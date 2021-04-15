15 фактов о Дубае, которые нужно знать перед путешествием

Дубай – один из самых интересных городов мира, но в нем есть и темные стороны, из-за которых людей могут арестовать или выписать штраф. Например, в общественных местах курорта запрещено целоваться и даже держаться за руку.

Кроме того, в Дубае свободно выражать свои мысли можно лишь до тех пор, пока они согласуются с линией правительства. О других малоизвестных фактах пишет BigPicture.

Рабочие трудятся по 14 часов в день на дикой жаре

Дубай развивается и строится невероятными, стремительными темпами. Однако для строительства нужна рабочая сила и эти люди работают в крайне тяжелых условиях, часов по 14 в день, да еще на дикой жаре (летом температура может доходить до 48 градусов). Туристам в Дубае в такую жару советуют не находиться на солнце дольше пяти минут, но о рабочих никто так не заботится.

Тюремный срок за поцелуй на публике

У мусульман все строго – целоваться и держаться за руку в местах, где много людей, нельзя. Туристы, нарушающие эти правила, вынуждены платить огромные штрафы и даже могут попасть в тюрьму.

Секс-рабство

Ко всему, что связано с сексом, наркотиками и алкоголем, тамошний закон чрезвычайно суров. У девушки могут быть проблемы даже из-за того, что она прошла по улице с открытыми руками. Однако с наступлением ночи все меняется. Старейшая в мире профессия в Дубае процветает: там более 30 тысяч проституток, предлагающих свои услуги за 500 долларов в час.

Трата впустую огромных запасов воды

Дубай расположен в пустыне, а значит, о проблемах, связанных с питьевой водой, там знают не понаслышке. Но здесь умудряются не экономить воду и тратить ее впустую. Например, ее в огромном количестве расходуют для полива газонов на гольф-площадках.

Нефть в Дубае

Не так уж трудно построить рай посреди пустыни, если у вас куча черного золота. И это, в общем, единственное, на чем держится ОАЭ. Но такая ситуация не может продолжаться вечно. Лет через 20 нефти начнет не хватать или цена ее взлетит так высоко, что люди перейдут на другие источники энергии.

Дикий расизм

Расизм – движущая сила в Дубае. В этом городе в ходу дикие правила и о человеке судят по тому, насколько хорош его паспорт. Например, за одну и ту же работу американцам и европейцам платят в два-три раза больше, чем выходцам из стран третьего мира. То есть люди получают зарплату не на основании знаний и умений, а на основании национальности.

Трудовое рабство

Снаружи Дубай красив, но стоит копнуть поглубже – и попадете в ад, где процветает трудовое рабство. Конечно, формально все по закону, но на практике люди из таких стран, как Индия, Пакистан, Китай, приезжают сюда на заработки и попадают в полную зависимость от работодателя. У них забирают паспорта, платят копейки и заставляют работать больше положенного.

Никакой заботы об окружающей среде

Бесконечные масштабные стройки приводят к огромному количеству сточных вод и химических отходов, но вкладываться в охрану окружающей среды и очистные системы хотят далеко не все, предпочитая просто все это куда-нибудь сваливать и сливать – например, прямо в море. Государство отгораживается стеной молчания на эту тему.

Быстрые машины

Водить в Дубае опасно для жизни: большинство водителей не отличаются хорошими манерами и соблюдением правил дорожного движения.

В Дубае все искусственное

Многие, кому довелось пожить и поработать в Дубае, говорят о том, что там все ненастоящее – от искусственных деревьев до фальшивых улыбок на лицах. Богачи построили Дубай как некое искусственное место, в котором люди со всего мира могут почувствовать себя королями.

Закон жесток к тем, у кого нет денег

Многие приезжали в Дубай с надеждой на лучшую жизнь, но законы здесь настолько суровы, что стоит пропустить оплату какого-то долга или штрафа – и можно оказаться в тюрьме. Это же касается и сотрудников транснациональных корпораций. Если компания испытывает какие-то проблемы с бизнесом, то проблемы возникают и у ее сотрудников – у них отбирают жилье, а самих их сажают за решетку.

Сонапур – рабочее гетто в Дубае

Сонапур – небольшой район Дубая, который можно назвать домом всех бедняков-рабочих. С годами это место превратилось в своеобразное рабочее гетто, куда стекаются все новые и новые партии полурабов из стран третьего мира. По некоторым оценкам, в Сонапуре в невыносимых условиях живут более 150 тысяч рабочих. В крошечной комнатке селятся по восемь и более человек. С соблюдением гигиены тут тоже все печально.

Дикие животные в Дубае не такие уж и дикие

Что реально может быть опасно в Дубае, так это набирающая популярность мода на диких животных в качестве домашних питомцев. Шейхов не радуют больше собаки.

Свобода слова в Дубае – это миф

Дубай – это одно из тех мест, где свободно выражать свои мысли можно лишь до тех пор, пока они согласуются с линией правительства. В противном случае секретная полиция начинает свою работу, предлагая на выбор два варианта – замолчать или потерять все, что у него есть. Иногда есть третий вариант – сесть в тюрьму, если предыдущие два вас не устроили. Однако обычно все выбирают первый вариант.

Этим местом правят диктаторы

ОАЭ – это, теоретически, федеральная монархия во главе с президентом Халифой ибн Зайд аль-Нахайяном. Но фактически там диктатура и за всеми важными решениями стоит эмир Дубая, вице-президент и премьер-министр Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум. Конечно, он же контролирует все денежные потоки и курирует современную работорговлю.

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