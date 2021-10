В Дубай – самостоятельно. Город будущего и его чудеса, которые обязательно нужно увидеть

К счастью, самые жесткие коронавирусные ограничения для туристов остались позади. И пусть пока сам боженька не в курсе, какие новые волны и штаммы ждут нас впереди, доступная вакцинация и выученные назубок меры противовирусной безопасности дают если не уверенность, то уверенную надежду: летать мы по-прежнему будем. Причем список стран, доступных для украинцев, расширяется чуть ли не ежедневно.

Где именно продлить себе лето или провести бархатный сезон – личное дело каждого. OBOZREVATEL решил в этот раз рассказать об отдыхе в Дубае.

Так исторически, но совсем не случайно сложилось, что украинцы к Дубаю неравнодушны, однако посещать этото город летом они опасаются – жарковато. Да и ограничений при въезде, на первый взгляд, чуть побольше, чем в привычных Турции или Египте.

Что касается климата, тут мы спорить не станем: комфортную для украинца температуру воды и воздуха до +30°С здесь можно застать с сентября по декабрь и с марта по май, а идеальным временем для посещения Дубая считают октябрь и апрель.

Тем не менее, Дубай так активно вкладывается в развитие всесезонной инфраструктуры и новых туристических "заманушек", где комфортно в любое время года, что мы без колебаний решили отправиться туда прямо посреди жаркого августа, когда температура воздуха колебалась между 37℃ и 43℃. Зачем?

Во-первых, чтобы протестировать лично систему въезда и выезда из страны и почувствовать себя принцессами на борту самолета flydubai – разумеется, в бизнес-классе. Во-вторых, чтобы побывать на новых локациях для туристов (спойлер – вам туда очень нужно!) и проверить, как поживают старые добрые чудеса.

В-третьих – чтобы убедиться, что отели в Дубае прекрасны и могут служить настоящим оазисом комфорта и прохлады в любом пекле: повсюду работают кондиционеры и бассейны, к которым чаще всего прилагается футуристичный вид на город, бар и ресторанчик, где можно вкусно перекусить.

В-четвертых – чтобы как следует отдохнуть, оторваться, сменить обстановку, расслабиться (да, все одновременно)... Ну и в-пятых – хватит себя обманывать – чтобы наделать нереальных, космических, почти киношных и завораживающих фото для соцсетей, статей и семейных альбомов (спойлер: сделанных в Дубае аватарок хватит на пару лет).

Ну а теперь обо всем по порядку.

Красиво жить не запретишь, особенно пассажирам flydubai, особенно с билетами бизнес-класса. Мы лично считаем так: если уж релакс, так по полной. И если театр начинается с вешалки, то качественный отдых – с высокотехнологичного кресла, которое раскладывается в полноценную кровать, вкусной еды, напитков и медиасистемы с огромным выбором фильмов, музыки и прочего контента на большом экране новенького Boeing 737 MAX.

У flydubai кресла бизнес-класса предлагают максимум пространства и совершенно домашнее удобство. Благодаря встроенной опоре для поясницы, большому углу наклона и выдвижной подставке для ног, мягкому пледу и подушечке легко заснуть во время просмотра фильма, а потом внезапно проснуться и еще секунд 10 пытаться понять, где вы вообще и зачем здесь находитесь. Я лично с успехом так и сделала. Проснулась среди ночи и решила, что отключилась дома перед экраном с сериальчиком.

Если во время полета вам все же нужно быть онлайн, у flydubai есть Wi-Fi на борту, чтобы даже в небе серфить интернет, социальные сети, отправлять электронные письма и узнавать последние новости. Но лично мы – за бортовую развлекательную систему, ведь поработать вы еще успеете на земле.

Хотя погодите. Если театр начинается с вешалки, то отпуск все-таки не с кресла – а с лаунж-зоны в аэропорту! Если, конечно, вы догадаетесь приехать хоть немного заранее, чтобы как следует насладиться атмосферой, пироженками и латте. Это в Борисполе.

В Дубайском же аэропорту лаунж-зоны flydubai и роскошных Emirates – единое целое. И вот здесь уж на обратном пути вы не только успеете закончить все свои рабочие дела на аэропортовом Wi-Fi, но и отведать местных деликатесов по полной программе. Горячо рекомендуем успеть!

