6 настроений лета: где в Европе отдохнуть в 2023 году

Лето – отличное время для путешествий, ведь именно сейчас начинается сезон отпусков. На этот раз вместо курортов мы соберем для вас 6 европейских столиц, которые стоит посетить в ближайшие месяцы.

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Афины

Начнём с самого горячего пункта с нашего перечня. В столице Греции летом жарко и сухо, а средняя температура колеблется в районе 30 градусов выше нуля. Если такие условия вас не пугают, то в городе есть множество локаций, которые позволят с головой погрузиться в античную историю.

Конечно же, это величественный Акрополь, который был много раз разрушен и возведен снова, монастырь Дафни с его византийской мозаикой и архитектурой, которая оставляет след в памяти с первых секунд, а также площадь Синтагма, где расположен знаменитый королевский дворец.

Не забывайте, что местность в Афинах усеяна горами и холмами, так что стоит запастись силами и подобрать удобную для многочисленных подъемов и спусков обувь.

Рим

Вечный город с его поразительной тысячелетней историей. Еще одна колыбель античной культуры в Средиземноморье. Климат здесь немного мягче, чем в Афинах, а температура будет колебаться между 25 и 30 градусами тепла.

Рим слишком велик, чтобы уделять ему всего один день. Здесь хочется задержаться на неделю. Это, своего рода, вариант 2 в 1, поскольку у вас еще есть возможность посетить Ватикан. Следует ли напоминать, что он считается отдельным государством?

Сделайте несколько фотографий на фоне Колизея и обязательно загляните внутрь, чтобы оценить масштаб работы древних архитекторов. Пройдитесь по площади Святого Петра, где вот уже много лет католики со всего мира приветствуют очередного Папу. Насладитесь росписью Сикстинской капеллы непревзойденного Микеланджело.

Это лишь малая часть того, чем так славится Рим. Поэтому причин, почему столицу Италии ежегодно посещают около 29 миллионов человек, очень много.

Лиссабон

Столица Португалии – увлекательное место для отдыха летом. Здесь переплетаются горячее солнце, великолепные пляжи и нескончаемые культурные и исторические сокровища.

Редкие дни в Лиссабоне обходятся без ярких лучей и приятного океанического бриза. Средняя температура летом здесь держится в районе 28 градусов, следовательно, стоит захватить крем от загара и несколько бутылок воды, прежде чем отправляться в путешествие по местным улочкам.

Начать исследование "города семи холмов", как его ласково называют сами португальцы, следует из района Алфама, где расположены старые сооружения. Здесь вы найдете колоритные дома, насладитесь видами с одной из смотровых площадок и сможете выпить местного вина. А как известно, этот напиток в Португалии очень вкусен.

Если в какой-то момент прогулки вам станет скучно, всегда можно поехать на один из огромных песчаных пляжей.

Париж

Мы не могли обойти стороной самый романтичный город Европы. Разумеется, Париж привлекает миллионы туристов независимо от времени года, но лето придает ему особый шарм.

В отличие от предыдущих направлений средняя температура здесь ниже – от 20 до 25 градусов тепла, а небольшие дожди или грозы наблюдаются чаще. Но неужели вам никогда не хотелось попасть под ливень в Париже?

Учитывая время года, мы оставим за скобками многочисленные знаменитые музеи и галереи, в очереди к которым вы можете провести всю солнечную часть дня, и попытаемся сосредоточиться на том, что стоит увидеть без предварительного ожидания.

Разумеется, это Эйфелева башня, являющаяся символом столицы Франции. Если страх высоты – это не о вас, с ее смотровой площадки открывается великолепный вид. Дальше пройдем на Монмарт, где традиционно много художников и туристов. Здесь же расположены уютные кафе и магазины. Не забудем и о Версальских садах, в тени которых можно спрятаться от палящего солнца.

Это далеко не полный список, но смысл вы наверняка уже поняли.

Амстердам

Удивительный город на берегу Северного моря. Благодаря ему же, в столице Нидерландов всегда высока влажность и умеренная температура летом. В среднем это около 20 градусов выше нуля.

Можно долго говорить о неповторимой голландской архитектуре и почему Амстердам является одним из ее лучших образцов, но попытаемся сосредоточиться на конкретике.

Хороший способ увидеть знаменитые местные каналы – купить часовую экскурсию на лодке. Пусть вы и не успеете рассмотреть все, но за это время уже составите свое впечатление о городе и поймаете необходимое настроение. Если же вы предпочтете пешую прогулку, обратите внимание на велосипедистов, которых здесь крайне много. Всегда есть возможность присоединиться к ним.

В квартал красных фонарей советуем заглянуть уже после заката, но будьте осторожны, ведь здесь можно встретить мошенников и преступников, которые ищут доверчивых туристов. В светлую часть дня посетите огромный зеленый Вондельпарк, где вы можете полежать прямо на газоне, или известный рынок цветов Блуменмаркт. Последний будет особенно интересен людям, занимающимся растениями.

Прага

Очередная столица в нашем списке. Летом город оживает, предлагая множество локаций для развлечений и отдыха. Чехия встретит вас солнечной погодой и температурой от 20 до 25 градусов тепла.

Поскольку Прага расположена на двух берегах реки Влатвы, это и определило одну из ее главных достопримечательностей – Карлов мост. Проходя по нему, вы не только ощущаете дух эпохи, но и сможете насладиться работами выдающихся скульпторов, разместивших здесь свои шедевры. Единственным минусом является большой поток туристов, поэтому мы рекомендуем вам встать раньше, чтобы не спеша все осмотреть.

На одном из берегов вы увидите величественный пражский Град, долгие годы служивший резиденцией королей и до сих пор являющийся одним из самых узнаваемых архитектурных памятников средневековой Чехии.

Совсем рядом расположен знаменитый Танцующий дом. Вы точно его не упустите, ведь он сильно выделяется на фоне старинной архитектуры. По плану он обязан был воплощать идею разрыва чешского общества с тоталитарным прошедшим и символизировать курс на конструктивные конфигурации. Насколько это удалось воплотить в жизнь, судить вам.

Один из необычных способов посмотреть Прагу – отправиться в речной круиз. Для этого вы можете как арендовать одну из небольших лодок или катамаран, так и выбрать более комфортный вариант с туристическими кораблями, курсирующими по Влатве.

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