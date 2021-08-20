Где отдохнуть на День Независимости: 7 небанальных локаций в Украине

Многие украинцы уже задумываются, как интересно провести длинные выходные на День Независимости. И если находиться в толпе на концерте в центре города вам не по душе, то можно отправиться в захватывающее мини-путешествие по Украине.

За эти четыре дня можно успеть побродить по замку в Качановке, попробовать полтавские галушки на Сорочинской ярмарке или насладиться панорамой Кременчугского водохранилища.

OBOZREVATEL собрал самые интересные направления для локального туризма.

Полтава находится недалеко от Киева, поэтому станет отличной альтернативой для провождения выходных. В самом городе стоит увидеть бывшее губернское земство, Соборную площадь, Успенский кафедральный собор, а также сделать фото у памятника знаменитой полтавской галушке.

Видео дня

Потом можно взять экскурсию в музей-усадьбу Котляревского, посетить Николаевскую церковь и прогуляться по знаменитой гоголевской Диканьке.

Недалеко от Полтавы расположилась столица украинского гончарства – Опошня. Поселок стоит на богатом месторождении глины, которое образовалось еще во время разлома тектонических плит.

В это местечко и в музей керамики невозможно не влюбиться. Интересно посетить и мастер-классы по созданию росписи посуды.

"Софиевка" – это один из самых известных парков Украины. Его романтическая история создания не оставит ни одного путешественника равнодушным.

Здесь можно неспешно погулять под тенистыми кронами двухсотлетних деревьев и совершить романтическое катание на лодке.

Обязательно посетите любимые места поэтов и романтиков: террасу Муз, мост на острове Анти-Цирцеи и в Китайской беседке, а также Скалу смерти. Будьте готовы к тому, что кадры живописных водопадов заполнят всю память вашего телефона.

Устройте себе поход на Полтавский горно-обогатительный комбинат. Там действительно есть что посмотреть. 215-тонные самосвалы Caterpillar, карьер, простирающийся на 7 километров, – идеальное место для фотосессии мечты.

Поплавать на парусной яхте можно, заказав экскурсию в Горишних Плавнях. Погода на эти выходные позволить покупаться в Каменском водохранилище и насладиться пляжным отдыхом.

Также стоит погулять по самому Кременчугу. Город уникален тем, что его окружают сразу две реки: Псёл и Днепр, а также воды залива Барбара. Там множество лиманов и небольших островов, набережные, мосты и живописные виды.

Недалеко находится гора Пивиха – самая высокая точка Левобережья. Здесь все еще можно найти окаменелости и кости мамонтов.

Один из самых больших и красивых дворцов Украины и Восточной Европы находится на Черниговщине, в селе Качановка. Он был построен еще в 17 веке.

Именно здесь Репин писал картину "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", прогуливался Глинка, Шевченко и Кулиш.

Также стоит посетить тростянецкий дендропарк – один из выдающихся ландшафтных парков в Украине. Это место может стать альтернативой Софиевки.

Раньше в Коростышевском карьере добывали гранит. Когда работы закончились, его затопили, а карьер превратился в живописное место с высокими гранитными берегами и чистейшей водой.

Место значимо не только живописными видами, но и своим значением для киноиндустрии. Здесь снимали сказку "Сторожевая застава", часто проводят съемки клипов и передач.

В Коростышеве также находится бывшее имение польских магнатов Олизаров. Рядом с ним есть парк с причудливыми скульптурами: целующиеся камни и даже каменный Эйнштейн.

Будучи в Житомире, стоит посетить Житомирский каньон, который представляет собой скалистый берег реки Тетерев с причудливыми скалами "Голова Чацкого" и "Четыре брата". Там есть руины дворца сахарных магнатов Терещенко, немного далее – Тригорский монастырь и Тетеревское водохранилище.

Крупнейшее в Украине и самое известное за ее пределами ярмарочно-выставочное мероприятие Национальная Сорочинская ярмарка уже начала свою работу. Отметим, что воскресенье, 22 августа, – последний день ярмарки, и ее следует посетить до Дня Независимости.

В Сорочинцах можно приобрести самые разнообразные товары: украинскую керамику, свечи ручной работы, вышиванки, рушники, варенья из местных ягод и многое другое. Будет живая музыка, фестивали и конкурсы.

В этом году на ярмарке работают 2000 предпринимателей и мастеров, среди которых лучшие украинские производители меда и вина.

Также там можно полакомиться миргородскими варениками, полтавскими галушками, домашней колбасой, салом и другими исконно украинскими блюдами.

Лесное озеро в Бучаке – это часть недостроенной ГЭС. Деревня, которая дала Бучаку свое название, уже находится на дне Каневского водохранилища.

Здесь вы не только будете любоваться захватывающими пейзажами, но и прикоснетесь к истории. Археологи на этом месте обнаружили памятники времен скифов и ранних славян. Также в Средневековье здесь был город, возможно, затерянный летописный Пересичин.

Кроме того, здесь снималось много фильмов – "Украинская рапсодия" Параджанова, "Ночь на Ивана Купала" Юрия Ильенко, "Иваново детство" Андрея Тарковского.

Люди говорят о Бучаке, что это край света. Здесь стоит послушать тишину и насладиться неспешным течением времени.

OBOZREVATEL ранее писал: