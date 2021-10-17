12 особенностей жизни в Дубае, которые вводят в ступор украинцев. Фото
Практически у каждого путешественника Дубай ассоциируется с роскошью и богатством. И не зря: туристическая столица ОАЭ удивляет неординарными развлечениями, причудливыми сооружениями и избытком денег.
OBOZREVATEL рассказывает об особенностях жизни в Дубае, которые являются обыденностью для арабских шейхов. Жители города "лакомятся" золотом, передвигаются на вертолетах и заводят экзотических животных.
Полиция патрулирует улицы на Bentley, Ferrari и Lamborghini. От таких "крутых" копов точно никто не сможет убежать.
В Дубае авто ценится не за дорогую марку, а больше за экстравагантный дизайн. Поэтому даже обычные внедорожники бывают king size.
Здесь круглый год температура воздуха держится на уровне +50 градусов по Цельсию, и местные жители никогда не видели снега и мороза. Изобретательные застройщики решили сделать комплекс для катания на лыжах с искуственным снегом в торгово-развлекательном центре.
Вместо напитков и шоколада в автомате выдают слитки золота.
Теннисная площадка с невероятным видом на мегаполис построили прямо на крыше небоскреба.
Вместо котиков и собачек дубайцы заводят экзотических животных: леопардов, тигров или крокодилов. Во всех зоомагазинах есть корма для таких питомцев.
В Дубае проводятся гонки с верблюдами, оседланными роботами.
Туристы обожают наблюдать за пробками в Дубае.
Такой десерт с настоящим золотом стоит тысячу долларов.
А если закончились деньги, в супермаркетах есть полки с бесплатной едой.
На геликоптере быстрее передвигаться по большому городу.
И снова о золоте. Самые состоятельные граждане ОАЭ даже тюнинг своего авто делают с вкраплениями драгоценных металлов.
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