Если же бизнес-класс вы считаете излишеством, о покупке билета в эконом-класс тоже не пожалеете. Кресла в "экономе" имеют инновационный дизайн, с оптимальным пространством для ног. Увеличенный объем багажных полок и комфортная для зрения система освещения создают атмосферу, которая позволяет по-настоящему расслабиться и насладиться полетом.

Ну и конечно, вы всегда сможете выбрать из нескольких вариантов питания на борту. Если путешествуете по тарифу "Выгодный" или "Гибкий", вас покормят горяченьким бесплатно. Пассажиры, выбравшие тип тарифа "Легкий", смогут заказать еду перед полетом. Также на всех рейсах можно в любой момент купить легкие закуски и напитки.

А еще всех счастливчиков, которые забронируют рейс flydubai с 1 октября 2021-го по 31 марта 2022 года, ждет приятный сюрприз -– билет на один день выставки Expo 2020 Dubai, которая проходит в этот период, в подарок.

Главная причина, по которой мы обожаем Дубай, – это миллион возможностей для отдыха самого разного типа. Возможности эти легко чередовать, чем мы с успехом и занимались.

Пляжный семейный релакс – велкам. Детские клубы, парки развлечений, белый песок и бирюзовая вода Джумейры (ну или бассейнов) всегда к вашим услугам.

Выездные тусовки молодежной компанией (не комплексуйте, ведь в наше время 40 лет – это новые 20) – тут главное не увлечься и не забыть про обратный рейс.

Любование чудесами природным и рукотворными: никто не отменял джип-сафари на закате в пустыню (по секрету: лучшие фото – оттуда), прогулки на корабликах, смотровые площадки, поющие фонтаны, удивительные шоу и еще кое-что потрясающее, о чем мы напишем позднее.

Ну и, простите, но не можем пропустить нашу маленькую слабость, о которой только ленивый не слышал: местное беспилотное метро. Если сядете в первый вагон, купив специальный билет, можете сэкономить на походе в кино в стиле "киберпанк", ведь вместо кабины машиниста там огромное смотровое стекло, открывающее Дубай во всей его красе и величии.

Если у вас еще остались вопросы а-ля "зачем мне этот город небоскребов", то вот вам факт: Объединенные Арабские Эмираты, и в частности Дубай, – признанные лидеры Ближнего Востока и Северной Африки по числу записей в Книге рекордов Гиннесса. По состоянию на конец 2020 года, в общей сложности страна установила 425 мировых рекордов, из них 34 – в том самом насыщенном 2020-ом.

И эти рекордные объекты вы сможете посмотреть, потрогать изнутри и снаружи, сфотографировать и даже послушать, пока Саудовская Аравия и другие конкуренты не успели эти рекорды побить. И уж поверьте, ваш инстаграм после этого будет обречен на популярность.

Среди рекордных локаций Дубая:

высочайший в мире небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров: там целых 163 этажа и удивительная архитектура;

семейный парк Global Village: за рекордное количество LED-лампочек (36 676 штук), крупнейшую в мире музыкальную мозаику и крупнейший виртуальный рок-концерт;

крупнейшая в истории деревянная лодка доу длиной 91,47 метра и шириной 20,41 метра;

крупнейший в мире цветной фонтан The Palm Fountain;

самый высокий отель мира – 75-этажный Gevora и множество других объектов.

Рекорды – это, конечно, хорошо, и у представителей Книги Гиннесса всегда есть повод для отличной командировки, но все-таки хотелось бы рассказать вам о тех местах, новых и проверенных, где нам удалось недавно побывать лично, и дать "живые" рекомендации.

Скажем откровенно, начать хотелось бы с отелей – ведь нам за одну поездку удалось побывать сразу в четырех из них, настолько роскошных и разных (чего стоит один лишь легендарный "Парус" Бурдж Аль Араб), что молчать об этом нереально. Но нет. Отели мы приберегли для отдельного материала – слишком уж много хочется рассказать и слишком много кадров показать, так что начнем с достопримечательностей.

