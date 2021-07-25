Названы топ-10 стран, в которые выезжают украинцы

Несмотря на карантин, украинцы активно путешествуют заграницу. Самыми популярными странами для поездок среди граждан нашей страны Польша (1,9 млн человек за первое полугодие 2021-го года), Турция (774,5 тыс.) и Египет (705 тыс.).

При этом количество поездок в Турцию по сравнению с прошлым годом выросло в шесть раз, а в Египет – вдвое. Об этом сказано в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Далее в рейтинге расположились Венгрия (671 тыс.), Россия (371 тыс.), Румыния (293 тыс.), Беларусь (114 тыс.), Словакия (112 тыс.), Молдова (106 тыс.) и ОАЭ (84 тыс.).

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Одновременно с этим, по данным пограничников, увеличилось и количество иностранцев, посещающих Украину. Больше всего туристов за последние полгода приехало из Молдовы, России, Румынии, Беларуси, Турции, Польши, Венгрии, Германии, США и Израиля.

Значительный прирост заметен среди гостей из Турции (+39% по сравнению с прошлым годом), увеличилось количество визитов из Германии (+6%) и США (+1,5%).

Как сообщал OBOZREVATEL, Хорватия и Черногория, несмотря на попытки сохранить летний туристический сезон, усилили карантин из-за роста числа инфицированных COVID-19. Хорватия объявила о запрете собрания большого количества людей без вакцинации, а Черногория – о закрытии ночных клубов и дискотек.