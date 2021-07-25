Как обманывают туристов в Турции и Египте: что нужно знать о горящих путевках

С приходом летнего сезона не только появляется спрос на туристические поездки, но и возрастает число мошенников, которые пытаются заработать деньги, предлагая "горящие туры" по низким ценам.

Каждый год на туристическом рынке возникает множество фирм-однодневок, которые исчезают с деньгами клиентов, так и не отправив их на отдых за границу. Зачастую такие турагенты работают в соцсетях, где "приманивают" людей соблазнительными предложениями для отдыха на популярных курортах.

О том, как не попасть на уловки мошенников, как их распознать и на что стоит обращать внимание при покупке туров, рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL основательница турагентства Юлия Велесь.

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Так, по словам Юлии, зачастую подобные мошенники работают в соцсетях. Суть в том, что туриста подозрительно привлекает низкая цена за отдых на популярных курортах (Турция, Египет) во время просмотра выгодных предложений в Facebook, Instagram и других соцсетях

"Человек обращается якобы к менеджеру в личные сообщения, расспрашивает о путевке и сбрасывает ему предоплату. Соответственно, этот "агент" пропадает с деньгами. После такого случая у туриста сложится ошибочное мнение, что все турагенты, которые работают в соцсетях, аферисты", – сказала эксперт.

А вот директор туристического агентства Наталья Селезнева рассказала о случае, который не так давно произошел с ее знакомыми. Семья планировала отдохнуть в Египте и как-раз искали горящий тур на ближайшие даты. По словам турагента, именно на "горящих" и "отказных" путевках и неподкованности туристов чаще всего спекулируют недобросовестные агенты.

"Семья из Харькова попросила родственников заехать в агентство в Сумах, куда они перевели 2 тысячи грн как предоплату за так называемый "отказной" тур. По адресу, куда агент сказала можно подъехать, никакого офиса нет. А по телефону вела разговор: "поверните за угол, там металлическая дверь...". На связь после этого разговора больше не вышла", – сообщила Наталья.

Как утверждает турагент, когда она услышала фразу "предоплата 2000 грн при условии, что стоимость тура 30 тысяч грн и вылет через 5 дней", сразу стало понятно, что это мошенники. По словам Натальи, с ближайшими вылетами, а особенно отказными турами, агенту всегда нужна полная оплата. Их же "предоплата" даже 10% от стоимости не составляла.

Как отличить в соцсетях турагента от мошенника: советы от Юлии Велесь

У турфирмы/турагента должна быть активная и наполненная страничка в соцсетях (постоянно публикуются актуальные предложения, не только "горящих" туров, но и списки стран, которые актуальны на момент вылета. Также даются советы путешественникам, списки, что с собой взять в поездку – все нюансы, которые касаются туризма)

На страничке должны быть настоящие и актуальные отзывы туристов, которые непосредственно летают через это турагентство.

Должна быть указана локация, где находится эта турфирма.

Можно проверить ЧП (частного предпринимателя) турагента по идентификационному коду на сайте Министерства юстиции. Это дает гарантию, что человек ведет предпринимательскую деятельность и имеет на это полное право.

У турагента должен быть расчет только через договор. Оплата поступает на расчетный счет, никаких карт быть не может. Это дает гарантию туристу, что он оплатил именно на те реквизиты и именно тому ЧП, с которым вел переписку в социальных сетях.

Желательно проверить наличие офиса. Если их несколько, тогда это не мошенники.

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