Дубай – это город, который вырос среди пустыни. Можете представить себе, каких усилий стоило людям за считанные десятилетия сотворить такое чудо в песках? Если вы киевлянин, всю свою жизнь мечтающий о метро на Троещину, то вряд ли.

И в этом самом городе на песке есть даже собственный тропический лес, рукотворная "зеленая планета" The Green Planet, где и нам удалось побродить под сенью покрытых цветами зеленых ветвей, под крики экзотических птиц и журчание водопада.

The Green Planet – это по сути замкнутая экосистема, вместившая в 4-этажном здании в стиле "оригами" более 3000 видов экзотических растений, животных и птиц: попугаев, туканов, лемуров, летучих мышей, змей, ящериц и даже бинтуронга, называемого в народе "кошачьим медведем".

Если вы противник контактных зоопарков (как мы, например), тут можете быть спокойны. Животные защищены от посетителей, прикасаться или кормить их строго запрещено. Только любоваться!

Главная гордость The Green Planet – крупнейшее в мире искусственно выращенное 25-метровое дерево, ставшее основой этой экосистемы.

Климат в помещении такой комфортный, особенно после жары, что заставить себя покинуть его стоит немалых трудов. Особенно если зайти по пути в местный магазинчик сувениров.

В магазинчиках держите в руках себя и деток, а то оставите там весь бюджет! На выходе, кстати, есть очень приятное кафе, где можно перекусить, выпить что-нибудь прохладительное или полакомиться мороженым (спойлер: вкусное).

Рукотворные острова, в том числе Palm Jumeirah, – визитная карточка и одна из самых необычных "фишек" Дубая. Недавно на 52-ом этаже небоскреба Palm Tower появилась новая смотровая площадка под открытым небом с круговым обзором сквозь стеклянные стены.

Оттуда открывается воистину роскошный вид на остров и все покрытые огнями ветки "пальмы", на одну из его жемчужин – отель "Атлантис", – на городские небоскребы и Арабский залив.

Вдоль стеклянных стен смотровой площадки расположены прозрачные стеклянные ступеньки – отважные могут рискнуть подняться – а также телескопы, направленные на самые интересные точки "пальмы" и города.

Мы отправились на эту смотровую под вечер, примерно к 16.30, – и не прогадали, насладившись закатными видами. Среди огромных преимуществ The View at the Palm отметили для себя отсутствие толп – посмотреть на вечерний город пришли буквально единицы, в основном местные семьями. Причины, видимо, в новизне локации – мало кто о ней пока знает – и в том, что основной туристический сезон тогда еще не наступил.

Помимо самой смотровой вы обязательно оцените путь к ней – это целый перформанс! Пройдете сквозь коридор с аквариумом, сквозь комнату, на пол которой спроецирована полная карта "пальмы".

Также вас впечатлит лифт – однако не станем раскрывать сразу все секреты. Просто знайте – такое место есть, и вам туда очень нужно.

Описанную выше смотровую The View at the Palm мы успели оценить по пути на самое удивительное и знаменитое шоу Дубая – La Perle by Dragone. Спектакль начинался в 20:00, и мы как раз успевали красиво проводить закат перед тем, как занять свои места в удивительном зале театра, специально построенного под это фантазийное шоу, напоминающее спектакли Цирка Дю Солей.

Посреди сцены – гигантский бассейн площадью 860 кв.м. Зачем он там? Сходите и узнайте сами. Описать сюжет представления достаточно сложно, но ощущение потрясения мы вам гарантируем.

К слову, художественный руководитель театра, Франко Драгоне, широко известен в мире благодаря шоу Le Rêve в Лас-Вегасе и постановке в театре "Дом танцующей воды" (Макао) – ему не привыкать к возгласам восхищения и "сладкого ужаса".

И уже после шоу, чтобы сделать вечер уж совсем разнообразным и незабываемым, мы заскочили на бокал пива в самый настоящий британский паб, расположенный у входа в театр.

Будто бы в Лондоне побывали, честное слово!

Если вы уже бывали в Дубае после 1 января 2018 года, наверняка успели оценить это удивительное здание, похожее на торчащую из земли золоченую гигантскую фоторамку, покрытую искусным орнаментом.

