Что нельзя есть в турецких отелях: 7 самых опасных продуктов

Отдых на курортах Турции славится своей доступностью и относительной дешевизной. И если в пятизвездочных отелях качество кухни высокое, то уровень питания в бюджетных отелях оставляет желать лучшего.

Так, свинину всегда заменяют на баранину, а импортные алкогольные напитки сильно разбавляют водой, из-за чего их вкус становится "никаким". И это информация, которую знают все туристы. А вот что не следует есть и пить в отелях Турции, чтобы не загреметь в больницу – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Фруктовые йогурты, сметана и молоко

Молочная промышленность в стране оставляет желать лучшего. В йогурты, сметану и молоко нередко добавляют растительные масла для того, чтобы повысить жирность. От этого также страдают и вкусовые качества изделий животного происхождения.

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В йогурты, которые подают в ресторане в пиалочках к панкейкам, также часто попадают кусочки несвежих фруктов, которые остаются после ужина.

2. Суши с рыбой и блюда из сырого или непрожаренного мяса

Такую еду в Турции опасно есть: кто знает, сколько времени ингредиенты пролежали вне холодильника и как соблюдались условия хранения. Часто в отелях несъеденное накануне мясо иногда подают под другим соусом, в тушеном виде в горшочке или протертым в супе-пюре. Вряд ли им можно отравиться, но это все же несвежая еда.

3. Колбаса

Некоторые турецкие производители умышленно добавляют в колбасы мясо лошади, ослов, курицу и даже свинину, которая запрещена в стране по религиозным соображениям. А на этикетке пишут, что продукт – это чистая говядина.

На вкус такие мясные изделия довольно специфические, поэтому лучше выбирать в турецких ресторанах не колбасу, а чистый кусок мяса.

4. Блюда с сосисками

К блюдам, содержащим мясную нарезку, нужно относиться осторожно. Бывает, что оставшиеся после предыдущего приема пищи кусочки колбасы и сосисок становятся ингредиентами для салатов или яичницы.

5. Десерты со сливками

В некоторых трехзвездочных и ниже отелях повара проделывают трюки с десертами. Чтобы вчерашние тортики выглядели как будто только из духовки, их заливают новым кремом, украшают желе и взбитыми сливками, а также несъеденными фруктами или ягодами.

6. Алкогольные напитки или соки со льдом

Стоит избегать напитков со льдом, поскольку его делают из воды из-под крана. Да и к самим напиткам большой вопрос: чтобы сэкономить, соки, чаи и кофе иногда готовят из порошков. Лучше пить бутилированную воду или напитки из супермаркета.

Также есть смысл отказаться от употребления алкоголя, который предлагают в отелях.

7. Мед

В бюджетных турецких отелях в мед часто добавляют ароматизаторы, подсластители, красители и усилители вкуса. Так, одних из самых известных поставщиков меда в отели туристических городов страны Balderesi, Bal Teknesi и Osmanlı Bal Evi не так давно оштрафовали за наличие опасных веществ в их продукции.

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