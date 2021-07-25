Как обманывают туристов в Турции и Египте: что нужно знать о горящих путевках

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Как обманывают туристов в Турции и Египте: что нужно знать о горящих путевках

С приходом летнего сезона не только появляется спрос на туристические поездки, но и возрастает число мошенников, которые пытаются заработать деньги, предлагая "горящие туры" по низким ценам.

Каждый год на туристическом рынке возникает множество фирм-однодневок, которые исчезают с деньгами клиентов, так и не отправив их на отдых за границу. Зачастую такие турагенты работают в соцсетях, где "приманивают" людей соблазнительными предложениями для отдыха на популярных курортах.

О том, как не попасть на уловки мошенников, как их распознать и на что стоит обращать внимание при покупке туров, рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL основательница турагентства Юлия Велесь.

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Так, по словам Юлии, зачастую подобные мошенники работают в соцсетях. Суть в том, что туриста подозрительно привлекает низкая цена за отдых на популярных курортах (Турция, Египет) во время просмотра выгодных предложений в Facebook, Instagram и других соцсетях

"Человек обращается якобы к менеджеру в личные сообщения, расспрашивает о путевке и сбрасывает ему предоплату. Соответственно, этот "агент" пропадает с деньгами. После такого случая у туриста сложится ошибочное мнение, что все турагенты, которые работают в соцсетях, аферисты", – сказала эксперт.

Мошенники привлекают к себе туристов тем, что у них выгодные цены за отдых

А вот директор туристического агентства Наталья Селезнева рассказала о случае, который не так давно произошел с ее знакомыми. Семья планировала отдохнуть в Египте и как-раз искали горящий тур на ближайшие даты. По словам турагента, именно на "горящих" и "отказных" путевках и неподкованности туристов чаще всего спекулируют недобросовестные агенты.

"Семья из Харькова попросила родственников заехать в агентство в Сумах, куда они перевели 2 тысячи грн как предоплату за так называемый "отказной" тур. По адресу, куда агент сказала можно подъехать, никакого офиса нет. А по телефону вела разговор: "поверните за угол, там металлическая дверь...". На связь после этого разговора больше не вышла", – сообщила Наталья.

Именно на "горящих" и "отказных" путевках и неподкованности туристов чаще всего спекулируют недобросовестные агенты

Как утверждает турагент, когда она услышала фразу "предоплата 2000 грн при условии, что стоимость тура 30 тысяч грн и вылет через 5 дней", сразу стало понятно, что это мошенники. По словам Натальи, с ближайшими вылетами, а особенно отказными турами, агенту всегда нужна полная оплата. Их же "предоплата" даже 10% от стоимости не составляла.

Как отличить в соцсетях турагента от мошенника: советы от Юлии Велесь

  • У турфирмы/турагента должна быть активная и наполненная страничка в соцсетях (постоянно публикуются актуальные предложения, не только "горящих" туров, но и списки стран, которые актуальны на момент вылета. Также даются советы путешественникам, списки, что с собой взять в поездку – все нюансы, которые касаются туризма)

  • На страничке должны быть настоящие и актуальные отзывы туристов, которые непосредственно летают через это турагентство.

У турагенств должна быть активная и наполненная страничка в соцсетях

  • Должна быть указана локация, где находится эта турфирма.

  • Можно проверить ЧП (частного предпринимателя) турагента по идентификационному коду на сайте Министерства юстиции. Это дает гарантию, что человек ведет предпринимательскую деятельность и имеет на это полное право.

  • У турагента должен быть расчет только через договор. Оплата поступает на расчетный счет, никаких карт быть не может. Это дает гарантию туристу, что он оплатил именно на те реквизиты и именно тому ЧП, с которым вел переписку в социальных сетях.

  • Желательно проверить наличие офиса. Если их несколько, тогда это не мошенники.

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