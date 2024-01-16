Бюрократия, космические цены и Шерлоки Холмсы на каждом шагу: телеведущая Иванна Онуфрийчук назвала минусы жизни в Швейцарии

Идеализируя европейские страны, стоит вспомнить украинскую пословицу "хорошо там, где нас нет". Ведь даже в одной из самых счастливых стран мира, Швейцарии, не так прекрасна жизнь, о которой мечтают украинцы, выезжая искать свое счастье за границей. Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук с началом полномасштабного вторжения России уехала в Швейцарию и рассказала, что у этой страны на самом деле немало неудобств и проблем.

Видео дня

Про общепринятые правила, которые нельзя нарушать, хлеб по 200 гривен и дорогое жилье рассказала Иванна в своем Instagram. Хотя эта страна одна из лучших для комфортной жизни, все же свои проблемы имеет.

Грабители

Оказывается, имея звание одной из самых безопасных стран мира, Швейцария все же имеет грабителей.

"Что бы там ни говорили, что Швейцария самая безопасная страна в мире, но не стоит расслабляться. Здесь, как и где угодно, есть грабители жилья, автомобилей, карманов прямо на улице..." – пишет телеведущая.

Космические цены

В этой стране космические цены на еду и жилье. Даже имея высокую минимальную заработную плату в 4000 франков (176 тысяч гривен), ее может не хватить.

"...это высокие цены абсолютно на все. Хорошая заработная плата, за которую я говорила в предыдущем видео, заметно тратится после каждого похода в магазин. К примеру, хлеб здесь стоит от 2,5 (110 грн) до 6 франков (260 грн), а литр молока от 2 франков (90 грн) и выше", – рассказала о ценовой политике Иванна.

Официальные языки

Еще одной проблемой Швейцарии есть ее официальные языки. Телеведущая рассказала, что английский не везде понимают, поэтому нужно учить язык кантона (языковой части страны), в котором проживает человек. А это: или французский, или немецкий, или итальянский, или ретороманский.

Плохой бьюти-сервис

В Швейцарии индустрия красоты плохо развита, поэтому за маникюром и другими процедурами Иванна обращается к украинкам, проживающим за границей.

"Никудышный бьюти-сервис. Я своих мастеров здесь искала вечность. И все равно, почти на все свои процедуры я хожу к украинкам, потому что наши мастера – это любовь", – сказала телеведущая.

Дорогое жилье

Оказывается, в Швейцарии очень тяжело найти жилье. Во-первых, оно дорогостоящее, а, во-вторых, владельцы очень придирчиво относятся к арендаторам.

"Здесь оценивают ваш статус, доход, потенциал перед тем, как сдать вам дом. И вообще арендодатели с большим желанием будут сдавать квартиру тем, кого им посоветуют их друзья или знакомые", – рассказала Иванна.

Бюрократия

Швейцария, как и другие европейские страны, имеет одну постоянную проблему, которая всегда на слуху у украинцев – бюрократия. Многие вопросы решаются "письмами по почте и это может длиться месяцами". В Украине эта же проблема решается "за несколько дней или часов, а то и по звонку".

Рестораны работают по три часа

Что интересно, у заведений общественного питания также есть свои исключения в работе. "Большинство из них работают с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00. В воскресенье большинство заведений и все магазины закрыты", – отметила Иванна.

Соседи-Шерлоки

Переезжая в Швейцарию, следует быть готовым, что соседи станут следить за новыми односельчанами. При нарушении какого-либо общепринятого правила они могут вызвать полицию и даже не явиться на глаза.

Здесь ты как будто постоянно под наблюдением соседей, которые контролируют, не нарушаешь ли ты общепринятых правил. Как вот, не ставишь ли яркие горшки с вазонами на террасе. А если нарушаешь что-то, то могут и в полицию сообщить. И вместо того, чтобы зайти по соседству и спросить о чем-то, или высказать свое мнение, соседи общаются между собой письмами через консьержа", – объяснила Иванна о довольно странном менталитете граждан.

В частности, швейцарцы сдержанны в общении, поэтому украинцам, очень любящим общаться, подружиться с местными будет трудно, отметила телеведущая.

Ранее OBOZ.UA писал, что Швейцария активно помогает Украине финансово. Правительство предоставит около 1,75 млрд гривен на восстановление страны.

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