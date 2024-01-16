'Азиатскую Швейцарию' назвали популярным туристическим направлением 2024 года: что стоит увидеть в Бутане

Маленькая страна в южной части Азии – Бутан со столицей Тхимпху – все чаще привлекает туристов своими живописными пейзажами, колоритной буддистской культурой и статусом одной из самых счастливых стран мира, из-за чего ее и прозвали "Азиатской Швейцарией".

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Страна открыла свои границы для путешественников относительно недавно – в 70-х годах прошлого века, поэтому о ней нечасто говорят как об одном из более популярных направлений для путешествий. Metro отметил, что, несмотря на то, что более 70% территории засажено лесами, все же в Бутане есть что посмотреть и на какие мероприятия сходить.

Стоит отметить, что эта южноазиатская страна стала первой, имеющей негативный выброс углерода, то есть использует больше CO2, чем выбрасывает его в атмосферу. В частности, Бутан – монархическая страна, имеющая своего короля – Намгьял Вангчука, который имеет несколько иной образ и не ходит в бархатной красной шапке.

Как добраться

В страну легче всего попасть самолетом в аэропорт Паро. В 10 минутах от него находится Национальный музей Бутана в форме круга, крепость Ринпунг-дзонг и один из самых живописных монастырей на краю скалы – Тигровое гнездо.

Что посетить

В Долине Гангтей есть еще один монастырь – Гангтей-Гомпа, действующий еще с XVII века. В частности, если повезет, в долине можно попасть на фестиваль Цечу, который проводят на десятый день месяца лунного календаря Тибета.

Гималаями есть возможность полюбоваться из самой высокой деревни в горах в Бутане – Лая. В октябре там проводят Королевский высокогорный фестиваль, на котором дарят подарки и читают стихи.

Активный отдых

В частности, Бутан с радостью принимает кемпингистов. Если такой вид отдыха кажется не очень привлекательным – в сосновых лесах есть роскошные палатки-виллы. Для любителей походов даже существует Трансбутанская тропа, по которой можно пересечь весь Бутан пешком. До 1960-х годов этот путь был единственным, чтобы передвигаться по стране. В последние сотни лет его использовали паломники, гонцы, армии и торговцы.

Велосипедисты также найдут в Бутане утешение. Здесь проводят специализированные туры, которые можно адаптировать под уровень опыта езды на велосипеде и индивидуально спланировать маршрут к достопримечательностям, которые хотелось бы увидеть.

По стране протекает семь главных рек: Пуна-Цанг, Ванг-Чу, Санкош, Мангде-Чу, Мо-Чу и Дрангме, поэтому рафтинг может стать еще одним видом активного отдыха.

Кроме традиционных видов спорта Metro советует попытаться погрузиться в азиатскую культуру "с головой" в бутанской стрельбе из лука, куру (тип дартса) и соксом (метание копья с мишенью).

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