Пустыня, ветряки и розовые озера: 5 мест в Херсонской области, которые нужно посетить. Фото

Многие украинцы этим летом выбрали для отдыха морские курорты Херсонской области: Железный порт, Скадовск, Лазурное и другие.

Однако, мало кто знает, что помимо моря, под Херсоном есть невероятные локации, которые понравятся даже заядлым любителям путешествий. Там не только можно сделать невероятные фото для своих соцсетей, но и насладиться "другой" Украиной. OBOZREVATEL собрал самые удивительные места Херсонской области, которые можно объехать за пару дней и зарядиться впечатлениями на целое лето.

1. Национальный природный парк "Олешковские пески"

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Олешковские пески – это самая большая пустыня в Европе. Она находится в 40 км от Херсона. Дорога от города до заповедника занимает не более 40 минут.

Парк представляет собой бескрайние барханы высотой по пять метров, а сама пустыня занимает большую территорию – около 160 квадратных километров. Туристов здесь немного, поэтому никто не помешает сделать красивые фото и наслаждиться уединением с природой.

Любопытно, что летом песок здесь прогревается до 70 грасов, поэтому горячие восходящие потоки, что направлены вверх от песков, разгоняют дождевые облака. Также здесь бывают настоящие песчаные бури.

Стоит учитывать, что из-за летней жары экскурсии по экологическим тропам в песках проводят только утром и вечером: с 5:00 до 10:00 утра и с 19:00 до 22:00 соответственно.

2. Биосферный заповедник "Аскания-Нова"

Аскания-Нова – это единственное место на европейской территории, где типчако-ковыльная степь никогда не подвергалась воздействию человека. В нетронутой степи свободно пасутся ламы, зебры, дикие лощади, живет множество мелких зверьков.

Заповедник делится на три больших зоны:

зоопарк;

дендропарк;

степь.

Зоопарк в Аскании-Новой меньше киевского, однако в нем больше представлено видов копытных животных и птиц. В дендропарке можно гулять в течение дня под тенью старых деревьев и кустарников всех климатических зон и возле чистого озера посреди территории.

Билет в зоопарк и дендропарк единый и стоит 65 грн (взрослый).

Степь – это отделенная зона и попасть в нее можно только в рамках экскурсии "Ретрофотосафари": туристов возит небольшой автомобильчик с тентом между зонами, где на полувольном выгуле содержатся животные.

3. Лемурийское розовое озеро

Розовые озера находятся в Чаплинском районе Херсонской области в селе Григорьевка. Под воздействием солнца и тепла водоросли в озерах вырабатывают каротиноиды, в частности, бета-каротин – вещество, которое содержится в моркови.

Именно из-за этих водорослей вода в озерах необычного розового цвета, а в сильную жару – и вовсе с красноватым оттенком. Также из-за бета-каротина эта вода обладает полезными и целебными свойствами для кожи, суставов и имуннитета.

Люди едут сюда, чтобы покупаться в этих озерах и обмазаться лечебными грязями.

Отметим, что сюда лучше всего ехать в середине лета, когда температура воздуха достигает максимальной отметки. В это время водоросли в озерах цветут сильнее, поэтому вода более насыщенного розового цвета.

4. Ветроэлектростанция "Сивашская"

Такие станции альтернативной энергетики пока что в нашей стране редкость. Эта ветроэлектростанция – самая большая в Украине. Она экономит сотни тонн угля и генерирует 850 ГВт/ч чистой энергии, что оберегает окружающий воздух от невероятного числа выбросов углекислого газа.

И это делает ветряки интересным местом для фотосессий и просто для посещения. Стоит поднять голову под ними, чтобы оценить, какие они огромные.

5. Херсонский Гранд Каньон

Херсонский Гранд Каньон – одно из самых живописных и необычных мест Украины. Находится оно на берегу Днепро-Бугского лимана между селами Станислав и Александровка.

Площадь каньона составляет 660 гектаров. Он является составляющей ландшафтного заказника "Станиславский", поэтому его также называют "Станиславские горы".

Эти горы представляют собой глиняные вертикальные склоны и скалы высотой почти до 60 метров. Происхождение каньона все еще под вопросом. Возможной причиной такого образования породы ученые называют деятельность ветра, таяние льда и даже осаждение космической пыли.

Чтобы максимально насладиться видами каньона, стоит побывать и на вершине скал, и внизу. Незабываемые впечатления обеспечены.

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