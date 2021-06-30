Что нельзя есть в турецких отелях: 7 самых опасных продуктов

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Что нельзя есть в турецких отелях: 7 самых опасных продуктов

Отдых на курортах Турции славится своей доступностью и относительной дешевизной. И если в пятизвездочных отелях качество кухни высокое, то уровень питания в бюджетных отелях оставляет желать лучшего.

Так, свинину всегда заменяют на баранину, а импортные алкогольные напитки сильно разбавляют водой, из-за чего их вкус становится "никаким". И это информация, которую знают все туристы. А вот что не следует есть и пить в отелях Турции, чтобы не загреметь в больницу – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Фруктовые йогурты, сметана и молоко

Молочная промышленность в стране оставляет желать лучшего. В йогурты, сметану и молоко нередко добавляют растительные масла для того, чтобы повысить жирность. От этого также страдают и вкусовые качества изделий животного происхождения.

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В йогурты, которые подают в ресторане в пиалочках к панкейкам, также часто попадают кусочки несвежих фруктов, которые остаются после ужина.

В Турции в йогурты, сметану и молоко нередко добавляют растительные масла

2. Суши с рыбой и блюда из сырого или непрожаренного мяса

Такую еду в Турции опасно есть: кто знает, сколько времени ингредиенты пролежали вне холодильника и как соблюдались условия хранения. Часто в отелях несъеденное накануне мясо иногда подают под другим соусом, в тушеном виде в горшочке или протертым в супе-пюре. Вряд ли им можно отравиться, но это все же несвежая еда.

Суши из сырой рыбы опасно есть из-за возможности отравиться

3. Колбаса

Некоторые турецкие производители умышленно добавляют в колбасы мясо лошади, ослов, курицу и даже свинину, которая запрещена в стране по религиозным соображениям. А на этикетке пишут, что продукт – это чистая говядина.

Стоит отказаться от употребления колбасы в недорогих отелях Турции

На вкус такие мясные изделия довольно специфические, поэтому лучше выбирать в турецких ресторанах не колбасу, а чистый кусок мяса.

4. Блюда с сосисками

К блюдам, содержащим мясную нарезку, нужно относиться осторожно. Бывает, что оставшиеся после предыдущего приема пищи кусочки колбасы и сосисок становятся ингредиентами для салатов или яичницы.

К блюдам, содержащим мясную нарезку, нужно относиться осторожно

5. Десерты со сливками

В некоторых трехзвездочных и ниже отелях повара проделывают трюки с десертами. Чтобы вчерашние тортики выглядели как будто только из духовки, их заливают новым кремом, украшают желе и взбитыми сливками, а также несъеденными фруктами или ягодами.

Вчерашние десерты турецкие повара украшают свежими сливками, чтобы те выглядели презентабельно

6. Алкогольные напитки или соки со льдом

Стоит избегать напитков со льдом, поскольку его делают из воды из-под крана. Да и к самим напиткам большой вопрос: чтобы сэкономить, соки, чаи и кофе иногда готовят из порошков. Лучше пить бутилированную воду или напитки из супермаркета.

Также есть смысл отказаться от употребления алкоголя, который предлагают в отелях.

В Турции лучше вообще отказаться от алкоголя, который предлагают в отелях

7. Мед

В бюджетных турецких отелях в мед часто добавляют ароматизаторы, подсластители, красители и усилители вкуса. Так, одних из самых известных поставщиков меда в отели туристических городов страны Balderesi, Bal Teknesi и Osmanlı Bal Evi не так давно оштрафовали за наличие опасных веществ в их продукции.

В бюджетных турецких отелях в мед часто добавляют различные усилители вкуса

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