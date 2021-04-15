15 фактов о Дубае, которые нужно знать перед путешествием
Дубай – один из самых интересных городов мира, но в нем есть и темные стороны, из-за которых людей могут арестовать или выписать штраф. Например, в общественных местах курорта запрещено целоваться и даже держаться за руку.
Кроме того, в Дубае свободно выражать свои мысли можно лишь до тех пор, пока они согласуются с линией правительства. О других малоизвестных фактах пишет BigPicture.
- Рабочие трудятся по 14 часов в день на дикой жаре
Дубай развивается и строится невероятными, стремительными темпами. Однако для строительства нужна рабочая сила и эти люди работают в крайне тяжелых условиях, часов по 14 в день, да еще на дикой жаре (летом температура может доходить до 48 градусов). Туристам в Дубае в такую жару советуют не находиться на солнце дольше пяти минут, но о рабочих никто так не заботится.
- Тюремный срок за поцелуй на публике
У мусульман все строго – целоваться и держаться за руку в местах, где много людей, нельзя. Туристы, нарушающие эти правила, вынуждены платить огромные штрафы и даже могут попасть в тюрьму.
- Секс-рабство
Ко всему, что связано с сексом, наркотиками и алкоголем, тамошний закон чрезвычайно суров. У девушки могут быть проблемы даже из-за того, что она прошла по улице с открытыми руками. Однако с наступлением ночи все меняется. Старейшая в мире профессия в Дубае процветает: там более 30 тысяч проституток, предлагающих свои услуги за 500 долларов в час.
- Трата впустую огромных запасов воды
Дубай расположен в пустыне, а значит, о проблемах, связанных с питьевой водой, там знают не понаслышке. Но здесь умудряются не экономить воду и тратить ее впустую. Например, ее в огромном количестве расходуют для полива газонов на гольф-площадках.
- Нефть в Дубае
Не так уж трудно построить рай посреди пустыни, если у вас куча черного золота. И это, в общем, единственное, на чем держится ОАЭ. Но такая ситуация не может продолжаться вечно. Лет через 20 нефти начнет не хватать или цена ее взлетит так высоко, что люди перейдут на другие источники энергии.
- Дикий расизм
Расизм – движущая сила в Дубае. В этом городе в ходу дикие правила и о человеке судят по тому, насколько хорош его паспорт. Например, за одну и ту же работу американцам и европейцам платят в два-три раза больше, чем выходцам из стран третьего мира. То есть люди получают зарплату не на основании знаний и умений, а на основании национальности.
- Трудовое рабство
Снаружи Дубай красив, но стоит копнуть поглубже – и попадете в ад, где процветает трудовое рабство. Конечно, формально все по закону, но на практике люди из таких стран, как Индия, Пакистан, Китай, приезжают сюда на заработки и попадают в полную зависимость от работодателя. У них забирают паспорта, платят копейки и заставляют работать больше положенного.
- Никакой заботы об окружающей среде
Бесконечные масштабные стройки приводят к огромному количеству сточных вод и химических отходов, но вкладываться в охрану окружающей среды и очистные системы хотят далеко не все, предпочитая просто все это куда-нибудь сваливать и сливать – например, прямо в море. Государство отгораживается стеной молчания на эту тему.
- Быстрые машины
Водить в Дубае опасно для жизни: большинство водителей не отличаются хорошими манерами и соблюдением правил дорожного движения.
- В Дубае все искусственное
Многие, кому довелось пожить и поработать в Дубае, говорят о том, что там все ненастоящее – от искусственных деревьев до фальшивых улыбок на лицах. Богачи построили Дубай как некое искусственное место, в котором люди со всего мира могут почувствовать себя королями.
- Закон жесток к тем, у кого нет денег
Многие приезжали в Дубай с надеждой на лучшую жизнь, но законы здесь настолько суровы, что стоит пропустить оплату какого-то долга или штрафа – и можно оказаться в тюрьме. Это же касается и сотрудников транснациональных корпораций. Если компания испытывает какие-то проблемы с бизнесом, то проблемы возникают и у ее сотрудников – у них отбирают жилье, а самих их сажают за решетку.
- Сонапур – рабочее гетто в Дубае
Сонапур – небольшой район Дубая, который можно назвать домом всех бедняков-рабочих. С годами это место превратилось в своеобразное рабочее гетто, куда стекаются все новые и новые партии полурабов из стран третьего мира. По некоторым оценкам, в Сонапуре в невыносимых условиях живут более 150 тысяч рабочих. В крошечной комнатке селятся по восемь и более человек. С соблюдением гигиены тут тоже все печально.
- Дикие животные в Дубае не такие уж и дикие
Что реально может быть опасно в Дубае, так это набирающая популярность мода на диких животных в качестве домашних питомцев. Шейхов не радуют больше собаки.
- Свобода слова в Дубае – это миф
Дубай – это одно из тех мест, где свободно выражать свои мысли можно лишь до тех пор, пока они согласуются с линией правительства. В противном случае секретная полиция начинает свою работу, предлагая на выбор два варианта – замолчать или потерять все, что у него есть. Иногда есть третий вариант – сесть в тюрьму, если предыдущие два вас не устроили. Однако обычно все выбирают первый вариант.
- Этим местом правят диктаторы
ОАЭ – это, теоретически, федеральная монархия во главе с президентом Халифой ибн Зайд аль-Нахайяном. Но фактически там диктатура и за всеми важными решениями стоит эмир Дубая, вице-президент и премьер-министр Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум. Конечно, он же контролирует все денежные потоки и курирует современную работорговлю.
Ранее OBOZREVATEL составил подборку, чего не следует делать путешественникам в Эмиратах, чтобы не получить тюремный срок и не лишиться круглой суммы.