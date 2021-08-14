Из каких стран больше всего туристов приезжали в Украину в 2021-м: назван топ-5
В 2021 году больше всего туристов приезжали в Украину из Польши и России. Также в пятерку лидеров вошли Нидерланды, Чехия и Эстония.
Такие данные на своем сайте обнародовал оператор мобильной связи Vodafone. Данные были получены путем анализа пользования услуг гостевого роуминга.
Туристический поток из РФ и Польши аналитики компании поясняют географической близостью этих стран.
По их словам, стабильность потоков туристов из этих стран за последний год почти не изменился.
Также в компании обратили внимание на рост количества гостей из Саудовской Аравии. Хотя их количество по сравнению с прошлым летом возросло в четыре раза, они все еще не попадают в топ-5.
Напомним, что количество туристов из Саудовской Аравии в Украине этим летом значительно выросло. Их все чаще можно встретить в Киеве, Львове, Буковеле. Подробнее о том, почему они едут в нашу страну, читайте в материале OBOZREVATEL.