный, горный и политически нейтральный, что делает его идеальным местом для пребывания в чрезвычайных ситуациях.

Исландия

Хотя Исландия – европейская страна, но находится далеко от континента, поэтому переживать за борьбу за ресурсы не стоит. В частности, Исландия славится обилием возобновляемых источников энергии, рыбой и запасами пресной воды.

Индонезия

Страна очень миролюбивая страна. Еще в 1948 году первый президент Ахмед Сукарно назвал ее "свободной и активной" для обозначения внешней политики.

Новая Зеландия

Новую Зеландию выбирают миллионеры, чтобы скрыться от Третьей мировой войны. Они строят там свои бункеры премиум-класса.

Южная Африка

Эта страна является источником большого количества пищи, а также имеет плодородные земли и пресную воду. Да и современная инфраструктура развита хорошо.

Швейцария

Неожиданно в список попал центр Европы. На самом деле Швейцария хорошо защищена горной местностью и не имеет выхода к морю, поэтому здесь также строят многочисленные укрытия.

Тувалу

Страна имеет очень низкую численность населения в 11 тысяч человек, поэтому инфраструктура здесь не сильно развита. Но Тувалу вряд ли станет мишенью в Третьей мировой войне, поскольку имеет низкие природные ресурсы.

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