Собираетесь ли вы в Краков на 2 дня или на 2 недели – вам в любом случае будет чем здесь заняться. Старинные замки и современные районы, университеты с давними традициями и интересные аттракционы. Все это приготовил для туристов небольшой польский город. OBOZREVATEL знает 7 причин поехать в Краков этой осенью.

1. Дешевые отели

Где еще в Европе вы сможете арендовать комфортный номер в центре города за 20$. И это еще не самая низкая цена. Краков – это не только туристический, но и студенческий городок. Здесь много хостелов и общежитий, где можно переночевать за 7-10$. При этом вы получите максимально клиентоориентированный сервис и идеально чистый номер или комнату.

2. Крутой шоппинг

Возможно, в Кракове гораздо меньше брендовых бутиков, чем в Милане или Париже. Однако здесь можно полностью обновить гардероб в многочисленных магазинах масс-маркета, по качеству одежды не отстающих от известных кутюрье. Да и цены здесь значительно лояльнее, чем в других странах.

3. Студенческие вечера

Как вы уже знаете, у города есть куча университетов, поэтому сюда постоянно съезжаются студенты со всей Польши и из-за границы. Поэтому здесь каждую пятницу можно неожиданно попасть на молодежную вечеринку. Устраиваются они, как правило, в парках возле общежитий. Присоединиться может любой желающий. Здесь все классно проводят время и знакомятся со многими интересными людьми.

4. 6-часовые экскурсии

Краковские гиды, наверное, обожают свой город. Здесь почти невозможно найти двухчасовую экскурсию. Ведь даже небольшая прогулка по городу занимает гораздо больше времени. Если вы договаривались только на осмотр центра, вас все равно поведут на окраину города, чтобы хотя бы издали показать старинный замок Вавель и еврейский квартал. Кстати, обуйте удобные кроссовки. Значительная часть Кракова покрыта брусчаткой, поэтому ноги очень быстро устают.

5. Вкусные забегаловки

Если ваши желудки достаточно крепки для жирной польской пищи, то обязательно пообедайте в одной из многочисленных забегаловок или столовых. Здесь подают блюда традиционной кухни. Среди них очень большой выбор жаркого с капустой и картофелем, домашних колбасок и, конечно, разных первых блюд.

6. Интересные достопримечательности

В Кракове трудно остановиться на одном месте, потому что хочется увидеть как можно больше достопримечательностей. Среди них Мариацкий костел, Барбакан, коллегиум Майус, площадь Рынок и еще множество различных мест.

7. Необычные музеи

В Польше очень серьезно относятся к использованию в музейном деле современных технологий. Так в разных заведениях Кракова вы можете увидеть 3D-реконструкции разрушенных достопримечательностей, отправиться в VR-путешествие по средневековым улочкам, посмотреть фильм, который транслируется на пару или поиграть в игру с настоящим рыцарем. Так что в музеях города вы точно не будете скучать.

В связи с новой волной коронавируса европейские страны вводят карантинные ограничения. Перед тем, как планировать поездку в Краков, внимательно ознакомьтесь с правилами въезда в Польшу.

Ранее OBOZREVATEL писал: