Чистый воздух и безопасные улицы: выбран лучший город для жизни в Европе

В современном мире, когда люди все чаще переезжают из одной страны в другую, вопрос о том, где лучше, становится все более актуальным. Ведь важно, чтобы жизнь на новом месте не приносила дискомфорта. В этом году выбрать самый лучший город был довольно тяжело, ведь в Европе началась волна дефицита свободного жилья.

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Оказалось, что швейцарский Берн уже третий год держит статус самого комфортного города для проживания. Это стало известно из исследования консалтинговой компании ECA International, проанализировавшей 500 городов.

"С лучшими удобствами, минимальным загрязнением воздуха и низким уровнем преступности Берн очень привлекателен для мигрантов и их семей. Города Швейцарии, Нидерландов и Скандинавии пополняют десятку самых удобных для жизни мест", – рассказал старший аналитик ECA рейтингов местности Нил Эшман.

Несмотря на свою прекрасность, комфортный климат и шикарные ландшафты, у Швейцарии все же есть некоторые нюансы, которые могут не понравиться украинцам. Хотя у страны высокие зарплатные ставки, она также богата такими же высокими ценами. К примеру, хлеб там можно приобрести в среднем за 200 гривен.

Темперамент швейцарцев также несколько отличается от украинцев. Они гораздо более сдержанны в общении, но любят знать все, что происходит в жизни соседей.

Украина

Киев также попал в этот список. К сожалению, из-за полномасштабного вторжения России город сильно упал в рейтинге со 137 места до 218-го. Зато в 2018 году в столице Украины жизнь была лучше, чем в Москве (146 место).

Другие страны в рейтинге

Следующие позиции в рейтинге заняли Эйндховен в Нидерландах, Ставангер в Норвегии, Женева в Швейцарии и Копенгаген в Дании.

Копенгаген, столица Дании, ранее занимал первую строчку в рейтинге, но сейчас передвинулся на пятую. Такой скачок произошел из-за нехватки жилья.

"Копенгаген все еще является прекрасным городом для экспатриантов, он остается очень удобным для жизни, но в последнее время ощущается дефицит жилья, из-за чего он немного упал в рейтинге", – объяснил Эшман.

В Великобритании Эдинбург (17-е место в рейтинге) самый удобный для жизни, опережая Лондон (37-е место). "Лондон остается очень привлекательным городом для экспатов с отличными удобствами, широкой сетью общественного транспорта и возможностями для отдыха", – сказал аналитик.

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