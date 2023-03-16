7 мест на Земле, где не становилась нога человека. Фото и видео

Люди еще не освоили некоторые уголки Земли. На безлюдных островах, в горах и пещерах до сих пор хозяином является природа.

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Смельчаки пытались быть первопроходцами, но большинство опасных экспедиций окончились трагически. OBOZREVATEL рассказывает о местах на планете, где не становилась нога человека.

Горы Намули, Мозамбик

На севере Мозамбика находятся равнины Восточно-Африканского плоскогорья, которые никогда не изучали люди. В 2014 году профессиональные скалолазы смогли впервые покорить вершину горного хребта Намули, но им удалось исследовать только отдельную часть гор. Они взбирались туда целый месяц. Скалы настолько крутые, что до сих пор никому не удается узнать, живут ли люди или животные на склонах.

Пещера Шондонг, Вьетнам

Вьетнам привлекает туристов своей таинственностью, потому что здесь много мест, которые до сих пор никто не исследовал. В частности, пещера Шондонг, где есть много непроходимых закоулков. Сюда никто не заходил. Она расположена в провинции Куангбинь у национального парка Фонгня-Кебанг. Пещера считается самой длинной в мире, ее длина в 9 километрах, а ширина достигает 150 метров.

Юкатанские сеноты, Мексика.

В Мексике археологи ныряли в систему трех подводных пещер Ла Мина вблизи города Акумал на побережье полуострова Юкатан. В результате были обнаружены следы древних людей, которые 10-12 тысяч лет назад добывали в этих рудниках охру. До сих пор под водой остаются километры неизведанных каналов, даже самые профессиональные дайверы не решаются туда погрузиться, потому что это очень опасно.

Архипелаг Кергелен, Франция

Архипелаг Кергелен расположен в Индийском океане, в его составе около трех сотен островов и скал. Чаще сюда приезжают рыбаки, а постоянного населения на островах нет. Во время Второй Мировой войны это место было базой для немецких крейсеров. Однако до сих пор есть скалы и маленькие островки, где никогда не было людей.

Каменый лес, Мадагаскар

Каменный лес на Мадагаскаре мог использовать локацию для фантастического фильма, если бы съемочная группа туда добралась. Скалы высотой около 70 метров очень остры, поэтому зайти внутрь невозможно. Здесь нет зеленых растений. Камни покрыли часть национального парка, что ни одно деревце не может прорасти.

Северная Патагония, Чили

В Северной Патагонии переплетаются тропические леса, ледники и горящие источники. Невероятный ландшафт Чили привлекает туристов, но исследовать всю местность все еще никто не смог. Здесь расположено самое большое количество ледников за пределами полярных регионов.

Гангкхар Пуэнсум, между Китаем и Бутаном

Гора Гангкхар Пуэнсум считается самой высокой непокоренной вершиной мира. Горный хребет высотой 7570 метров лежит на территории между Бутаном и Китаем. Все попытки забраться на гору заканчивались трагически, поэтому власти Бутана запретили альпинизм.

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