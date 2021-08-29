В Дубае появится гигантское колесо обозрения: там будут кабинки для свадеб и вечеринок

В Дубае появится гигантское колесо обозрения, в котором будут кабинки для свадеб и вечеринок. Оно будет самым большим и высоким в мире – 250 метров.

Билеты на аттракцион уже доступны для бронирования, сообщает khaleejtimes.com. На колесе обозрения доступны праздничные катания для помолвок, свадеб, дней рождения, деловых мероприятий и многого другого (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как говорится на официальном веб-сайт Ain Dubai, пары могут сказать "да" на высоте 250 метров над знаменитым горизонтом Дубая, с вращением на 360 градусов в премиальной кабине с кондиционером для 10 человек. Также на сайте предлагают пакеты предложений руки и сердца.

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"Полюбуйтесь захватывающими видами из красиво оформленной каюты, наполненной цветами и свечами, а также музыкой на ваш выбор, чтобы завершить атмосферу", – говорится на сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самое высокое здание в мире, башню Бурдж-Халифа (Burj Khalifa) в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), на 30-й День Независимости Украины 24 августа подсветили цветами украинского флага.