В темное время суток рамка переливается разноцветными огнями и выглядит не менее впечатляюще. Кстати – Dubai Frame также входит в число местных небоскребов-рекордсменов. Это самое большое в мире здание в форме фоторамки.

По словам экскурсовода, чаще всего ей задают вопрос, настоящим ли золотом покрыто здание. Ответ – нет, не настоящим. Это специально разработанный сплав, от золота внешне почти неотличимый.

Хочется отметить, что 150-метровой небоскреб Dubai Frame из 48 этажей – не просто вычурная фантазия архитектора. Он служит символической границей между "старым" и "новым" Дубаем.

На верхнем этаже, куда за несколько секунд возносит вас лифт, находится прозрачная стеклянная дорожка, по которой можно ходить. Далеко внизу под ногами вы увидите бирюзовые фонтаны, яркие цветы, зелень и всю рукотворную красоту, обрамляющую здание.

Тем, кому не удалось попасть на стеклянную дорожку Тауэрского моста в Лондоне, грандиозное стеклянное сооружение в Китае и увидеть стеклянные участки киевского пешеходного моста до их превращения в нечто мутное, очень рекомендуем заглянуть сюда. Наконец-то не разочаруетесь.

Стены на верхнем этаже также стеклянные. С одной стороны "рамки" открывается вид на современные достопримечательности, такие как Бурдж-Халифа и небоскребы вдоль главной улицы города Sheikh Zayed Road, а с другой – на старые части города, где и началась его история.

А еще на разных уровнях здания расположены интерактивные экспозиции, посвященные прошлому, настоящему и будущему города.

Если бы этот текст писала моя дочь, начала бы она именно с этого места. Сюда мы приехали примерно к 16:00, когда жара чуть спала, уехали же около 22:00, причем очень неохотно .

Dubai Parks and Resorts – это гигантский комплекс тематических развлекательных парков на окраине Дубая, включающий Legoland, Motiongate и Bollywood. Там на 285 гектарах засушливой земли жизнь бьет ключом, а яркие впечатления, головокружительные аттракционы, магазины соблазнительного мерча и вкусняшки подстерегают на каждом шагу.

Здесь в здании под куполом есть целый Дубай, построенный из лего, безумные американские горки, возможность полетать на драконе из "Как приручить дракона" вместе с персонажами мультика, вспомнить сказку о Шреке в "живом" кукольном шоу, узнать, как ощущается свободное падение с небоскреба, пострелять в призраков вместе с героями "Охотников за привидениями", ощутить себя героем блокбастера в 5-D аттракционах, пулей промчаться по бурной горной реке – и это лишь малая доля всех удовольствий!

По мнению моей дочери, самое крутое, что мы нашли в этом месте, – аттракционы, посвященные "Голодным играм" от студии Lionsgate. Как по мне, они же самые страшные. Я кричала как резанная, и была уверена, что конечной точки мне достичь, дочь же на каждом прокатилась по два раза и была счастлива.

Одним словом, зависнуть в Dubai Parks and Resorts можно надолго, неплохо потратиться на уникальный мерч и уж точно ни о чем… ни о чем не пожалеть!

Что еще впечатлило в Дубае, так это, с одной стороны, возможность оторваться на полную и получить море новых впечатлений, а с другой – невозможность забыть о COVID-19, который по всему миру не дремлет.

В отелях, в торговых центрах, на парковках в очереди на такси, в общественном транспорте, в парках аттракционах и на смотровых площадках вы не только заметите предупредительные знаки про обязательность ношения масок, разметку для соблюдения дистанций и автоматы для дезинфекции рук – вы увидите, что все эти меры старательно соблюдаются. А если вдруг забудете – вас быстренько вернут с небес на землю. Кстати, сами маски можно взять бесплатно практически на каждом углу – ну очень удобно.

Именно с таким ответственным подходом к безопасности как местных, так и приезжих, и связаны чуть более сложные требования при въезде, чем мы привыкли в случае с другими странами.

Отдельно хочется сказать спасибо за неравнодушие сотрудникам авиакомпании flydubai, с которой в безопасности и под опекой себя чувствуешь везде – от стойки регистрации, до бизнес-лаунжа и затем салона самолета.