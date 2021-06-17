Пустыня, ветряки и розовые озера: 5 мест в Херсонской области, которые нужно посетить. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Пустыня, ветряки и розовые озера: 5 мест в Херсонской области, которые нужно посетить. Фото

Многие украинцы этим летом выбрали для отдыха морские курорты Херсонской области: Железный порт, Скадовск, Лазурное и другие.

Однако, мало кто знает, что помимо моря, под Херсоном есть невероятные локации, которые понравятся даже заядлым любителям путешествий. Там не только можно сделать невероятные фото для своих соцсетей, но и насладиться "другой" Украиной. OBOZREVATEL собрал самые удивительные места Херсонской области, которые можно объехать за пару дней и зарядиться впечатлениями на целое лето.

1. Национальный природный парк "Олешковские пески"

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Олешковские пески – это самая большая пустыня в Европе. Она находится в 40 км от Херсона. Дорога от города до заповедника занимает не более 40 минут.

Парк представляет собой бескрайние барханы высотой по пять метров, а сама пустыня занимает большую территорию – около 160 квадратных километров. Туристов здесь немного, поэтому никто не помешает сделать красивые фото и наслаждиться уединением с природой.

Олешковские пески – это самая большая пустыня в Европе

Любопытно, что летом песок здесь прогревается до 70 грасов, поэтому горячие восходящие потоки, что направлены вверх от песков, разгоняют дождевые облака. Также здесь бывают настоящие песчаные бури.

Стоит учитывать, что из-за летней жары экскурсии по экологическим тропам в песках проводят только утром и вечером: с 5:00 до 10:00 утра и с 19:00 до 22:00 соответственно.

2. Биосферный заповедник "Аскания-Нова"

Аскания-Нова – это единственное место на европейской территории, где типчако-ковыльная степь никогда не подвергалась воздействию человека. В нетронутой степи свободно пасутся ламы, зебры, дикие лощади, живет множество мелких зверьков.

Заповедник делится на три больших зоны:

  • зоопарк;

  • дендропарк;

  • степь.

Зоопарк в Аскании-Новой меньше киевского, однако в нем больше представлено видов копытных животных и птиц. В дендропарке можно гулять в течение дня под тенью старых деревьев и кустарников всех климатических зон и возле чистого озера посреди территории.

Аскания-Нова – это единственное место на европейской территории, где типчако-ковыльная степь никогда не переживала на себе влияние человека

Билет в зоопарк и дендропарк единый и стоит 65 грн (взрослый).

Степь – это отделенная зона и попасть в нее можно только в рамках экскурсии "Ретрофотосафари": туристов возит небольшой автомобильчик с тентом между зонами, где на полувольном выгуле содержатся животные.

3. Лемурийское розовое озеро

Розовые озера находятся в Чаплинском районе Херсонской области в селе Григорьевка. Под воздействием солнца и тепла водоросли в озерах вырабатывают каротиноиды, в частности, бета-каротин – вещество, которое содержится в моркови.

Именно из-за этих водорослей вода в озерах необычного розового цвета, а в сильную жару – и вовсе с красноватым оттенком. Также из-за бета-каротина эта вода обладает полезными и целебными свойствами для кожи, суставов и имуннитета.

Под воздействием солнца и тепла водоросли в озерах вырабатывают каротиноиды, в частности, бета-каротин

Люди едут сюда, чтобы покупаться в этих озерах и обмазаться лечебными грязями.

Отметим, что сюда лучше всего ехать в середине лета, когда температура воздуха достигает максимальной отметки. В это время водоросли в озерах цветут сильнее, поэтому вода более насыщенного розового цвета.

4. Ветроэлектростанция "Сивашская"

Такие станции альтернативной энергетики пока что в нашей стране редкость. Эта ветроэлектростанция – самая большая в Украине. Она экономит сотни тонн угля и генерирует 850 ГВт/ч чистой энергии, что оберегает окружающий воздух от невероятного числа выбросов углекислого газа.

Ветроэлектростанция "Сивашская" – самая большая ветроэлектростанция в Украине

И это делает ветряки интересным местом для фотосессий и просто для посещения. Стоит поднять голову под ними, чтобы оценить, какие они огромные.

5. Херсонский Гранд Каньон

Херсонский Гранд Каньон – одно из самых живописных и необычных мест Украины. Находится оно на берегу Днепро-Бугского лимана между селами Станислав и Александровка.

Площадь каньона составляет 660 гектаров. Он является составляющей ландшафтного заказника "Станиславский", поэтому его также называют "Станиславские горы".

Херсонский Гранд Каньон – одно из самых живописных и необычных мест Украины

Эти горы представляют собой глиняные вертикальные склоны и скалы высотой почти до 60 метров. Происхождение каньона все еще под вопросом. Возможной причиной такого образования породы ученые называют деятельность ветра, таяние льда и даже осаждение космической пыли.

Чтобы максимально насладиться видами каньона, стоит побывать и на вершине скал, и внизу. Незабываемые впечатления обеспечены.

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