12 особенностей жизни в Дубае, которые вводят в ступор украинцев. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Шейхи заводят экзотических животных, а полицейские ездят на суперкарах

Практически у каждого путешественника Дубай ассоциируется с роскошью и богатством. И не зря: туристическая столица ОАЭ удивляет неординарными развлечениями, причудливыми сооружениями и избытком денег.

OBOZREVATEL рассказывает об особенностях жизни в Дубае, которые являются обыденностью для арабских шейхов. Жители города "лакомятся" золотом, передвигаются на вертолетах и заводят экзотических животных.

  • Полиция патрулирует улицы на Bentley, Ferrari и Lamborghini. От таких "крутых" копов точно никто не сможет убежать.

Полиция патрулирует улицы на суперкаре.
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  • В Дубае авто ценится не за дорогую марку, а больше за экстравагантный дизайн. Поэтому даже обычные внедорожники бывают king size.

В Дубае есть много экзотических авто.

  • Здесь круглый год температура воздуха держится на уровне +50 градусов по Цельсию, и местные жители никогда не видели снега и мороза. Изобретательные застройщики решили сделать комплекс для катания на лыжах с искуственным снегом в торгово-развлекательном центре.

В торговом центре можно покататься на лыжах.

  • Вместо напитков и шоколада в автомате выдают слитки золота.

В автомате можно купить золото.

  • Теннисная площадка с невероятным видом на мегаполис построили прямо на крыше небоскреба.

Теннис на высоте многоэтажки.

  • Вместо котиков и собачек дубайцы заводят экзотических животных: леопардов, тигров или крокодилов. Во всех зоомагазинах есть корма для таких питомцев.

Вместо кота заводят гепарда.

  • В Дубае проводятся гонки с верблюдами, оседланными роботами.

Устраивают скачки для верблюдов.

  • Туристы обожают наблюдать за пробками в Дубае.

Как выглядят пробки в Дубае

  • Такой десерт с настоящим золотом стоит тысячу долларов.

Продают десерты с золотом.

  • А если закончились деньги, в супермаркетах есть полки с бесплатной едой.

В супермаркетах есть бесплатная еда.

  • На геликоптере быстрее передвигаться по большому городу.

Если не хочется ехать на авто – можно полетать.

  • И снова о золоте. Самые состоятельные граждане ОАЭ даже тюнинг своего авто делают с вкраплениями драгоценных металлов.

Дубайцы тюнингуют автомобили.

Ранее OBOZREVATEL писал о Дубае:

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