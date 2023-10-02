'Это Украина или Грузия?!' Российская туристка вскипела от злости после поездки в Тбилиси

Туристка из Москвы Елизавета месяц отдыхала в Грузии и осталась недовольна поездкой. Гражданку страны-террористки, видите ли, раздражал "национализм" грузин и их проукраинские настроения.

Отдыхала россиянка в Тбилиси. Пропагандистским ресурсам она пожаловалась, что по городу всюду висели сине-желтые флаги, и это ее сильно бесило.

Очевидно, москвичка не понимает, почему население Грузии, 30% территорий которой оккупировано Россией, поддерживает украинский народ и осуждает российскую агрессию и террор.

"Больше всего раздражает, что повсюду висят украинские флаги, везде националистские лозунги. Проезжаешь по центру и не сразу понимаешь, где ты оказался – в Грузии или в Украине", – выдала возмущенная туристка.

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Москвичка пожаловалась на "руссофобию" в столице Грузии, но при этом заявила, что в других регионах страны к ней и ее гражданству относились спокойно.

"Стоит выехать куда-то вроде Кахетии или Сванетии, и там уже такого нет. Люди все спокойные, доброжелательные, никаких украинских флагов и агрессии по отношению к россиянам", – заявила опальная туристка.

А вот украинские флаги в Тбилиси гражданке страны-агрессора не нравились, поскольку якобы "портили антураж города". По ее словам, "напряжение" в Грузии чувствовала не только она, но и ее друзья.

Напомним, ранее в сети распространили видео, на котором уличные музыканты (вероятно, россияне) в Грузии поют российские песни. Это не понравилось одному из местных жителей, который, очевидно, резко осуждает оккупационную политику РФ и не желает слушать музыку страны-террористки у себя дома. Он попытался остановить уличный концерт российских исполнителей.

А в суши-баре Oishi Sushi в Тбилиси с посетительницей из РФ отказались общаться на русском, заявив, что это "язык свиней". А недовольной туристке посоветовали возвращаться в свою "дыру, которую россияне называют страной". Все подробности – в нашем материале.

Также, как писал OBOZREVATEL, одна из туристок из РФ пожаловалась на русофобию в Грузии. Более того, у россиянки хватило наглости высказать свое недовольство о сервисе в стране.

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