Чипы под кожей и мужчины в декрете: что удивляет туристов в Швеции

Эксперимент по чипированию людей, сидящие в декрете мужчины, абсолютное игнорирование холода – эти вещи в Швеции шокируют туристов. Однако, на самом деле, это очень развитая страна, давно опережающая в своих инновационных решениях. Что же такого видят здесь иностранцы – читайте в подборке OBOZREVATEL .

Видео дня

1. Шведы очень бережно относятся к природе. Они давно минимизировали количество пластика в их жизни. В магазины все ходят со своими сумочками. Компании, загрязняющие окружающую среду или использующие животных для экспериментов, вряд ли будут пользоваться популярностью в этой стране. Они получают специальную отметку, так что местные знают, что этот производитель не экосознательный и не покупают его продукцию.

2. В магазинах здесь все ведут себя очень вежливо. Шведы любят соблюдать правила поведения в публичных местах, поэтому в супермаркетах никто не спорит и не кричит. На ленту товары кладут так, чтобы кассиру было удобно сканировать штрих-код, а нужную сумму, в случае наличного расчета, готовят заранее. При этом и владельцы торговых центров волнуются о своих посетителях. На тележках размещают карты магазинов, а в самом помещении есть специальные устройства, считающие сумму покупок.

3. К воспитанию детей здесь тоже относятся довольно необычно для нашего менталитета. Декретный отпуск длится в этой стране 480 дней. Большую часть времени с младенцем остается мама, однако папа обязан провести с малышом 3 месяца. Это сделано для того, чтобы максимально погрузить в воспитательный процесс обоих родителей.

4. Кстати, для шведов нормально, когда в декрет выходит отец. Здесь на этот процесс смотрят достаточно прагматично. Кто больше зарабатывает – тот работает. Другой же берет на себя ответственность за воспитание ребенка и домашние дела.

5. Туристов часто удивляет, как легко одеваются местные мальчики и девочки. В мороз можно увидеть на улице малыша без шапки и в расстегнутой куртке. Взрослые тоже не заморачиваются по поводу одежды. Здесь принято закаляться с малого возраста, чтобы укреплять иммунитет.

6. В шведские сады можно отдавать детей старше 1 года. При этом нет никаких требований к их уровню развития. Да и в самих заведениях дошкольного образования воспитанники скорее отдыхают и развлекаются, чем готовятся к обучению. Их не заставляют спать или делать какие-нибудь дела. Весь процесс направлен на развитие творчества и мышления.

7. В Швеции очень ценят культуру отдыха. Это означает, что рабочий день длится ровно столько времени, сколько указано в договоре. Никто не может побеспокоить сотрудника по окончании его смены или же на выходных. Власти считают, что это обеспечивает психическое здоровье населения.

8. Шведы – очень культурные люди. Здесь не принято выяснять отношения на людях, громко говорить или выражать открытую агрессию к кому-либо. Так что кажется, что местные никогда не ссорятся и всегда ведут себя дружелюбно. На самом же деле все неприятные моменты они оставляют за закрытыми дверями, чтобы не создавать неудобства для окружающих.

9. Местные жители – фанаты спорта. При этом не какого-то конкретного вида, а всей физически активности. Здесь любят бегать, плавать, кататься на лыжах, играть в футбол, баскетбол и волейбол. 3 млн шведов официально зарегистрированы в разных спортивных клубах.

10. Более 3 тысяч шведов уже имеют собственные чипы. Этот эксперимент был запущен в 2015 году. Устройство вводят под кожу с помощью укола. На него записываются банковские данные, коды доступа и другая информацию. Так даже оплатить покупку в магазине или пройти через турникет в метро можно с помощью одного прикосновения.

Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях жизни в Японии, Китае и Германии.