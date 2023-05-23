Где отдохнуть на выходные в Закарпатье: топ-5 лучших локаций

Если вы устали от постоянного стресса и думаете о выборе места для небольшого отдыха – почему бы не отправиться на выходные в горы? Мы собрали для вас топ-5 мест, которые стоит посетить на Закарпатье.

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Мукачево

Один из самых известных и второй по размерам населенный пункт Закарпатской области. Хотя визуально город и не кажется большим, но в нем проживает более 85 тысяч человек. И туристов здесь хватает, ведь местная архитектура, умело сочетающая здания эпохи ренессанса, готики и барокко, не может не поражать.

Как добраться

В городе хорошо развит транспортный узел, что значительно упростит ваш путь. Из Киева, Одессы, Харькова и других крупных городов комфортнее всего будет добираться поездом, а вот из Ужгорода или Львова вы можете доехать на машине или автобусе.

Где остановиться

В Мукачево вы увидите большой выбор отелей. В зависимости от бюджета, вы можете выбрать расположение в самом сердце города или ближе к его окрестностям. В любом случае, населенный пункт достаточно компактен, поэтому вы с легкостью сможете добраться до всех туристических локаций.

Что посмотреть

Замок Паланок вы увидите сразу, ведь он возвышается над городом на 68-метровой горе вулканического происхождения. Точная дата основания неизвестна, но первые упоминания датируются XI веком.

Это фортификационное сооружение имело стратегическое и оборонное значение и перестраивалось на протяжении многих столетий. Несколько раз Мукачево было атаковано кочевыми народами, но замок практически ни разу не был захвачен. Сегодня же его ворота открыты для посетителей. А какой отсюда открывается вид на город.

Озеро Синевир

Самое большое озеро Карпат с площадью около 7 гектаров по праву считается одним из семи природных чудес Украины. Со всех сторон водоем окружен густым лесом, что делает его жемчужиной среди зелени. В народе его называют морским глазом. Кстати, такое же название носит одно из озер в польских Татрах.

Как добраться

Добираться до Синевира рекомендуем на машине. Конечно же, можно воспользоваться и общественным транспортом, который курсирует к населенному пункту Воловец, расположенному в 70 километрах от озера. Оттуда довольно часто отправляются автобусы, которые довезут вас чуть ли не до самого берега Морского глаза.

Где остановиться

Вы можете забронировать номер в одном из местных отелей, расположенных рядом с Синевиром. Они обещают европейский сервис за умеренные деньги. Если же вы не хотите останавливаться в районе озера, то поисщите жилье в Межгорье, расположенном в 32 километрах, или вернитесь в Воловец.

Что посмотреть

Поездка на это озеро – отличный повод провести целый день на природе, исследуя его окрестности. Следует заметить, что искупаться у вас не получится, поскольку это запрещено по экологическим соображениям. Не говоря уже о том, что вода не прогревается более чем до 13 градусов тепла, что не способствует купанию даже в самый жаркий день.

Это место привлекает своими пейзажами художников и поэтов, а также любителей старинных народных легенд. Если же вам станет скучно, вы всегда можете подняться на водопад Шипот или посмотреть медведей в уникальном реабилитационном центре, расположенном рядом.

Берегово

Небольшой городок, расположенный в 70 километрах от Ужгорода и в 5 километрах от венгерской границы. Привлекательным для туристов его делают винодельческие традиции и наличие термальных источников. Они оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогают лечить кожные заболевания.

Как добраться

Добраться до Берегова можно общественным транспортом: сначала поездом в Мукачево, Батево или Ужгород, а затем пересев на автобус.

Где остановиться

Вы можете выбрать номер в одном из местных гостинично-оздоровительных комплексов. Также к вашим услугам несколько отелей и частные апартаменты.

Что посмотреть

Главная достопримечательность Берегового – это термальные бассейны. Неудивительно, что большинство туристов, которые приезжают сюда, имеют цель оздоровиться.

Кроме того, в Берегово есть винодельческий комплекс, где можно приобрести экскурсию по производству и попасть на дегустацию местных сортов вин.

К сожалению, невероятно хорошую резиденцию графов Шенборнов вы сможете увидеть только издалека, поскольку на ее территории находится действующий винзавод. Однако историческому центру города тоже есть что вам предложить.

Ужгород

Самый большой город Закарпатья за время своего существования успел побывать в составе Венгрии, Австро-Венгрии, Чехословакии и УССР. Так что даже сейчас здесь можно заметить отпечатки разных культур. Кстати, некоторые горожане до сих пор используют старое венгерское название Ужгорода – Унгвар.

Как добраться

Лучший способ добраться до Ужгорода, конечно, на поезде. Железнодорожное сообщение с крупнейшими городами Украины делает путь к сердцу Закарпатья комфортным для туристов. Также можно ехать со Львова, откуда в этом направлении достаточно часто курсируют автобусы.

Где остановиться

В Ужгороде расположено более 40 отелей разного типа. Для тех туристов, которые стремятся организовать бюджетное путешествие, есть множество удобных хостелов.

Что посмотреть

В Ужгороде есть достопримечательности на любой вкус. Любители старинной истории могут посетить Ужгородский и Невицкий замки. Ценителям архитектуры советуем потратить весь день на осмотр аллей, площадей, музеев и соборов.

Отдельного упоминания достойны мини-скульптуры, которые начали устанавливать в городе всего несколько лет назад. Они придают ему особый уют. Но в мае люди приезжают сюда за частицей японской культуры, ведь в это время в Ужгороде цветут сакуры.

Солотвино

Солотвино – это небольшой поселок, расположенный совсем рядом с границей с Румынией. Долгое время населенный пункт жил за счет добычи соли, но к 2012 году все шахты были закрыты из-за затопления.

Как добраться

Как и в предыдущих случаях, добраться до места назначения можно поездом (со Львова или Ужгорода в Тячево) или на автомобиле.

Где остановиться

Вы, конечно, можете выбрать для отдыха какие-нибудь апартаменты, но мы советуем остановится в одном из местных оздоровительных комплексов. Они расположены посреди закарпатских лесов рядом со множеством пешеходных маршрутов.

Что посмотреть

На окраине поселка расположена одна из главных достопримечательностей – озеро Кунигунда. Многие туристические порталы в шутку называют его "Мертвым морем в миниатюре". Благодаря высокой концентрации соли вода в нем обладает целебными свойствами.

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