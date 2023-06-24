5 невероятных заповедников, поражающих своей красотой

В мире существует множество заповедников, хранящих нетронутыми невероятные природные чудеса, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Представляем вам пять увлекательных мест, которые поразят вас до глубины души.

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Гранд Каньон, США

Каждый второй житель планеты хотя бы раз слышал об этом чуде света, находящемся в штате Аризона. Длина Гранд Каньона – более 440 километров, а на его формирование понадобилось целых десять миллионов лет!

Заповедник занимает почти 5 тысяч квадратных километров, но не вся территория открыта и безопасна для путешественников. Самым популярным туристическим местом считается южная часть ущелья, где можно приблизиться к краю пропасти. Также здесь расположены смотровые площадки, с которых открывается роскошный вид на сохраненные резервации коренных племен Хавасупаи и Валапай.

Вы можете посмотреть один из самых удивительных Национальных парков Америки, отправившись на пешую прогулку, или заказав автобусную экскурсию.

А для самых смелых есть возможность сплава по реке Колорадо на настоящем каноэ. С такого ракурса Гранд Каньон открывает совсем другие, но не менее впечатляющие виды.

Плитвицкие озера, Хорватия

Национальный парк потрясающей красоты привлекает путешественников со всего мира сказочными пейзажами. Изумрудные каскадные водоемы, окруженные многовековым елово-буковым лесом, влюбляют в себя с первого взгляда.

В заповеднике насчитывается 16 больших и около двух десятков меньших озер, а еще более 140 водопадов. Кстати последняя цифра ежегодно увеличивается, ведь из-за чрезвычайно мягкой породы скал вода легко прокладывает себе новые пути. Также самые любознательные путешественники могут найти на территории одну или несколько из 30 пещер, хорошо скрытых природой.

Вода здесь настолько чистая, что вы без проблем сможете любоваться целыми стаями форели, отлов которой в заповеднике запрещается.

Национальный парк прекрасен в любое время года. Летом рекомендуем отправиться в поход на Медведжак, а для любителей экстрима на территории проложено несколько велосипедных маршрутов. Зимой же неподалеку работает горнолыжный курорт.

Чжанцзяде, Китай

Один из самых фантастических заповедников в мире славится необычными скалами-столбами, покрытыми густыми тропическими лесами. Именно здесь Джеймс Кэмерон снимал невероятные кадры планеты Пандора для легендарного фильма "Аватар".

Всего в парке около трех тысяч таких вершин, треть из которых высотой более 200 метров, а самая высокая точка в этой местности – гора Доупенг – достигает 1890 метров.

Здесь вы будете иметь уникальную возможность прогуляться по мосту, который соединяет вершины двух скал на высоте 357 метров. Кроме того, в заповеднике есть рукотворные стеклянные конструкции подвесного типа. Они точно рассчитаны не на слабонервных туристов, ведь находясь на прозрачной поверхности появляется ощущение полета над пропастью.

Также на территории расположен самый высокий в мире подъемник – "Лифт 100 драконов", поездка в котором подарит вам незабываемые впечатления.

Йеллоустоун, США

Основанный в 1872 году, он стал первым Национальным парком в мире. Гигантский заповедник занимает площадь почти 900 тысяч гектаров и расположен на территории сразу трех штатов: Вайоминг, Монтана и Айдахо.

Йеллоустоун известен своим супервулканом, извержение которого может навсегда изменить облик планеты. Местные жители еще в 2014 году заметили странное поведение бизонов, что может свидетельствовать о приближающейся опасности.

Уникальный ландшафт парка поразит вас: здесь есть и горные массивы, покрытые лесами, и каньон, в котором течет река Йеллоустоун, и живописные водопады. Также на территории находятся сотни гейзеров, высота струи некоторых из них достигает 30 метров.

Визитной карточкой заповедника является Большой призматический источник, постоянная температура которого – более 70 градусов. Оно знаменито разноцветной водой: от оранжевого до синего в разные сезоны. Изменение окраски происходит вследствие воздействия особых бактерий, обитающих на планете уже миллионы лет.

Серенгети, Танзания

Название этого парка переводится с местного диалекта народа Масаи как "бесконечные равнины". Хотя ландшафт местности довольно разнообразен: с одной стороны возвышаются холмы, с другой простираются бескрайние саванны, а еще в пределах заповедника находится величественный вулкан Килиманджаро.

Национальный парк славится огромным количеством самых разных животных. Здесь обитают антилопы гну, зебры, слоны, носороги, леопарды, буйволы, крокодилы, бегемоты, жирафы, гиены и многие другие. Именно в Серенгете обнаружили самую большую стаю львов на планете – прайд, насчитывающий 41 большую кошку.

Увидев ежегодную миграцию зебр, когда целые стада животных мчатся по просторным равнинам, вы запомните это зрелище навсегда. Элтон Джон даже написал об этом явлении песню под названием "Круг Жизни".

Кроме традиционного сафари, вы сможете насладиться здесь экзотическими пейзажами африканских саванн, исследовать скалы, на которых сохранились рисунки племени Масаи или поехать на экскурсию к самому большому водоему континента – озеро Виктория.

Пусть эти природные чудеса еще раз напомнят вам о красоте и разнообразии нашей планеты, а также станут вдохновением для сохранения этих уникальных мест для будущих поколений. Почувствуйте себя частицей великой и неповторимой природы!

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