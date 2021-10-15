Где можно неплохо жить на среднюю украинскую зарплату? 6 самых дешевых стран в мире

Переезд за границу – лучший способ познакомиться поближе со страной и ее культурой. В мире есть немало бюджетных мест, где можно жить интересно и насыщенно.

OBOZREVATEL рассказывает, куда именно можно эмигрировать, чтобы расширить карьерные перспективы и улучшить уровень собственного комфорта.

Вьетнам – казна различных рекреационных ресурсов: горы, море, экзотические леса и озера. Эта страна прекрасно подходит не только для вдохновения путешественников, но и для проживания. Здесь цены на жилье и питание позволяют остаться на длительное время. Люди с чудесным знанием английского имеют шанс найти работу в IT-компаниях и сферах обслуживания.

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Cost of Living во Вьетнаме (актуальные средние цены на проживание) смотрите по этой ссылке.

Болгария – одна из самых бюджетных в Европе. Здесь неплохой уровень жизни и большие возможности для карьеры. Самые популярные вакансии: в сфере туризма, образования и IT. Эта страна имеет качественную медицину и развитую транспортную инфраструктуру. Новые жители, которые переехали из Украины или России, быстро адаптируются к условиям жизни в Болгарии, ведь здесь похожа речь и национальная кухня.

Cost of Living в Болгарии (актуальные средние цены на проживание) смотрите по этой ссылке.

Польша по сравнению с другими европейскими странами, бюджетная для проживания. Здесь развита инфраструктура, достойная оплата труда и большой выбор мест для трудоустройства и развлечений. Незнание польского – не проблема, если вы знаете английский.

Cost of Living в Польше (актуальные средние цены на проживание) смотрите по этой ссылке.

Все страны, которые сформировались после распада Югославии, – бюджетные для проживания. Обстановка в Боснии спокойная и стабильная, но стоит заметить, что здесь есть определенные экономические и геополитические проблемы. Без знания языка в этой стране сложно найти работу, но приятные цены на продукты и жилье с каждым годом все больше и больше привлекают фрилансеров.

Cost of Living в Боснии (актуальные средние цены на проживание) смотрите по этой ссылке.

Это одна из самых доступных стран Европы с точки зрения цен на питание, жилье и развлечения. Для украинца есть несколько аргументов, чтобы выбрать эту страну для проживания: прекрасные отношения между народами, легко выучить язык, знакомая культура и кухня. К тому же здесь можно легко найти работу и есть немало локаций для уютного отдыха.

Cost of Living в Сербии (актуальные средние цены на проживание) смотрите по этой ссылке.

В Армении доступна аренда жилья и дешевая еда. А еще – огромный выбор мест для отпуска и туризма. Почти 80% населения знают русский язык, поэтому здесь не будет языкового барьера. Есть большой спрос на специалистов в IT-сфере, медицине, добывающей промышленности и фармацевтике.

Cost of Living в Армении (актуальные средние цены на проживание) смотрите по этой ссылке.

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