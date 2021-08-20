Где отдохнуть на День Независимости: 7 небанальных локаций в Украине
Многие украинцы уже задумываются, как интересно провести длинные выходные на День Независимости. И если находиться в толпе на концерте в центре города вам не по душе, то можно отправиться в захватывающее мини-путешествие по Украине.
За эти четыре дня можно успеть побродить по замку в Качановке, попробовать полтавские галушки на Сорочинской ярмарке или насладиться панорамой Кременчугского водохранилища.
OBOZREVATEL собрал самые интересные направления для локального туризма.Полтава, Диканька и Опошня
Полтава находится недалеко от Киева, поэтому станет отличной альтернативой для провождения выходных. В самом городе стоит увидеть бывшее губернское земство, Соборную площадь, Успенский кафедральный собор, а также сделать фото у памятника знаменитой полтавской галушке.
Потом можно взять экскурсию в музей-усадьбу Котляревского, посетить Николаевскую церковь и прогуляться по знаменитой гоголевской Диканьке.
Недалеко от Полтавы расположилась столица украинского гончарства – Опошня. Поселок стоит на богатом месторождении глины, которое образовалось еще во время разлома тектонических плит.
В это местечко и в музей керамики невозможно не влюбиться. Интересно посетить и мастер-классы по созданию росписи посуды.Умань, "Софиевка"
"Софиевка" – это один из самых известных парков Украины. Его романтическая история создания не оставит ни одного путешественника равнодушным.
Здесь можно неспешно погулять под тенистыми кронами двухсотлетних деревьев и совершить романтическое катание на лодке.
Обязательно посетите любимые места поэтов и романтиков: террасу Муз, мост на острове Анти-Цирцеи и в Китайской беседке, а также Скалу смерти. Будьте готовы к тому, что кадры живописных водопадов заполнят всю память вашего телефона.Кременчуг, Горишние Плавни
Устройте себе поход на Полтавский горно-обогатительный комбинат. Там действительно есть что посмотреть. 215-тонные самосвалы Caterpillar, карьер, простирающийся на 7 километров, – идеальное место для фотосессии мечты.
Поплавать на парусной яхте можно, заказав экскурсию в Горишних Плавнях. Погода на эти выходные позволить покупаться в Каменском водохранилище и насладиться пляжным отдыхом.
Также стоит погулять по самому Кременчугу. Город уникален тем, что его окружают сразу две реки: Псёл и Днепр, а также воды залива Барбара. Там множество лиманов и небольших островов, набережные, мосты и живописные виды.
Недалеко находится гора Пивиха – самая высокая точка Левобережья. Здесь все еще можно найти окаменелости и кости мамонтов.Тростянец, Качановка
Один из самых больших и красивых дворцов Украины и Восточной Европы находится на Черниговщине, в селе Качановка. Он был построен еще в 17 веке.
Именно здесь Репин писал картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", прогуливался Глинка, Шевченко и Кулиш.
Также стоит посетить тростянецкий дендропарк – один из выдающихся ландшафтных парков в Украине. Это место может стать альтернативой Софиевки.Житомир, Коростышевский карьер и Житомирский каньон
Раньше в Коростышевском карьере добывали гранит. Когда работы закончились, его затопили, а карьер превратился в живописное место с высокими гранитными берегами и чистейшей водой.
Место значимо не только живописными видами, но и своим значением для киноиндустрии. Здесь снимали сказку "Сторожевая застава", часто проводят съемки клипов и передач.
В Коростышеве также находится бывшее имение польских магнатов Олизаров. Рядом с ним есть парк с причудливыми скульптурами: целующиеся камни и даже каменный Эйнштейн.
Будучи в Житомире, стоит посетить Житомирский каньон, который представляет собой скалистый берег реки Тетерев с причудливыми скалами "Голова Чацкого" и "Четыре брата". Там есть руины дворца сахарных магнатов Терещенко, немного далее – Тригорский монастырь и Тетеревское водохранилище.Великие Сорочинцы, Сорочинская ярмарка
Крупнейшее в Украине и самое известное за ее пределами ярмарочно-выставочное мероприятие Национальная Сорочинская ярмарка уже начала свою работу. Отметим, что воскресенье, 22 августа, – последний день ярмарки, и ее следует посетить до Дня Независимости.
В Сорочинцах можно приобрести самые разнообразные товары: украинскую керамику, свечи ручной работы, вышиванки, рушники, варенья из местных ягод и многое другое. Будет живая музыка, фестивали и конкурсы.
В этом году на ярмарке работают 2000 предпринимателей и мастеров, среди которых лучшие украинские производители меда и вина.
Также там можно полакомиться миргородскими варениками, полтавскими галушками, домашней колбасой, салом и другими исконно украинскими блюдами.Канев, Трахтемировский полуостров
Лесное озеро в Бучаке – это часть недостроенной ГЭС. Деревня, которая дала Бучаку свое название, уже находится на дне Каневского водохранилища.
Здесь вы не только будете любоваться захватывающими пейзажами, но и прикоснетесь к истории. Археологи на этом месте обнаружили памятники времен скифов и ранних славян. Также в Средневековье здесь был город, возможно, затерянный летописный Пересичин.
Кроме того, здесь снималось много фильмов – "Украинская рапсодия" Параджанова, "Ночь на Ивана Купала" Юрия Ильенко, "Иваново детство" Андрея Тарковского.
Люди говорят о Бучаке, что это край света. Здесь стоит послушать тишину и насладиться неспешным течением времени.
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