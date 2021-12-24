Египет изменил правила въезда в страну: что нужно знать туристам

Египет изменил некоторые правила въезда в страну. Теперь дети с 6 до 12 лет смогут свободно посещать популярные курортные города – ранее им необходимо было делать ПЦР-тест.

Справка о вакцинации или негативный тест нужны только тем путешественникам, которым на момент въезда в республику исполнилось 12 лет. Об этом сообщается на сайте Еgypt ОnlineVisa.

Согласно обновленным правилам Министерства здравоохранения Египта, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста нужна всем туристам, достигшим 12-летнего возраста. При этом тест должен быть сдан не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

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Справка должна быть оформлена с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории. Там нужно указать точное время и дату сдачи теста, а также метод тестирования. Сам документ должен быть на английском или арабском языках.

Путешественники также могут предоставить экспресс-тест на антиген COVID-19, сделанный не более, чем за 24 часа до вылета или свидетельство о вакцинации, если после завершения полного курса прошло не менее 14 дней до въезда в Египет. Не принимают сертификаты, которые заполнены от руки.

Стоимость теста в аэропорту составляет 30 долларов (815 гривен).

Напомним, ранее мы сообщали, что египетский портовый город Александрия, дислоцирующийся на побережье Средиземного моря, неожиданно засыпало снегом. Синоптики установили, что курорт попал под удар европейского циклона.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Швеция не будет пускать в страну иностранных туристов без отрицательного теста на коронавирус. Эти ограничения касаются даже вакцинированных путешественников.